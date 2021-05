ഓടിയെത്തുന്ന ഓർമകൾ..

Yesterday myself and Prema visited the very first rented apartment in San Francisco that we had stayed in 37 years before. Surprisingly it was the same old building and was vacant. Can you believe it!

ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ പള്ളിയിൽ പോയതാണെന്നോ മതം മാറിയതാണെന്നോ തോന്നുമെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. 9th. അവന്യുവിലെ തണുത്ത കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ പ്രേമ ഷാളുകൊണ്ടു തലയൊന്നു മൂടിയിട്ടുവന്നേയുള്ളു. കാറ്റിൽനിന്നും തണുപ്പിൽനിന്നും പൊടിക്കാറ്റിൽനിന്നം രക്ഷപ്പെടാനാണ് പല വേഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നു മറക്കരുത് . പിന്നെ അതൊക്കെ ആചാരങ്ങളായി തീരുന്നു. ശീതകാറ്റടിച്ചാൽ ചെവി വേദനിക്കുമെന്ന് അന്നും പറയുമായിരുന്നു എന്നതും അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ജാക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നതുകൊണ്ടു ഞാനും തണുത്തു വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയങ്കിലും പ്രേമയോടു പറഞ്ഞില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ എന്നോർത്തെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കു അതൊക്കെ പെട്ടന്ന് മനസിലാകുമെന്നറിയാ‌മെല്ലോ. അതുകൊണ്ടു അതികം താമസിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു എന്നിനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

1984 ൽ പ്രസിദ്ധമായ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പാർക്കിനടിത്തു (9th and Irving near UC Medical center And USF. University of San Francisco) ഞങ്ങൾ ആദ്യം താമസിച്ച ആ പഴയ അപ്പാർട്ടുമെൻറ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടോ എന്നറിയാൻകൂടി പോയതാണ്. പ്രേമ USF–ൽ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നപ്പോൾ പരിചയമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവിടെത്തന്നെ അപാർട്മെന്റ് നോക്കിയത് എന്നാണെന്റെ ഊഹം. താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു കൊങ്ങാണ്ടൂരുകാരൻ ഔസേപ്പച്ചന്റെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു എന്നെ അന്ന് അതിശയിപ്പിച്ചത് ,ആകെ കണ്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി! ഒറ്റക്കായിരുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ അതൊക്കെ വിറ്റു നാടുവിട്ടെന്നു പിന്നീട് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആരോ കണ്ട മലയാളിയുടെ ചായക്കട കഥപോലെ തീർത്തും അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു അന്നെനിക്കത്. അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തമായി സൈക്കിൾ ഷോപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു മലയാളി ഔസേപ്പച്ചനായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മലയാളി മുങ്ങിയതുകൊണ്ടു സൈക്കിൾഷോപ്പ് ഇപ്പോഴില്ല. മറ്റേതോ ‘കി ക്കി’എന്ന പേരുള്ള ജാപ്പനീസ് റെസ്റ്റോറന്റാണവിടെ. കൊറോണോ കാലം കഴിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം Take out only എന്ന് ചോക്കുകൊണ്ടെഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് വാതിലിനടുത്തു നിലത്തു ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ തെരുവിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന മലയാളികൾ ഞങ്ങളും ഔസേപ്പച്ചനും ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളാണ്

ആദ്യം കൂടുവിട്ടത്. അല്ലാതെ ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റവുമില്ല, ശാന്തമായ തെരുവുകളാണെങ്കിലും വാഹനത്തിരക്കുകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടായൊരിക്കണം പാർക്കിങ് കിട്ടാതെ കുറെ കറങ്ങി നിരാശരായി തിരിച്ചു വന്നു.

കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കുഞ്ഞോർമ്മകൾ, സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളുടെയും, പരിഭവങ്ങളുടെയും കൊച്ചു കൊച്ചു നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്നു പുതുക്കിയതിൽ ഉള്ള സന്തോഷം കൂട്ടുകാരുമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വന്ന വഴിയൊക്കെ ഓർക്കുന്നതു തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്നതല്ലേ യാഥാർഥ്യം .