അൽഫോൻസ് പുത്രന്റെ മകളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം; തിളങ്ങി നസ്രിയ; വിഡിയോ

View this post on Instagram

😘 . . .. . ..#thewayyoumakemefeel .#kerala #india #malayalam #godsowncountry #mallu #likeforfollow #kochi #keralagram #likeforlikes #keralagodsowncountry #amaalsufiya #dulquer #DulquerSalmaan #FAHADHFAASIL #saipallavi #premam #Nazriyafahadh #Nazriya #likesforlike #nayanthara #privthiraj #rajuettan #mohanlal