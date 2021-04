സിനിമ പോലെ ഓസ്കര്‍ നിശ; സംവിധാനം സോഡർബർഗ്

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഓസ്കർ പുരസ്കാര നിശ ഒരു സിനിമ പോലെ ടിവിയിൽ കാണാം. ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്കു പ്രസംഗിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയവും അനുവദിക്കും. കോവിഡ് മാസ്കുകൾ നിറഞ്ഞതാവും ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാര നിശ.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു പരമ്പരാഗത രീതികളെ പൂർണമായി കയ്യൊഴിഞ്ഞാണു നിശ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നാലായിരം പേർ പങ്കെടുക്കേണ്ട ചടങ്ങാണിത്. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ്സ് ഇല്ലാതെ ഇത്തവണ പുരസ്കാര നിശ നടക്കുക ലൊസാഞ്ചലസിലെ ആർട് ഡെക്കോ യൂണിയൻ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും. അവിടെ പ്രത്യേകം സ്റ്റേജ് നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവതാരകർക്കും ഇത്തവണ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളാണുള്ളത്.

ചടങ്ങ് ഒരു സിനിമ പോലെ ഒരുക്കുന്നത് സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സോഡർബർഗാണ്. ദുരൂഹ വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ ലോകം ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന കഥ ചിത്രീകരിച്ച 2011 ലെ "Contagion" എന്ന എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണു സോഡർബർഗ്. എന്നാൽ കോവിഡ് പുതിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അവസരം തന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പുരസ്കാര നിശ സിനിമ പോലെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവതാരകരായ ബ്രാഡ‍് പിറ്റ്, ഹാരിസൺ ഫോഡ്, ഹാലി ബെറി എന്നിവരടക്കമുള്ള താരങ്ങളും ആ സിനിമയിൽ ചില വേഷങ്ങൾ ചെയ്യും. നേരത്തേ ഓസ്കർ ജേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം പരമാവധി 45 സെക്കൻഡായിരുന്നു. ഇത്തവണ കൂടുതൽ സമയം നൽകും. ജേതാക്കളോടു ഒരു കഥ പറയാൻ അഥവാ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനാവും നിർദേശം.

പുരസ്കാര വിതരണത്തിനു മുൻപേ 90 മിനിറ്റ് പ്രീ ഷോ ഉണ്ട്. അതു നേരത്തേ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. മികച്ച ഒറിജിനൽ ഗാന വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന അ‍ഞ്ചുപേരുടെ പെർഫോമൻസ് അടക്കം പരിപാടികളാണ് പ്രീഷോ.

‘ബോറാത്–2’ വിശേഷം

സാഷാ ബറോൻ കോയെന്റെ ഇരട്ട നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച സിനിമ, അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട പേരുള്ള സിനിമയാണ്. Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bride to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan എന്നാണു പേര്. ‘ബോറാത്–2’ എന്നു ചുരുക്കിവിളിക്കാം. ഈ സിനിമയിൽ ആകെ 110 കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. 1964 ൽ ഓസ്കറിൽ മറ്റൊരു സിനിമ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡാണു ബോറാത്–2 തകർക്കുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ പേര്: Those Magnificent Men in Their flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours and 11 Minutes. ഈ സിനിമയിൽ 85 കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു.

ബ്ലാക് പാന്തർ സ്മരണ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ മരിച്ച ബ്ലാക് പാന്തർ താരം ചാഡ്‌വുഡ് ബോസ്‌മാൻ ഇത്തവണ ഓസ്കറിൽ മികച്ച നടനുള്ള നാമനിർദേശപട്ടികയിലുണ്ട്. ‘മാ റെയ്നീസ് ബ്ലാക്‌ ബോട്ടം’ എന്ന സിനിമയിൽ സംഗീതജ്ഞനായ ലെവീയെ സാഷാത്കരിച്ചതിനാണ് അംഗീകാരം.

മരണാനന്തര നാമനിർദേശം അപൂർവമാണ്– 93 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ മരണാനന്തര നാമനിർദേശം ലഭിച്ച എട്ടാമത്തെ നടനാണു ബോസ്മാൻ. മരണാനന്തര നാമനിർദേശം ലഭിച്ച ഹീത്ത് ലെഡ്ജറും പീറ്റർ ഫിൻചും പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു.

സിനിമ നിരൂപകരുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഇത്തവണ മാ റെയ്നീസ് ബ്ലാക് ബോട്ടം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ബോസ്മാനും വയോള ഡേവിസും മികച്ച നടനും നടിക്കുമുള്ള പുരസ്കാരം നേടാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. 1998ലാണ് ഇതിനു മുൻപേ ഒരേ സിനിമയ്ക്കു മികച്ച നടനും നടിയും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സിനിമ: As Good As It Gets. ഹെലൻ ഹണ്ടും ജാക് നിക്കോൾസനുമായിരുന്നു ജേതാക്കൾ

വയോള ഡേവിസ്

വയോള ഡേവിസിന്റെ മികവ്

മികച്ച നടിക്കുള്ള നാമനിർദേശം നേടിയ വയോള ഡേവിസ് , മാ റെയ്നീസ് ബ്ലാക് ബോട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ആകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് 26 മിനിറ്റും 46 സെക്കൻഡും മാത്രം! വയോള ഡേവിസിന് ഇതു പുതിയ കാര്യമല്ല. 2009 ൽ ഡൗട്ട് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ഡേവിസിന് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ഓസ്കർ കിട്ടി. അതിൽ ആകെ 8 മിനിറ്റുള്ള ഒരു സീനിൽ മാത്രമേ വയോള ഡേവിസ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു!

മികച്ച സിനിമയ്ക്ക് സോൾ ഇല്ല

ഹോളിവുഡിൽ തരംഗമായ പിക്സാർ അനിമേഷൻ സിനിമ ‘സോൾ’ ഇത്തവണ മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ല. കാരണം സാധാരണ നിലയിൽ അനിമേഷൻ സിനിമയെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള വിഭാഗത്തിൽ അക്കാദമി പരിഗണിക്കാറില്ല. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ആകെ മൂന്ന് അനിമേഷൻ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ഓസ്കർ ചരിത്രത്തിൽ മികച്ച സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ ഇടം നേടിയത്: Beauty and Beast (1991), Up (2009), Toy Story 3 (2010)–മൂന്നിനും സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല. അനിമേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സോളിനു നാമനിർദേശമുണ്ട്.

രണ്ടു വനിതാ സംവിധായകർ

മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇത്തവണ രണ്ടു വനിതാ സംവിധായകർക്കു നാമനിർദേശമുണ്ട്– ക്ലോയി ഷാവോ (നൊമാഡ്‌ലാൻഡ്), എമറൾഡ് ഫെനൽ (പ്രോമിസിങ് യങ് വുമൻ). ഓസ്കർ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ്, രണ്ടു വനിതകൾ ഒരുമിച്ചു മികച്ച സംവിധാനത്തിനു പഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. 2018 ൽ ഗ്രെറ്റ ജെർവിഗ് ആണ് അവസാനം നാമനിർദേശം ലഭിച്ച വനിത. സിനിമ: ലേഡി ബേഡ്. 2010 ൽ കാതറിൻ ബിഗലോവിനു (ഹർട്ട് ലോക്കർ) പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു; മികച്ച സംവിധാനത്തിനു പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഏക വനിത.

ജോഡി ഫോസ്റ്ററിന് ദൗർഭാഗ്യം

1976 മുതൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിൽ മികച്ച സഹനടി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എല്ലാ നടിമാരും അതേ വർഷം ഓസ്കറിലെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷം ആ പതിവു തെറ്റി. ജോഡി ഫോസ്റ്ററിനു ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയെങ്കിലും അവർ ഓസ്കറിൽ ഇടം നേടിയില്ല.

ഗ്ലെൻ ക്ലോസ് (74) എന്ന നടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഏററവുമധികം ഓസ്കർ നാമനിർദേശം ലഭിച്ച നടിയെങ്കിലും ഇതേ വരെ ഒരിക്കൽ പോലും പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ ‘ഹിൽബില്ലി എലജി’യിലെ അഭിനയത്തിനു മികച്ച സഹനടി വിഭാഗത്തിലാണു എട്ടാമത്തെ നാമനിർദേശം.

മികച്ച ഒറിജിനൽ തിരക്കഥയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ രംഗത്തുള്ള അഞ്ചു സിനിമകളും മികച്ച സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിലുമുണ്ട്. ഓസ്കർ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ്. (Minari, Promising Young Woman, Judas and Black Messiah, The Trial of Chicago7 , Sound of Metal)