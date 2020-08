രാമായണ കഥയുമായി പ്രഭാസ്; ആദിപുരുഷ് ത്രിഡിയിൽ

പ്രഭാസ് നായകനായെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് ആദിപുരുഷ്. രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രമൊരുക്കുന്നത്. തിന്മയ്ക്ക് മുകളിൽ നന്മയുടെ വിജയം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടാഗ്‌ലൈൻ. രാമ-രാവണ യുദ്ധം പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രമെത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ബോളിവുഡ് ചിത്രം താനാജി ഒരുക്കിയ ഓം റൗട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ. ടി സീരിസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം. 3ഡിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുകയെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രമെത്തും.

പ്രഭാസിന്‍റെ പ്രതിനായകനായി വേഷമിടുക ബോളിവുഡ് താരമാണെങ്കിലും അതാരായിരിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസ കഥ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യ സമ്പത്തോടെ അനുഭവിച്ചറിയാന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ആദിപുരുഷ് എന്ന ത്രിഡി ചിത്രമെന്നാണ് നിര്‍മാതാവ് ഭൂഷണ്‍ കുമാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

