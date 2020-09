Indrajit Lankesh shares Evidence of 10-15 Kannada film actors indulging in drug abuse to CCB



CCB summons Actor Sanjana Galrani and Ragini Dwivedi in #SandalwoodDrugMafia



Yes.!!

The Drug Mafia Nexus in Sandalwood must be Exposed.! #SandalwoodDrugRack#SandalwoodDrugScandal pic.twitter.com/b4lSrXaMol