തിരിച്ചടികളിൽ തോറ്റു കൊടുക്കരുത്: അമേയ പറയുന്നു

മോശം ദിവസങ്ങൾ തിരിച്ചടികൾ നൽകും... തോറ്റുകൊടുക്കരുത്. സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നാളെ ഇതിലും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുക. 🙌🏻🥰 ഫോട്ടം പിടിച്ചത് BINOD ! 😹🤭