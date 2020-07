സുശാന്തിന്റെ മരണം; ആ നാല് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?: കങ്കണ

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതിന്‍റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം തിരികെ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് നടി കങ്കണ റണൗട്ട്. കേസില്‍ മൊഴി നൽകാൻ തന്നെ മുംബൈ പൊലീസ് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ മണാലിയില്‍ ആയതിനാല്‍ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി.

‘സുശാന്തിന്‍റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തെളിയിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം പത്മശ്രീ തിരികെ നല്‍കും. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർ വികാരങ്ങളില്ലാത്ത ജീവികളാണ്. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കണ്ട് രസിക്കും. പർവീൺ ബാബിയുടെ രോഗത്തെ വച്ച് സിനിമയെടുത്താണ് മഹേഷ് ഭട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദിത്യ ചോപ്ര, മഹേഷ് ഭട്ട്, കരൺ ജോഹർ, രാജീവ് മസന്ത് എന്നിവരെ മുംബൈ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കാത്തത്. കാരണം അവർ വളരെ ശക്തന്മാരാണ്. എന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ മൂലം എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.’

‘സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയും ശേഖർ കപൂറും തെറ്റുകാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പദ്മാവത് സിനിമ ഞാൻ നിരസിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കെതിെര വ്യക്തിവൈരാഗ്യം വച്ചുപുലർത്തുന്ന ആളല്ല ബന്‍സാലി.’

‘സൽമാൻ ഖാനൊപ്പമുള്ള സുൽത്താൻ സിനിമ വേണ്ടന്നുവച്ചതിന് ആദിത്യ ചോപ്ര എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ എന്റെ വീട്ടില്‍ വന്നു തിരക്കഥ വായിച്ചു. ആദിത്യ ചോപ്രയുമായി അതിനു ശേഷം മീറ്റിങും നടന്നു. പക്ഷേ ഞാനെന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അത് അയാൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ‘സുൽത്താനോട് നോ പറഞ്ഞ് കങ്കണ’ എന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതോടെ അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറി. ‘നീ ആരാണ് എന്നോട് നോ പറയാൻ, നിന്റെ കഥ തീർന്നു’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.’–കങ്കണ വെളിപ്പെടുത്തി.

ബോളിവുഡ് നടിമാരായ തപ്സി പന്നു, സ്വര ഭാസ്കർ എന്നിവർക്കെതിരേയും കങ്കണ തുറന്നടിച്ചു. സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇരു നടിമാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമയേയും കരൺ ജോഹറിനേയും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആലിയാ ഭട്ടിനോ അനന്യ പാണ്ഡേയ്ക്കോ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കങ്കണ ചോദിക്കുന്നു.

സുശാന്തിന്‍റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ബോളിവുഡിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കങ്കണ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മികച്ച സിനിമകള്‍ ചെയ്തിട്ടും സുശാന്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. മരണ ശേഷം ചില മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുത്ത്​ സുശാന്ത് മാനസിക രോഗിയാണെന്നും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കങ്കണ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അഭിനയിച്ച ചില ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം പോലും സുശാന്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സുശാന്തിന്​ ബോളിവുഡിൽ ഗോഡ്​ഫാദർമാരില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ചിലരെ പോലെ പിൻവാതിലിലൂടെയല്ല അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ എത്തിയത്​. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവസാന കാലത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചില സന്ദേശങ്ങള്‍ നോക്കൂ. താന്‍ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ കാണാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്​. പ്രേക്ഷകർ കൂടി കയ്യൊഴിഞ്ഞാൽ ബോളിവുഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്​ വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെന്ന് പറയേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യം പോലുമുണ്ടായെന്നുമായിരുന്നു കങ്കണ പറഞ്ഞത്.

