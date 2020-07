സൈക്കോ സൈമണെ കൊണ്ട് ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യിച്ച് അനുശ്രീ !

View this post on Instagram

No excuses... വാസന്തിക്ക് head massage ചെയ്യണം എങ്കിൽ... ഒരു Psycho Simon എങ്കിലും വേണ്ടേ??,,,എന്നാലല്ലേ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുള്ളൂ🤩🤩🤩..Thanku @sudheerrumi ❤️Kottakkal trained ayurveda therapist.. Fidget spinner special head massage adipoli... #madhuraraja and #anjaampathira#😂😂😂 Photography @s_r_ee_kutty_ @pinkyvisal