കഥയേറുകൾ, വീഴാപ്പഴങ്ങൾ

സജീവമായ ആലോചനയുടെ പൂമുഖത്തുനിന്ന് ഓർമ്മയുടെ തട്ടുംപുറത്തേക്ക് കള്ളുകുടിയന്റെ കഥ ചേക്കേറിയതിന്റെ സാഹചര്യമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രഹാസത്തിൽ വിസ്തരിച്ചത്.അട്ടത്ത് ചിലന്തിവല കെട്ടിയിരുന്ന കഥയെ പൊടി തട്ടി പിന്നെയും പുറത്തിറക്കേണ്ടി വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ഇക്കുറി. കഥ പെറുക്കി എങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്ര തവണ എറിഞ്ഞാലാണ് കഷ്ടിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രച്ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയോ മാങ്ങയോ വീഴുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ചിലർക്കത് ലോട്ടറി പോലെ പൊഴിഞ്ഞു വീണു കിട്ടും. പക്ഷേ അത് പൊതുനിയമം എന്ന് കരുതരുത്. ചില സമയത്ത് എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരം പറിഞ്ഞു പോകും. കൈക്കുഴയിൽ കുഴമ്പിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടിയും വരാം.

ഒരു പഴം പോലും വീഴാത്ത ഏറ്കാലങ്ങൾ നമ്മളെ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടെന്നും വരാം.നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പുല്ലുപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അകമേ നിറയുന്ന ആത്മപുച്ഛം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ വിളുമ്പുകളോളം നടന്നുനീങ്ങിയ കാഥികരുടെ കദനകഥകൾ അധികമാരും അറിയണമെന്നില്ല. കഥപറച്ചിൽ ചിലരുടെ വിധിയാകുന്നു. അതിൽ ആനന്ദത്തിന്റെയും അപമാനത്തിന്റെയും കുന്നുകുഴികൾ ഉണ്ട്. വിജയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൊടി ഉയർത്തലും കുരിശു മരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെന്തുമാകട്ടെ. കഥ തുടരാം.

കൊച്ചിയിലെ അച്ചിവീട്ടിൽ ഊണുകഴിഞ്ഞ് വിസ്തരിച്ചൊന്ന് മയങ്ങുന്ന സമയം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചേകാലും ഉച്ചരയും ഉച്ചേ മുക്കാലും വരെ കഴിഞ്ഞു.അന്നേരമാണ് ഏതോ ഹൊറർ പടത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം പോലെ മൊബൈൽഫോൺ നിലവിളിച്ചത്.ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് കട്ടാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഞെക്കിയതിൻറെ ഉന്നം തെറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ എടുത്ത കോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നായിരുന്നു. വിളിച്ചത് വൺ മിസ്റ്റർ ഷിബിൻ ഫ്രാൻസിസ്. ഇനിയിപ്പോ വിളിച്ചയാൾ ജോർജ് ബുഷോ ബിൽ ക്ലിന്റനോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും" അതിനിപ്പോ എന്തോ വേണം" എന്ന മൂഡിലായിരുന്നു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. എങ്കിലും അഹങ്കാരം പുറത്തുകാണിക്കാതെ മര്യാദരാമന്റെ മാസ്ക് എടുത്തണിഞ്ഞു.

എന്നിട്ട് അങ്ങേത്തലയ്ക്കലെ അദ്ദേഹത്തോട് വിളിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വിനീതമായി തിരക്കി. വനിതയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശ്രീകാന്ത് കളരിക്കലിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് വിളികാരൻ. പ്രവാസി മലയാളിയാണ്. അമേരിക്കക്കാവിൽ ആണ് തൽക്കാലം വിളക്കുവയ്പെങ്കിലും മലയാള സിനിമാക്ഷേത്രത്തിൽ സംവിധാന ദീപാരാധന തൊഴലാണ് ടിയാന്റെ ജന്മലക്ഷ്യം. അതിനു ജപിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു കഥയുടെ ചരടും ഉണ്ടത്രെ കയ്യിൽ. കാശിന്റെ കുന്തളിപ്പ് കൂടുമ്പോൾ പടം പിടിക്കാൻ പ്രേമം മൂക്കുന്ന ചില പണക്കാരുടെ സൈസ് പുങ്കത്തരമല്ല പ്രേരണയെന്ന് പുള്ളിയുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ പിടികിട്ടി.

പടമെടുപ്പൊക്കെ നിർത്തി ഷെഡ്ഡിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പഴയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ചാക്കിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി തങ്ങളുടെ ന്യൂജെൻ പടം പിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പുതുതലമുറയിലെ രണ്ട് പിള്ളേര് സിനിമക്കാർ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ത്രെഡ് ആണ് ഷിബിൻ അന്ന് എന്നോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞത്.കേട്ടപ്പോൾ ഒരു രസം ഒക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ആ കഥ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് എനിക്കോ ഷിബിനോ വലിയ പിടിപാടില്ലായിരുന്നു.അതിനുവേണ്ടി ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടുമ്പുറത്ത്‌ വച്ചിരുന്ന പഴയ കുടിയൻകഥ എടുത്ത് ഇതിൽ വെൽഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു വെളിപാട് വെള്ളിടി വെട്ടും പോലെ തലയിൽ മിന്നിയത്.അങ്ങനെ ഷിബിനുമായുള്ള ഫോൺ സംസാരങ്ങളിലാണ് പണ്ട് ആലോചിച്ചു വെച്ച കഥയിലെ ആമ്പലും താമരയും പാവാടയും പാമ്പുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്.

പടം പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുമായി നാട്ടിലെത്തിയ ഷിബിനെയും കൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപും അടക്കമുള്ള ചില ആർട്ടിസ്റ്റ്കളെ ഒക്കെ കാണാൻ ചില്ലറ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും എങ്ങുമെങ്ങുമെത്താതെ ഗണപതിക്കല്യാണം പോലെ ആ പദ്ധതി നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി.ഒടുവിൽ തന്റെ സംവിധാന സ്വപ്നം തന്നെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി പെട്ടിയിലാക്കി ഷിബിൻ ഫ്രാൻസിസ് തിരിച്ച്‌ അമേരിക്കക്കാവിലെ പൂജാരി ആകാൻ ബിമാനം പിടിച്ചു. എഗെയിൻ കുടിയൻ കഥ ഓൺ ദി കോക്കനട്ട് ട്രീ.

പിന്നീട് ഈ കഥ ഓടിച്ചു പറയുന്നത് ബഡ്ഡി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ രാജ് പ്രഭാവതി മേനോനോടാണ്. ഇത്തിരി സ്റ്റൈലും പത്രാസും ഒക്കെ ഉള്ള പരിഷ്ക്കാരി സിനിമകളോടായിരുന്നു സത്യൻ അന്തിക്കാട് മോഡൽ ഗ്രാമീണകഥകളേക്കാൾ പുള്ളിക്കാരന് പ്രതിപത്തി. എങ്കിൽ പിന്നെ സത്യൻ അന്തിക്കാടിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നായി ചിന്ത.ഊട്ടിയിലെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഏതോ സന്ധ്യയിൽ സേതു മണ്ണാർക്കാടിന് നേർക്ക് കഥയുടെ കല്ലെടുത്ത് കീച്ചിയത് സത്യത്തിൽ സത്യേട്ടന്റെ മാവിലെ മാങ്ങ മോഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു. കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേതുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു.

" ബിപിനേ, നിങ്ങളീ കഥ പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം രസിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനികളുടെ ലൈഫിന്റെ മൈന്യൂട്ട്‌ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തമറിയാം. സത്യേട്ടന് ഈ സബ്ജക്ട് എത്രമാത്രം സ്യൂട്ട് ആകുമെന്ന് സംശയമുണ്ട്."

സേതുവേട്ടൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കി. ശിരസ്സിൽ പെട്ടെന്നാ അദൃശ്യ കിരീടം പിന്നെയും തിളങ്ങി. കൊടും കുടിയന്റെ കുപ്പിക്കിരീടം. സ്വന്തം പ്രതിബിംബം നോക്കി പൊന്നപ്പാ എന്ന് പുന്നാരിക്കാനല്ല നല്ല കണ്ണ് പൊട്ടുന്ന തെറിവിളിച്ച് കണ്ണാടി ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനാണ് തോന്നിയത്. കലിപ്പിൽ കുടിയനെ കഥയോടെ ചുരുട്ടി മറവികോണിലേക്കെറിഞ്ഞു. പിന്നെ 1983 സിനിമയുടെ എഴുത്തും തിരക്കും ഒക്കെയായി.

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ മലയാളഭാഷ്യത്തിന് സംഭാഷണമെഴുതാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇളയമകൻ അഭയൻ ഉണ്ടാകുന്നതും. മകനെ കാണാനും സിനിമ എഴുതാനുമായി അക്കാലത്ത് അടിയ്‌ക്കടി നടത്തിയിരുന്ന എറണാകുളം - മൂന്നാർ യാത്രകളിലൊന്നിൽ ലിനു ആൻറണി എന്ന അസോസിയേറ്റ് സംവിധായകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രയുടെ ബോറടി മാറ്റാൻ കുടിയനെ പൊക്കണത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് പിന്നെയും പുറത്തിട്ടു. പുള്ളിക്കാരന് അത്തരമൊരു കഥയായിരുന്നില്ല ആവശ്യം.ബോബി - സഞ്ജയ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ദുൽഖർ പടമായിരുന്നു ലിനുവിന്റെ കിനാവിലെ കിനാശ്ശേരി. മൂഷികസ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷികസ്ത്രീ ആയതുപോലെ കുടിയൻ വീണ്ടും കച്ചറസാധനങ്ങൾ ഇടുന്ന കൂടയിൽ കയറി.

ദുൽഖറിന്റെ പടത്തിൽ സുനിൽ സുഖദയ്ക്ക്‌ പറ്റിയൊരു മന്ത്രി വേഷമുണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകൻ ബാലാജി മോഹന്‌ മലയാളം പിടിയില്ലാത്ത കാരണം കഥപറച്ചിലിന്റെ കോടാലി എന്റെ പിടലിയ്ക്കായി. സുനിൽ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലാണ് .സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് സുനിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നാടകം കണ്ടപ്പോഴാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലെ അവസരം തെളിഞ്ഞു വന്നത്. പടത്തിന്റെ കൂട്ടെഴുത്തുകാരൻ മാത്രമല്ല ആ നാടകത്തിന് മാർട്ടിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോയ ആളും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു.അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപാട് സുനിൽ ആ പടത്തിൽ പറന്നുവന്ന് അഭിനയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മൂന്നരത്തരം ഉറപ്പായിരുന്നു.

പക്ഷേ സിനിമയിൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ല, പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വന്നു പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കാൻ സുനിലിന്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ് വേണ്ടേ. ഞാൻ പ്ലിങ്ങി. ആ കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റിയ പാർട്ടി ആരുണ്ടെന്ന് ദുൽഖർ മമ്മൂക്കയെ വിളിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ പ്രെയിസ് ദ് ലോർഡ് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം. മണിയൻപിള്ളരാജു പറ്റിയ കാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് മമ്മൂക്ക ദുൽഖറിനോട് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ദുൽഖർ എന്നോട് ആവർത്തിച്ചു. കേട്ട പാട്ട് ഞാൻ തലകുലുക്കി. പക്ഷേ, സീനിയർ ആക്ടറല്ലേ, നമ്മൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കോമാളി ഡയലോഗ് ഒക്കെ കണ്ടു കലിപ്പുണ്ടാകുമോ എന്നൊരു വർണ്യത്തിലാശങ്ക ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെയുമിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മൂന്നാറിൽ വന്ന പാട് ആശാൻ എന്റെ ആശങ്കയുടെ മലകളെ മഞ്ഞുപോലെ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞു. തച്ചപ്പുഴ പ്രഭാകരൻ എന്ന അലമ്പ് കഥാപാത്രത്തെ ഞാനെഴുതി വെച്ചതിനേക്കാൾ എത്രത്തോളം ഊളയാക്കാം എന്നായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ മുതൽ രാജുച്ചേട്ടന്റെ റിസർച്ച്.

മനുഷ്യർ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പടമായിരുന്നു സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. കൊറോണ പടർന്ന കാലത്ത് ആ സിനിമയുടെ പ്രവചനാത്മകത ഓർത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിയിരുന്നു. കൊറോണക്കാലത്തെ ട്രോളുകളിൽ ഒക്കെ രാജുച്ചേട്ടന്റെ മന്ത്രി കഥാപാത്രം മിന്നിത്തിളങ്ങിയിരുന്നു. വായ് മൂടി പേസവും എന്ന തമിഴ് വേർഷനിൽ ആ വേഷം ചെയ്യുന്നത് തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ പാണ്ഡിരാജ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം തമിഴ്, പിന്നീട് മലയാളം എന്നായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് ക്രമം. സൂര്യയുടെ മാട്രാന്റെയും പ്രഭാസിന്റെ തെലുങ്ക് ബില്ലയുടെയും അജിത്തിന്റെ തമിഴ് ബില്ലയുടെ ചെയ്സ് സീക്വൻസിന്റെയും ഒക്കെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്ത സൗന്ദർരാജൻ ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ. രാജുച്ചേട്ടനും ഞാനും കൂടി സ്പോട്ടിൽ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില നമ്പറുകൾ സെറ്റിൽ ചിരി പടർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൗന്ദർരാജൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു.

" നൻപാ, മുതലിലെ മലയാളം വേർഷൻ ഷൂട്ട് പണ്ണലാം."

" Why ? Any problem?" അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലിഷിൽ ഞാൻ സംശയചന്ദ്രനായി.

" No, nothing Nanpa. Your dialogues are very sarcastic and witty. Raju sir is an intelligent performer. If the Tamil version is after Malayalam we can take many things from that."

മൂന്നാർത്തണുപ്പിൽ രാജുച്ചേട്ടനും എനിക്കും അതൊരു എക്സ്ട്രാ കുളിരായി. അതോടെ രാജുച്ചേട്ടൻ വരുന്ന രംഗങ്ങളുടെ സെമി സംവിധായകനായിത്തീർന്നു ഞാൻ. ചില സീനിന്റെയൊക്കെ ആക്‌ഷനും കട്ടും അടക്കം പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ ശരിക്കങ്ങ് ആസ്വദിച്ചു. ആത്മാർത്ഥമായി ആസ്വദിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് ചില നല്ല അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നെ ഒരിക്കൽകൂടി പഠിപ്പിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ തറയിൽ നീന്തുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സീനിയർ നടനോട് കളിക്കൂട്ടുകാരനോടെന്നപോലെ കൊച്ചുവർത്തമാനം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായിത്തീർന്നു. അഞ്ചു ദിവസത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് രാജുച്ചേട്ടൻ മടങ്ങി. രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് രാജുച്ചേട്ടന്റെ ഒരു കോൾ കൂടി വന്നു.

" മണിയൻ പിള്ളരാജു തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മലയിറങ്ങി അടിമാലി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയണം എന്നു തോന്നി അതാ പിന്നെയും വിളിച്ചത്."

" പറയണം ചേട്ടാ."

" അത് ... മറ്റൊന്നുമല്ല.....ഒരാളോട് മാത്രമേ ഞാൻ മുൻപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ.... നിങ്ങളുടെ നടപ്പിലും എടുപ്പിലും പറച്ചിലിലും ഒക്കെ ഒരു ചലച്ചിത്രസംവിധായകനുണ്ട്. മനസ്സിൽ സിനിമാ സംവിധാനത്തിനുള്ള വല്ല പദ്ധതിയും ഉണ്ടോ?"

എന്തു മറുപടി പറയണമെന്നറിയാതെ ദേവികുളത്തെ തണുപ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മരച്ചു നിന്നു. പറഞ്ഞ മറുപടിയും അതിന്റെ നടപടിയും എന്തായിത്തീർന്നു എന്ന് അടുത്ത ചന്ദ്രഹാസത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം. വേതാള കഥ പോലെ പാവാടക്കഥയും തുടരും.