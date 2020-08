ടാറ്റൂ കുത്തി ദുർഗ: ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും വൈറൽ

സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഗംഭീര ടാറ്റൂ കുത്തി നടി ദുർഗ കൃഷ്ണ. പുറത്താണ് അടിപൊളി ഡിസൈനിലുള്ള ടാറ്റൂ താരം ആലേഖനം ചെയ്തത്. ‘Wear your heart on your skin in this Life’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് താരം ടാറ്റൂ ചെയ്ത ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കു വച്ചത്.

ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ടാറ്റൂവിന്റെ മേക്കിങ് വിഡിയോയും താരം പങ്കു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റൂ ചെയ്തവർക്കുള്ള നന്ദിയും താരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരും താരത്തിന്റെ പുതിയ ടാറ്റൂ മികച്ചതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ഇൗയിടയ്ക്കാണ് അതീവ ഗ്ലാമറസായുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി ദുർഗ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പ്രേതം2, ലവ് ആക്‌ഷൻ ഡ്രാമ, റാം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.