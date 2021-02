" പൃഥ്വിരാജ് പാമ്പാകുന്നു."

മണിയൻ പിള്ള രാജു ചേട്ടൻ മുന്നോട്ടുവച്ച ഒരു ഓഫറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രഹാസം ഉറയിലിട്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർമാതാവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ മലയാള സിനിമ കണ്ടു മാത്രം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും "യെസ് ബോസ് "എന്നു പറഞ്ഞു ചാടി വീഴാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

" ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിൽ ഒടുക്കത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടാ. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പടത്തിലെ ഡയലോഗിൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്."

" ആ ഡയലോഗ് എന്താ ? " രാജു ചേട്ടൻ കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചു

ഡാഡി കൂളിൽ എഴുതിയ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു.

" വയ്യാത്ത പട്ടി കയ്യാല കയറരുത്."

മറുതലയ്ക്കൽ ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ടു. ചിരിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

" മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനോടാണ്. പുള്ളിയുടെ ഒരു പടം നിർമിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്ലാൻ ഒക്കെ മാറി നിങ്ങൾ ഒരു പടം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിർമിക്കാൻ മണിയൻപിള്ള രാജു പ്രൊഡക്‌ഷൻസ് തയ്യാറാണ് കേട്ടോ."

പാറ്റയെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് വലിയവര് കാണുമ്പം കുഞ്ഞ് പിള്ളേര് ചിരിക്കുന്ന ചമ്മിയ ചിരിയുമായി ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നു രാജു ചേട്ടന്റെ വിളി. "സംവിധാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.മാർത്താണ്ഡൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൃഥ്വിരാജ് സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അതിനുപറ്റിയ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി തന്നു കൂടേ ? "

എന്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും കുടിയൻ കഥയുടെ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. ഓടിച്ചെന്ന് മാർത്താണ്ഡനോട് കഥ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മാർത്താണ്ഡനത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയായില്ല. ഞാൻ മടങ്ങി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്താണ്ഡന്റെ വിളി വീണ്ടും വന്നു. " അന്നെനിക്ക് ആ കഥ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയില്ല. ഒന്നുകൂടി എന്നോടതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാമോ? "

പറയാനാണോ നമുക്ക് പഞ്ഞം .വായിലെ നാക്ക് കൊണ്ടും കയ്യിലെ വാക്കു കൊണ്ടും മാത്രം അരിയും തുണിയും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവന്‌ പറച്ചിൽ ഒരു പ്രാരാബ്ധമല്ലല്ലോ. ആ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ മാർത്തുവിന്റെ മണ്ടയിൽ ചെണ്ടമേളം മുഴങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷക്കാലമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ റബറ് കൃഷിയുടെ എഴുത്തച്ഛനായ ജെ. ജെ. മർഫി സായിപ്പിന്റെ പേരിൽ ഏന്തയാർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉണ്ട്. അവിടെയായിരുന്നു എനിക്ക് പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകില്ല.ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഡ്യൂട്ടി ഇടാറ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് മുണ്ടക്കയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാലാജി മോഹന്റെ വിളി വരുന്നത്. " Sir, would you please come to Chennai for two three days ?

മതിയാവോളം മര്യാദ കുഴച്ചുവെച്ച പതിഞ്ഞ ശബ്ദം ഫോണിൽ നിന്ന് പതിയെ ഇറങ്ങി വന്നു ചെവിയിൽ കയറി. ബാലാജി മോഹൻ പ്രായത്തിൽ എന്നെക്കാൾ ഇളയതാണ് എങ്കിലും സാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്‌ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാണം വരും. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാതലിൽ സൊതപ്പുവത് എപ്പടി , ദുൽഖറിന്റെ വായ് മൂടി പേസവും ധനുഷിന്റെ മാരി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് ഈ കക്ഷി.

പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോലും സാർ എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ആൾക്കാർ സാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഒരു അധികാര പദവിയിലേക്കങ്ങ് ഉയർന്നു പോകും. അധികാരത്തിന്റെ അശ്ലീലം തലയ്ക്കു പിടിച്ചാൽ അത് വല്ലാത്ത അലമ്പാകും. അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ബാലാജി എന്നെ സാർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.അങ്ങനെയല്ലാതെ സംബോധന ചെയ്യാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് കക്ഷി ഒരിക്കൽ തീർത്തു പറഞ്ഞത്. ബഹുമാനം എന്ന വികാരം കണ്ടുപിടിച്ച ബാലാജി അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും നിഷേധിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നും.മലയാളസിനിമയിൽ ഇന്നലെ വന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ കാണിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഓരോ വിക്രിയകളെക്കുറിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാലാജി മോഹന്റെ വിനയത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉള്ളിൽ ചിരിക്കും.

എക്സാം ഡ്യൂട്ടിയുടെ കുരുക്ക് തലയ്ക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ അത്തവണ അറിയാവുന്ന തമിഴും ഇംഗ്ലിഷുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാനൊരു വിഫല ശ്രമം നടത്തിനോക്കി. അപ്പോഴാണ് യാതൊരു ബഹുമാനക്കുറവും കാണിക്കാതെ ബാലാജി ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നീക്കം നടത്തിക്കളഞ്ഞത്. ഫോൺ നൈസായി ദുൽഖറിന്റെ കയ്യിലേക്കങ്ങ്‌ കൊടുത്തു.

"ബിപിൻ ചേട്ടാ മറ്റന്നാള് മലയാളം വേർഷന്റെ ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങും. ഇങ്ങേരിങ്ങനെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ മാത്രം മലയാളം പഠിപ്പിച്ച്‌ സഹായിച്ചാൽ മതിയോ. ഇവിടുത്തെ മലയാളം ഡബ്ബിങ്ങിന് കൂടി ഒന്ന് സഹായിച്ച്‌ താ. ഇവർക്ക് ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ . മറ്റന്നാൾ രാജു അങ്കിളും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തുടങ്ങിത്തന്നിട്ട് രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോ."

കൊച്ചുമമ്മൂട്ടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒന്നല്ല രണ്ടു മൂന്നു ലഡ്ഡു ഒരുമിച്ചു പൊട്ടി. കുടിയൻകഥ മണിയൻപിള്ള രാജു ചേട്ടനോട് വിസ്തരിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായി അത് മാറും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ദുൽഖറിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ടീച്ചർമാരോട് കെഞ്ചി എക്സാം ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകിട്ടാൻ. ജാഡയുടെ എഡിസൺമാരായ ചില സഹപ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ കാലിൽ പിടിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അവസാനം ചെന്നൈയ്ക്ക് പറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

അങ്ങനെ ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ച് കോൺഫിഡന്റായി ആദ്യ രൂപത്തിലുള്ള കഥ രാജു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു. അതിന് നോട്ട് മുടക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് നിർമാതാവ് നിർദാക്ഷിണ്യം മൊഴിഞ്ഞു.

" വേണ്ട ചേട്ടാ, വിട്ടേക്ക്. നമുക്ക് വേറെ കഥ നോക്കാം." ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പുള്ളി പിടിച്ചാൽ പിടി വിടുന്ന ടീമല്ലായിരുന്നു. " വേറെ കഥ നോക്കണ്ട. എനിക്ക് ഇതു തന്നെ മതി. പക്ഷേ രണ്ടാംപകുതി പോരാ .അത് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എം. ടി.വാസുദേവൻ നായരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായാലും ഞാനിത് എഴുതിപ്പിച്ചു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കും.അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഥ ഉണ്ടാക്കിക്കോ."

ഞാൻ ചിരിച്ചൊഴിഞ്ഞുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നിർമ്മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്.എന്നെക്കൊണ്ട് എഴുതിച്ചൊരു പടം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ.

" പടത്തിന്റെ പേര് എന്താ ?" ഞാൻ പറഞ്ഞു , "പാവാട." എനിക്കും രാജു ചേട്ടനും ഒരുമിച്ച് കൈ തന്നിട്ട് കക്ഷി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

" അണ്ണന്മാരേ ,നമ്മളീ പടം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിതരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു." ചെന്നൈ രാജ് ഹോട്ടലിലെ മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ദാ വരുന്നു മാർത്താണ്ഡന്റെ കോൾ.

" അണ്ണാ ആ പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ വിടരുത്.ഇനി അത് ആരും നിർമിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പരുവത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് കേട്ടോ."

കഥ ഓ. കെ. ആകാത്ത പടത്തിന് ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും വരെ റെഡിയാണ്. പക്ഷേ കഥ. അതെങ്ങനെ വിരിയിച്ചെടുക്കും. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അടയിരുന്നു നോക്കി. ഒരു പരുവം ആയപ്പോൾ സംഗതി ഒന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ ആർ. ജെ. ഷാനിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി.

കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷാൻ പറഞ്ഞു, " ചേട്ടാ, ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ബലമില്ലാത്തത് . മദ്യപാനികളുടെ കഥയ്ക്ക് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പരിഹാരം കിട്ടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ? "

ഷാനിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പാവാടയിലെ കഥവഴിയിൽ കിടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സക്കല്ല് ഉരുണ്ടു പോയത്. വഴിതെളിച്ചത് പക്ഷേ മരിച്ചുപോയ ഒരാളായിരുന്നു. എന്റെ സാക്ഷാൽ പ്രൊഡ്യൂസറായ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ.

പൊൻകുന്നത്തെ മെഡാസ് ബാറിൽ അന്നന്നത്തെ പറ്റുപടി തീർക്കാതെ ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മടങ്ങുന്ന ഒരേയൊരു കസ്റ്റമറായിരുന്നു മിഷ്ട്ടർ അച്ഛൻ. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ അടിക്കുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് വിറ്റിരുന്ന കടയിൽനിന്ന് മാസാവസാനം ആ തുക ഒന്നിച്ചു തീർത്തിട്ടു മിച്ചം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു വീട്ടുചെലവിന് എത്തിയിരുന്നത്.

റബ്ബറിന് പൊന്നും വിലയുണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപകാലത്തെ കഥയാണേ. അന്ന് അടിച്ചു ഫിറ്റായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് മദ്യബില്ലിന് പകരം അച്ഛൻ വല്ല മുദ്രക്കടലാസിലും ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ.

അങ്ങനെയൊരു വക്രചോദ്യം തലയിൽ വിളഞ്ഞപ്പോൾ പാവാട സിനിമയുടെ പ്രശ്നത്തിനും പ്രതിസന്ധിക്കും പ്രതിവിധിയ്ക്കും പരിഹാരത്തിനും പോംവഴിയ്ക്കുമെല്ലാം തീരുമാനമായി. ഉദയനാണ് താരത്തിലെ മോഹൻലാലിനെപ്പോലെ അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഉദയഭാനുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലായി ഞാനും . എറണാകുളം ട്രാവൻകൂർ കോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് പുതിയ ട്വിസ്റ്റും ടേണും കേട്ടപ്പോൾ മണിയൻപിള്ള രാജു ചേട്ടൻ ഡബിൾ ഓ. കെ.

വലിയ താമസമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പൃഥ്വിരാജിനെ എന്റെ മുന്നിലിരുത്തിത്തന്നു. യോസഫ് റോത്തിന്റെ ലെജൻഡ് ഓഫ് എ ഹോളി ഡ്രിങ്കറിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങി. തരക്കേടില്ലാതെ അവതരണം മുന്നേറി. ഒടുവിൽ കഥ തീർത്ത്‌ ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കും മുൻപ് രാജു പറഞ്ഞു.

" പാമ്പ് ജോയി നമുക്ക് പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്."

കൊച്ചിയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മണിയൻപിള്ള രാജു ചേട്ടനോടും മാർത്താണ്ഡനോടുംപറഞ്ഞു.

" മഞ്ചാടി വാരികയിൽ അടുത്ത ലക്കം മുതൽ സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ഗസറ്റഡ് യക്ഷി എന്ന് ഇന്നസെന്റിന്റെ മാമച്ചൻ അനൗൺസ് ചെയ്തതുപോലെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം."

എന്ത് പ്രഖ്യാപനം എന്ന മട്ടിൽ അവര് എന്നെ നോക്കി. അവരോട് പറയാനുള്ള ഉത്തരം കഥ റെഡിയായപ്പോഴേ ഞാൻ തയാറാക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ.

" പൃഥ്വിരാജ് പാമ്പാകുന്നു."

അനൂപ് മേനോൻ പാവാട ബാബു ആയതും രസമുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അത് മറ്റെപ്പോഴെങ്കിലും വീശാം ചന്ദ്രഹാസത്തിൽ.