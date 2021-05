ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒറ്റയാൻ: കെ.ജി ജോർജിന് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി താരങ്ങൾ

മലയാളത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ സംവിധായകൻ കെ.ജി. ജോർജിനു പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി താരങ്ങൾ. ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മധുപാൽ, എം. പത്മകുമാർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തിനു പിറന്നാൾ ആശംസകള്‍ നേർന്നു. ദീർഘമായ കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത് മുരളി തന്റെ പിറന്നാൾ‍ സ്നേഹം അറിയിച്ചത്. ഒരു യാത്രയുടെ അന്ത്യം എന്ന കെ.ജി. ജോർജ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച സമയത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു ശ്രീകാന്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത്.

ശ്രീകാന്ത് മുരളിയുടെ വാക്കുകൾ:

സാർ, തിരുവല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ബസ് യാത്രയിലേയ്ക്ക് എന്നേക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി.. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയെ "സ്വപ്നാടനം" മുതൽ ഞാനതുവരെക്കണ്ട ഓരോ ജെ.ജി. ജോർജ് സിനിമകളേയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും, അതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവിനെ നേരിൽ കാണാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആകാംഷയുമായിരുന്നു.

തിരുവല്ലയിലെ അലങ്കാറിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച.

"What is your basic intention..??

അഭിനയമോ, സംവിധാനമോ?? സിനിമയിൽ എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം??" എന്ന സാറിന്റെ ചോദ്യത്തിന്

" I would like to work with you"

എന്നാണ് പെട്ടെന്നെന്റെ വായിൽവന്ന മറുപടി.

"ഇതൊരു ബസ് യാത്രയാണ്, ഇതിൽ ധാരാളം യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളായിക്കോളൂ."

പഞ്ചവടിപ്പാലവും, യവനികയും, ലേഖയുടെ മരണവും, ഇരകളുമൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ച കഷണ്ടിയിലൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ യാന്ത്രികമായി എഴുന്നേറ്റു മുറിയ്ക്കു പുറത്തേയ്ക്ക് കടന്നു. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാണ്.

മേലില രാജശേഖരൻ ( associates ), കിഷോർ തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരേ പോലുള്ള രണ്ട് ഷർട്ടുകളും(ചുവപ്പിൽ കറുത്ത സ്ട്രിപ്സ് ഉള്ളത്, ദൂരെനിന്നാലും തിരിച്ചറിയണമല്ലോ ), ഒരു ജോഡി സ്വർണ്ണകസവുള്ള ഈർക്കിലിക്കരയൻ മുണ്ടും വാങ്ങി... പിന്നങ്ങോട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പോയതറിഞ്ഞില്ല...!!

അപൂർവമെങ്കിലും, കട്ടർ ബോർഡടുത്തു കൊടുക്കലും, ട്രാക്ക് ചുമക്കലും, ഫീൽഡ് ക്ലിയറൻസും, പാത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യലും അടക്കം അല്ലറ ചില്ലറ പണികളുമൊക്കയായി ഞാനാ സെറ്റിൽ നിന്നു.

"ഡോ, ടോപ് ആംഗിൾ വൈഡ് ഷോട്ട് ആണ്.. ക്രെയിനിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് ക്യാമറമാൻ വേണുവേട്ടൻ ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞു.

"കൈയും, ശരീരവുമൊക്ക നല്ല പോലെ അനക്കി, ചങ്കത്തടിച്ചുകരഞ്ഞോണം, ഇല്ലേ, സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ വീട്ടുകാരും, നാട്ടുകാരും, കൂട്ടുകാരും ഇതിനാണോ നീ ഒരു മാസം സിനിമാന്നും പറഞ്ഞു പോയിക്കെടന്നത് ന്ന് ചോദിയ്ക്കും...മാനം പോവും, മനസ്സിലായോ??"

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് "ഒരു യാത്രയുടെ അന്ത്യം " എന്ന ദൂരദർശനുവേണ്ടി കെ.ജി.ജോർജ് ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഞാനുള്ള രംഗങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ആണ്....അക്കൊല്ലത്തെ ഞങ്ങളുടെ അയാൾ ഗ്രാമമായ മുത്തോലപുരത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഓണഘോഷപരിപാടികളുടെ സമ്മപനസമ്മേളനം ഉൽഘാടനവും, വടം വലി, ചീട്ടുകളി, സൈക്കിൾ സ്ലോ race, കലം തല്ലിപൊട്ടിയ്ക്കൽ, ബ്രെഡ്‌ കടിക്കൽ, കണ്ണ് കെട്ടി കഴുതയുടെ വാല് വരയ്ക്കൽ ചെസ്സ്, കാരംസ് മത്സരവിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും, നിർവ്വഹിച്ചത് ഒന്നിൽപ്പരം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിമാനം മാസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത് ആയിരുന്നു...

അന്നുതുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ ഇന്നുമെന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കും.. അത് ഞാനാണ്..ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ " ഒറ്റയാൻ "കെ.ജി. ജോർജ് സർ, അങ്ങേയ്ക്കെന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ....

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ.

പത്മകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ:

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം ഏതാനും റീലുകളാക്കി തിരിച്ചാൽ അതിലെ ഏറ്റവും നിറപ്പകിട്ടും ആശയ സമ്പുഷ്ടവുമായ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 1976 മാർച്ച് 12എന്ന ദിവസത്തിലായിരിക്കും. കാരണം. അന്നാണ് സ്വപ്നാടനം എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസും കെ.ജി. ജോർജ് എന്ന സംവിധായകന്റെ അരങ്ങേറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നത്. കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ, കച്ചവട സിനിമകൾ എന്നിങ്ങനെ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിലായി വേർപിരിഞ്ഞു വളർന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കലാമൂല്യത്തോടൊപ്പം ജനകീയവുമാവണം സിനിമ എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് കെ.ജി. ജോർജ് എന്ന സംവിധായകൻ മലയാള സിനിമയിൽ അവതരിക്കുന്നത്.

ഏതൊരു പ്രേക്ഷകന്റെയും അന്തരാത്മാവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള അഭിരുചികളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സ്വപ്നലോകത്തെന്ന പോലെ നയിക്കാനും കെ.ജി. ജോർജിനോളം കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു മലയാള സംവിധായനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അസാധ്യം.

ഉൾക്കടൽ (1978), മേള (1980), കോലങ്ങൾ (1981), യവനിക (1982), ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല് (1983), പഞ്ചവടിപ്പാലം (1984), ഇരകൾ (1985), ഈ കണ്ണി കൂടി (1990)... ഇങ്ങനെ ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിഘടിച്ചു പോകാനാവാത്ത , അവരുടെ ആസ്വാദന രീതികളെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച എത്ര സിനിമകൾ...! വൈവിധ്യമായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ , വ്യതിരിക്തമായ അവതരണങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയെ സമ്പന്നമാക്കിയ, അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാള സിനിമയെ തലയെടുപ്പോടെ മുൻനിർത്തിയ ആ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. മുൻപേ നടന്നു കാണിച്ച വഴിത്താരകൾക്ക് ഒരു ചലച്ചിത്ര വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ സവിനയം നന്ദി പറയുന്നു."