‘എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരിഞ്ഞ ചിരി’: ബീന ആന്റണി കോവിഡ് മുക്തയായി

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന നടി ബീന ആന്റണി രോഗമുക്തയായി. ഭർത്താവും നടനുമായ മനോജ് കുമാർ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഒമ്പതാം ദിവസം ബീന തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ഒരു ചിത്രം സഹിതമാണ് മനോജിന്റെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥനകൾക്കു നന്ദിയുണ്ടെന്നും സഹായത്തിനെത്തിയവർക്കും സ്നേഹവായ്പ്പുകൾക്കും ദൈവ തുല്യരായ ഡോക്ടർമാർക്കും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും മനോജ് കുറിച്ചു.

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ബീന ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനോജ് നേരത്തെ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്ങ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ബീനയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്. സെറ്റിലെ ഒരാൾക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ വീട്ടിലെത്തിയ ബീന ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള പരിശോധനയിൽ ബീനക്കും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം വന്നതോടെയാണ് ബീനയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതിനിടെ ന്യുമോണിയ കൂടി ബാധിച്ചതോടെയാണ് ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി വഷളായത്.

മനോജിന്റെ കുറിപ്പ്:

ഒമ്പതാം ദിവസം, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച... ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരിഞ്ഞ ഈ ചിരിയിൽ ... ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് ആദ്യമേ കൈകൾ കൂപ്പി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചച്ഛൻ ഡോ. പ്രസന്നകുമാർ.... മോള് ഡോ. ശ്രീജ.... ഇവരായിരുന്നു ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയും ഉപദേശകരും.... ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രക്ഷകർ... ഇഎംസി ആശുപത്രിയിലെ (ആശുപത്രിയല്ല... ഇപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് 'ദേവാലയം' ആണ് ) സെക്യൂരിറ്റി മുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ എല്ലാവരോടും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല...

എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ ബീനയുടെ സഹോദരങ്ങൾ കസിൻസ് .... ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമാ സീരിയൽ സഹപ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തുക്കൾ.. എന്ന് വേണ്ട നാനാതുറകളിലുള്ളവർ...... എല്ലാവരും നല്കിയ കരുത്ത് സാന്ത്വനം സഹായങ്ങൾ ഊർജം.

വെളുത്താട്ട് അമ്പലത്തിലെ മേൽശാന്തിമാർ... കൃസ്തുമത പ്രാർത്ഥനക്കാർ.... സിസ്സ്റ്റേഴ്സ്.... പിന്നെ മലയാള ലോകത്തെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന... ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത... ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ലക്ഷകണക്കിന് സുമനസ്സുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ... ആശ്വാസം...

മറക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയരേ..... മരണം വരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല.... കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.... എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഓർത്ത് വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ... പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ... നിറഞ്ഞ മനോധൈര്യം പകർന്നു നല്കിയ മലയാള സിനിമയിലെ വല്യേട്ടന്മാരായ മമ്മൂക്ക, ലാലേട്ടൻ, സുരേഷേട്ടൻ....

ഒരാപത്ത് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഈ സ്നേഹവായ്പ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യ നിധിയായ് മരണം വരെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും.... ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും നിങ്ങളുണ്ട്..... ആർക്കും ഒരു ദുർവിധിയും വരാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു... കോവിഡ് വിമുക്ത ലോകം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂവണിയട്ടേ...

ശ്രദ്ധയോടെ ... ജാഗ്രതയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം... ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല... എങ്ങിനെയാണ് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന്.... യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആവോളം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു... നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ... ഞങ്ങളും മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു..... 'Pulse oximeter' മറക്കാതെ വാങ്ങിക്കണം... ഉപയോഗിക്കണം.... അതാണ് കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ബീനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചത്... ഈശ്വരനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം... പ്രാർത്ഥിക്കണം...

അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം... മരുന്നില്ലാത്ത ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എളുപ്പം കരകയറ്റിയത് അപാരമായ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം മാത്രമാണെന്ന് അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഒരേ ശബ്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു.... ദൈവമാണ് ഡോക്ടർ...!!! ആ അനുഗ്രഹമാണ് മെഡിസിൻ...... !! അത് ഞാൻ ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞറിഞ്ഞു... GOD IS LOVE...GOD IS GREAT Stay home stay safe... BREAK THE CHAIN... "ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: "