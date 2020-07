പ്രണവിന് ഇന്ന് ജന്മദിനം: ആശംസകളുമായി മോഹൻലാലും സുചിത്രയും

View this post on Instagram

Happy Birthday Appu ❤️😘 #latest #HBDPranavMohanlal . Use Hashtag :- #pranavmohanlalofficial . . ➠ @pranav_mohanlal_official ✔ . . . . @pranav_mohanlal_official . . . . . @pranav_mohanlal_official . . . .■ Sᴛᴀʏ ᴛᴜɴᴇᴅ ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ VIDEOS , PHOTOS , & UPDATES ⏯ @pranav_mohanlal_official . . . ┼ ▄ █ █ ▄ ┼ ┼ ┼ ▄ █ █ ▄ ┼ █ █ █ █ █ █ ┼ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ┼ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ┼ ┼ ┼ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ █ █ █ █ █ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ █ █ █ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ █ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ . . .#pranavmohanlal #pranavmohanlalfans #pranav #appu #pranavfans #mohanlal #mohanlalfans #malayalam #prithviraj #kerala #lalettan #mallu #malluthugs #sunnyleone #tiktok #mallugram #malayalamactor #likeforlikes #followforfollowback #tovinothomas #whatsappstatus #loveislove #alluarjun #like4likes #kozhikode #hridayam #marakkararabikadalintesimham . . . . ⚠️ 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗘𝗥 ⚠️ . ⭕️ Tʜɪꜱ ᴘʜᴏᴛᴏ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴏʀ ᴀᴜᴅɪᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴜʀꜱᴇʟᴠᴇꜱ. ⭕️ Tʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ɢᴏᴇꜱ ᴛᴏ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛɪᴠᴇ ᴏᴡɴᴇʀꜱ. ⭕️ Tʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ ᴜꜱᴇᴅ ғᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴘʀᴏғɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ. . ⭕️ Tʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴘᴜʀᴇʟʏ ғᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ. ⭕️ Iғ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴍꜱɢ(@pranav_mohanlal_official)ᴜꜱ ᴏɴ Iɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ. ⭕️ Nᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴏʀ ꜱᴇɴᴅ ꜱᴛʀɪᴋᴇ. ✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏