‘മാസ്റ്റർ’ തിയറ്ററിൽ ആഘോഷിക്കാം; റിലീസ് ജനുവരി 13ന്

Aana aavanna apna time na

Vanganna vanakkamna



Ini #VaathiRaid na! 🔥#Vaathicoming to theatres near you on January 13. #Master #மாஸ்டர்#మాస్టర్#VijayTheMaster #MasterPongal #MasterOnJan13th pic.twitter.com/RfBqIhT95U