മുഖം കണ്ടേ; ആലിയുടെ പിറന്നാൾ ചിത്രത്തിന് ആരാധകരുടെ കമന്റ്

മകൾ ആലിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ മകളുടെ അതിമനോഹര ചിത്രം പങ്കുവച്ച് പൃഥ്വിരാജ്. ചിറകു വിരിച്ച് ഒരു പൂത്തുമ്പിയെപ്പോലെ നിൽക്കുന്ന ആലിയുടെ ചിത്രം ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കി. സുപ്രിയയും പങ്കുവച്ചത് ഇതേ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപ്, അഞ്ചാം പിറന്നാളിനായിരുന്നു മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാകുന്ന ഫോട്ടോ താരം പങ്കുവച്ചത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പൃഥ്വിരാജും ഭാര്യ സുപ്രിയയും സജീവമാണെങ്കിലും മകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വിരളമാണ്. അപൂർവമായി മാത്രമാണ് മുഖം കൃത്യമായി മനസിലാകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളൂ. ആരാധകർ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇരുവരും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം പൃഥ്വിരാജ് ആലിയുടെ ചിത്രം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ചു. അതും ആലിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു. ഇത്തവണയും താരം പതിവു തെറ്റിച്ചില്ല. നിറയെ പൂക്കളുള്ള കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് കൈവിരിച്ച് ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആലിയുടെ ചിത്രം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലെത്തി. 'മുഖം കണ്ടേ' എന്നായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന് ആരാധകർ നൽകിയ കമന്റ്.

"ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സൺഷൈൻ! നീയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ദാദയുടെയും മമ്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും തെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശവും," എന്നായിരുന്നു ആലിക്ക് ജന്മദിനാശംസകളായി പൃഥ്വിരാജ് കുറിച്ചത്. അതേസമയം, എത്ര വേഗമാണ് സമയം കടന്നുപോകുന്നതെന്ന ആത്മഗതത്തോടെയായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ ആശംസ. "ഇന്ന് ആറു വയസാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുപെണ്ണിന് ജന്മദിനാശംസകൾ! ആലീ... എന്തൊരു വേഗമാണ് നീ വളരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സമയം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് തോന്നിപ്പോകും," സുപ്രിയ കുറിച്ചു.

