ഇതാണ് ആ സൂഫി; ദേവ് അഭിമുഖം

മലയാള സിനിമയിൽ മുൻപെങ്ങും സൂഫി ഒരു നായക കഥാപാത്രമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകും പ്രേക്ഷകർക്കിപ്പോൾ സൂഫി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് ദേവ് മോഹന്റെ മുഖമാണ്. നായികയെക്കാൾ മൊഞ്ചുള്ള നായകനെന്ന് ആരാധികമാർ അടക്കംപറഞ്ഞുകാണും. ജിന്നുപള്ളിയിൽനിന്നുയരുന്ന വാങ്കുവിളിയും പ്രാവുകൾ കുറുകുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രണയം പറച്ചിലും മീസാൻ കല്ലുകൾക്കരികിൽ കാടുപിടിച്ച മൈലാഞ്ചിപ്പടർപ്പിൽ നായികയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പുമൊക്കെ, സൂഫിയെ ആരുടെയും ഇഷ്ട കഥാപാത്രമാക്കും. ഏറ്റവും കൊതിപ്പിക്കുക പെരുവിരൽത്തുമ്പിലൂന്നി ആകാശത്തേക്കുയർന്നു വട്ടംചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള സൂഫിയുടെ നൃത്തമാണ്. പുതുമുഖമായ ദേവ് മോഹൻ മനോഹരമാക്കിയ ഒട്ടേറെ അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ‘സൂഫിയും സുജാതയും’ എന്ന സിനിമയിൽ. പെട്ടെന്നൊരു പ്രണയാർദ്രമുഖം നായകനായി കടന്നുവന്നതിന്റെ അദ്ഭുതവും അമ്പരപ്പുമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക്.

‘സൂഫി’യിലേക്കുള്ള വരവ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരി, ബെംഗളൂരു എംഎൻസിയിൽ ജോലി. ദേവിന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കാനുള്ള വിലാസങ്ങളിലൊന്നും സിനിമാപാരമ്പര്യം പോയിട്ട് സ്കൂൾ–കോളജ് യുവജനോത്സവ വേദികളിലെ സമ്മാനത്തിളക്കം പോലുമില്ല. പക്ഷേ, കൗമാരപ്രായം തൊട്ടേ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ സിനിമ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതറിഞ്ഞാണ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ഓഡിഷൻ കോൾ വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചത്. ഫോട്ടോയും പ്രൊഫൈലും അയച്ചുകൊടുത്തു. വിജയ് ബാബു നിർമിച്ച ‘സൂഫിയും സുജാതയും’ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള നറുക്കു വീഴുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സിനിമയിൽ ബോളിവുഡ് താരം അദിതി റാവു ഹൈദരിയുടെ നായകനായി മുഴുനീള കഥാപാത്രമാണു ദേവിനെ കാത്തിരുന്നത്. സിനിമ കണ്ട് ദേവിനെ ആദ്യ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് സിനിമയിൽ മറ്റൊരു മുഖ്യവേഷം ചെയ്ത ജയസൂര്യയാണ്. പുതുമുഖമാണെന്നതിന്റെ പരിചയക്കുറവു തോന്നുകയേയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത്രയും കാലം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച സിനിമാമോഹം വെറുതെയായില്ല എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ.

ശരിക്കുമുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല

2018ൽ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ഓഡിഷൻ. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽനിന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദേവിനെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ശേഷം ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിനു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ബെംഗളൂരുവിലെ ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ദേവ് സൂഫിയാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലായിരുന്നു. സിനിമയിലെ സൂഫി വളരെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന, ശാന്തനും സൗമ്യനുമായ ഒരു കാൽപനിക കഥാപാത്രമാണ്.

പക്ഷേ, ദേവ് യഥാർഥത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ജീവിതം ആഘോഷമാക്കിയ, ആവശ്യത്തിലേറെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂജെൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഷാനവാസിനോടും വിജയ് ബാബുവിനോടും നിരന്തരം സംസാരിച്ച് സൂഫിയുടെ ഏകദേശ ചിത്രം ദേവ് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമായ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല സൂഫി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിൽക്കാലത്തേക്കുകൂടി അവരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നേച്ചർ റോൾ ആയി മാറണം തന്റെ കഥാപാത്രം എന്നതായിരുന്നു ദേവിന്റെ ആഗ്രഹം.

സൂഫി ഡാൻസ് അത്ര സിംപിൾ അല്ല

ഒരിക്കൽപോലും നൃത്തം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദേവിന് സിനിമയിൽ സൂഫിനൃത്തം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വലിയ വെല്ലുവിളിയായാണു തോന്നിയത്. എന്നാൽ, സൂഫിയുടേത് ഒരു നൃത്തമല്ലെന്നും മെഡിറ്റേഷൻ ആണെന്നും അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ പെരുവിരലിൽ ഊന്നി ചുവടുകൾ മുകളിലേക്കുയർത്തുന്ന മാജിക് ആണെന്നും മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ അതു പരിശീലിക്കാനുള്ള തീവ്രപരിശ്രമം തുടങ്ങി. ആദ്യം ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒറ്റവിരലിൽ ഊന്നി വട്ടം കറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ പിന്നീട് പതുക്കെപ്പതുക്കെ കുറച്ചേറെ നേരം ഒരു ധ്യാനത്തിലെന്നപോലെ അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ‌ സാധിക്കുമെന്നായി. സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തയാറെടുപ്പുകളിലൊന്നും അതായിരുന്നു. 9 മാസം നൃത്തപരിശീലനത്തിനു തന്നെ നീക്കിവച്ചു. സൂഫികളെ നേരിൽ കാണാനും അവരുടെ ശരീരഭാഷ കണ്ടു പഠിക്കാനുമായി അജ്മേറിലേക്കു പോകുകയും ചെയ്തു. ഇസ്തംബുളിൽനിന്നുള്ള സൂഫിനൃത്തത്തിന്റെ വിഡിയോ യുട്യൂബിൽ കണ്ടു പഠിച്ചു. കൈകാലുകളുടെ ചലനവും മറ്റും അങ്ങനെയാണു മനസ്സിലാക്കിയത്.

തീർന്നില്ല സർപ്രൈസ്

മണിരത്നത്തിന്റെയും സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച അദിതി റാവുവാണ് നായിക എന്നതായിരുന്നു സിനിമ ദേവിനു കാത്തുവച്ച മറ്റൊരു സർപ്രൈസ്. ശരിയാവില്ലെന്ന ടെൻഷൻ വേണ്ട, 40 ടേക്ക് വരെ എടുക്കാനും റെഡിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് ദേവിന് അദിതി ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. പക്ഷേ, പല സീനുകളും ഒറ്റ ടേക്കിൽത്തന്നെ സംവിധായകൻ ഒകെ പറഞ്ഞതോടെ ദേവിനു സന്തോഷമായി.

ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദേവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ വരെ സിനിമയുടെ കാര്യം അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദേവിനെത്തേടി ദിവസവും അഭിനന്ദന ഫോൺ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും വരാറുണ്ട്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രവുമായി വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ വരാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ദേവ്. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രർശനത്തിനെത്തിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുമ്പോഴും തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ മാസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഈ യുവതാരം.

English Summary: 'Sufiyum Sujatayum' actor Dev Mohan kept his debut as a secret for two years