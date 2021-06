കുരുക്കിലായവരിൽ മുൻനിര താരങ്ങളും കാമുകിയും; ക്രൈം ത്രില്ലറിനെയും വെല്ലുന്ന ജീവിതം, മരണം

മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് ഒാർമയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ബാന്ദ്രയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നടന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ബോളിവുഡിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാംചരമവാർഷികവേളയിലും ഉത്തരമില്ല. മുംബൈ പൊലീസ് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബിജെപിയും സുശാന്തിന്റെ ആരാധകരും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ പല വഴിത്തിരിവുകളിലൂടെ കേസ് നീണ്ടു. സിബിഐയും ഇഡിയും നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുമടക്കം മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണത്തിനെത്തിയെങ്കിലും ആത്മഹത്യയോ, കൊലപാതകമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനുപോലും ഇനിയും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഇവർക്കാർക്കും ആയിട്ടില്ല.

ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലു മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെയായിരുന്നു ബിഹാർ സ്വദേശിയായ സുശാന്തിന്റെ മരണം. നിർണായക വോട്ട് ബാങ്കായ രാജ്പുത് വിഭാഗത്തെ പാട്ടീലാക്കാൻ പല രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും സുശാന്തിനെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു. ഇതിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ മുന്നിൽ നിന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞതോടെ വിഷയം തണുത്തു. അന്നു നീതി തേടി രംഗത്തെത്തിയ പലരും ഇപ്പോൾ മൗനത്തിലാണ്.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് മുൻ മാനേജർ ദിഷ സാലിയാൻ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു വീണുമരിച്ചിരുന്നു. ആ സംഭവവുമായി നടന്റെ മരണത്തിനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാദവും ഉയർന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ഇനിയും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല. വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിൽസയിലായിരുന്നു സുശാന്ത്. എന്താണ് വിഷാദരോഗത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും അജ്ഞാതം. ചെറുപ്പത്തിലേ അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ, ബോളിവുഡിലെ വൻകിട ലോബികളുടെ ഒതുക്കൽ, ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങി പലതും വിഷാദത്തിനു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു.

കാമുകി റിയയുടെ അറസ്റ്റ്

സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയാണ് കൊലപാതകിയെന്നാണു നടന്റെ അച്ഛൻ ആരോപിച്ചത്. മകന്റെ 15 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു, മാനസിക രോഗിയാക്കി, ലഹരിമരുന്ന് നൽകി, ആത്‌മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനെത്തിയ സിബിഐ സംഘത്തിനോ, സുശാന്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ റിയ ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും തട്ടിയെടുത്തെന്ന നടന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോ (ഇഡി) അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ നിർണായകമായ ഒരു കണ്ടെത്തലും നടത്താനായിട്ടില്ല. രണ്ട് ഏജൻസികളും ഇരുട്ടിൽ തപ്പിയപ്പോൾ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) മാത്രമാണ് അറസ്റ്റടക്കം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയത്.

ലഹരിക്കേസിൽ റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ അറസ്റ്റ് നടന്റെ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു. സുശാന്തിന് ലഹരിമരുന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു പങ്കുണ്ടെന്നും അതിനായി പണം നൽകിയെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇതോടെ റിയയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. എന്നാൽ, സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ കാമുകിക്കുള്ള പങ്കു തെളിയിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിനായിട്ടില്ല. ലഹരി ഉപയോഗവും സുശാന്തിന്റെ മരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും എൻസിബിക്ക് ഉത്തരമില്ല.

റിയ ചക്രവർത്തി, അവരുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക് ചക്രവർത്തി, സുശാന്തിന്റെ മാനേജർമാർ, വീട്ടുവേലക്കാർ തുടങ്ങി മുപ്പതിലേറെപ്പേരെ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുശാന്തിന് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചുനല്‍കി, അതിനു പണം നല്‍കി, ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായി എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഇവരിൽ പലർക്കുമെതിരെയുള്ളത്. ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളും ദുർബലം. അറസ്റ്റിലായതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജാമ്യത്തിലുമാണ്.

ആരാണ് റിയ?

കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വിരമിച്ച ബംഗാൾ സ്വദേശിയുടെ മകൾ. അമ്മ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി. എം ടിവിയിൽ വിഡിയോ ജോക്കി ആയിരിക്കെയാണ് റിയയുടെ സിനിമാപ്രവേശം. 2013ൽ മുംബൈയിൽ വച്ചാണു പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും 2015ൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വച്ച് വീണ്ടും കണ്ടതിനു ശേഷം സുശാന്താണ് പ്രണയം പങ്കുവച്ചതെന്നുമാണ് റിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2019 മുതൽ സുശാന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ 2020 ജൂൺ 14ന് ഒരാഴ്ച മുൻപു വരെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ റിയയെ കുറ്റവാളിയായി പലരും ചിത്രീകരിച്ചതോടെ അവരുടെ കുടുംബം വലിയ തോതിൽ വിമർശനത്തിനും വേട്ടയാടലിനും ഇരയായി.

‘ഞങ്ങളുടെ വീടിനു മുന്നിൽ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടമാണ്. 25 വർഷം സൈന്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത എന്റെ അച്ഛനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുന്നു, പിന്നാലെ പായുന്നു. അമ്മ മാനസികനില തകരാറിലായ അവസ്ഥയിലാണ്. തീവ്രവാദിയെപ്പോലെ എന്നെ കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? സിബിഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ... എത്ര അന്വേഷണങ്ങളാണിത്? എല്ലാറ്റിനോടും സഹകരിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെയാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നാണോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മനുഷ്യരല്ലേ?- ആരോപണങ്ങളുടെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കവെ സഹികെട്ട് റിയ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം ആദ്യം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ റിയ ചക്രവർത്തിയാണ്. മരണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അവർ സുശാന്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. താൻ ഫ്ലാറ്റ് വിട്ടതിനു ശേഷം സുശാന്ത് മരിക്കാൻ തക്ക എന്തു കാരണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് അന്ന് നടി പ്രതികരിച്ചത്.

‘സുശാന്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതു തടയാനാണു ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ്, ലഹരി ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും തയാറാണ്. സുശാന്തിന്റെ രോഗവിവരവും മറ്റും ഞാൻ ആദ്യമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു, അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടെ. സുശാന്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അവരാരും കയ്യകലത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ സുശാന്തിനു വേണ്ടി ഇടപെട്ടില്ല. അതിനിടെ, ഒരു സഹോദരി മദ്യപിച്ച ശേഷം സഭ്യേതരമായ രീതിയിൽ എന്റെ അടുത്തു പെരുമാറുക കൂടി ചെയ്തതോടെ കുടുംബവുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം വഷളായി’- ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ റിയ പറഞ്ഞു.

സുശാന്ത് പലതരം ഫോബിയകൾക്കും മറ്റും മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മൂഡ് മാറും. യൂറോപ്പ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ 3 ദിവസം മുറിക്കു പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതും ചികിൽസയിലൂടെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതുമാണോ എന്റെ തെറ്റ്? കുടുംബത്തിന്റെ അകൽച്ചയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും ബോളിവുഡിൽ അംഗീകാരം കിട്ടാത്തതും സുശാന്തിനെ തളർത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം സുശാന്തിന്റെ സഹോദരി ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. മുൻ കാമുകി അങ്കിത ലോഖണ്ഡെയുമായുള്ള ബന്ധം സുശാന്ത് പിരിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമായി. എന്നിട്ടും അങ്കിതയുടെ നുണകൾ ജനം വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുശാന്തിനോട് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്. സുശാന്ത് എന്നെയാണു സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. ആ എന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? - തനിക്കെതിരെ ആരോപണശരങ്ങൾ ഉയർന്ന വേളയിൽ ഇതായിരുന്നു റിയയുടെ പ്രതികരണം. എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളോടും സഹകരിച്ച അവർ അന്വേഷണസംഘങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഹാജരാകുന്നുണ്ട്.

പറന്നുയരാൻ ആഗ്രഹിച്ച സുശാന്ത്

ബിഹാറിലെ പട്ന സ്വദേശിയായ സുശാന്ത് ദേശീയ ഫിസിക്സ് ഒളിംപ്യാഡ് ജേതാവാണ്. സഹോദരി മിട്ടു സിങ് സംസ്ഥാന മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ്. 2002ൽ അമ്മയുടെ മരണം സുശാന്തിനെ വലച്ചിരുന്നു. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കവിതകളും താരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കുടുംബം ഡൽഹിക്കു മാറി. 2003ൽ ഡൽഹി കോളജ് ഒാഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഏഴാം റാങ്ക് നേടിയ സുശാന്ത് മറ്റ് 10 എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലും ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറങ്ങിൽ 3 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കെയാണ് അഭിനയഭ്രമം തുടങ്ങിയതും മുംൈബയിലേക്കു മാറിയതും.

ശ്യാമക് ദാവർ എന്ന ബോളിവുഡ് കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ കീഴിൽ നൃത്തപരിശീലനത്തിനു പോവുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്ത്. പ്രതിഭയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാവർ തന്റെ സംഘത്തിൽ സുശാന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി. 2006ൽ ഒാസ്ട്രേലിയയിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് ഐശ്വര്യ റായിക്കൊപ്പം നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച സംഘത്തിൽ സുശാന്തുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏക്താ കപൂർ പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്റെ ‘പവിത്ര രിസ്ത’ എന്ന ടിവി സീരിയലിലൂടെയാണ് അഭിനയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായത്. സീരിയൽ രംഗത്തുനിന്നാണ് ബോളിവുഡിലെ അരങ്ങേറ്റം.

പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിനും അസമിനും സഹായം നൽകിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലും സുശാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ, ബിസിനസ്, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ ഒരേസമയം പല മേഖലകളിൽ അതീവതൽപരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂറ്റൻ ടെലിസ്കോപ് വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. കവിതയെഴുത്തായിരുന്നു മറ്റൊരു മേഖല. വാഹനങ്ങൾ വേറൊരു കമ്പവും. ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. തന്റെ 50 സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുശാന്ത് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു.

വിമാനം പറത്താൻ പഠിക്കണം, ഏറ്റവും പ്രബലനായ താരത്തിനൊപ്പം ടെന്നിസ് കളിക്കണം, നാസയുടെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം, ആയിരം കുട്ടികളെ ഐഎസ്ആർഒയിലോ നാസയിലോ പരിശീലനത്തിന് അയയ്ക്കണം, സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം, ക്രിയ യോഗ പഠിക്കണം, അഗ്നിപർവതം ഉരുകിയൊലിക്കുന്നതു ചിത്രീകരിക്കണം, കുട്ടികളെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കണം, ലംബോർഗിനി കാർ വാങ്ങണം, വിയന്നയിലെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കത്തീഡ്രൽ സന്ദർശിക്കണം, ട്രെയിന‍ിൽ യൂറോപ്പിൽ കറങ്ങണം, പുസ്തകം എഴുതണം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക.

മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതു വരുംവരായ്കകൾ ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യുക എന്നതും സുശാന്തിന്റെ രീതിയാണ്. ഒട്ടേറെ ബിസിനസ് പദ്ധതികൾക്കായി പ്ലാൻ ചെയ്തു. പണം മുടക്കി.

ബോളിവുഡ് ലോബി തലതൊട്ടപ്പൻമാരില്ലാതെയാണ് സുശാന്ത് ബോളിവുഡിൽ ഉയർന്നുവന്നത്. ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവുമായിരുന്നു കൈമുതൽ. എം.എസ്. ധോണിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന എം.എസ്. ധോണി: ദ് അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി, ചിച്ചോരെ, േകദാർനാഥ്, കായ് പോ ചെ എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങള്‍ പുതിയ സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ഉദയം സംബന്ധിച്ച സൂചനകളുടേതായിരുന്നു. കരിയറിൽ ശോഭനമായ ഭാവി പലരും പ്രവചിച്ചിരിക്കെയാണു മരണം.

നടന്റെ വിഷാദത്തിനു കാരണം ബോളിവുഡിലെ ലോബിയിങ്ങും ഒതുക്കലുമാണെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതികരണംപോലും അന്വേഷണസംഘത്തിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല. ലഹരിക്കേസിൽ ദീപിക പദുക്കോൺ, രാകുൽ പ്രീത് സിങ്, സാറാ അലി ഖാൻ, ശ്രദ്ധ കപൂർ എന്നിവരടക്കം മുൻനിര ബോളിവുഡ് നായികമാരെ എൻസിബി ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേന അധ്യക്ഷനുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്ക് മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഏതാനും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചെങ്കിലും അക്കാര്യവും തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല.

അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന സിദ്ധാർഥ് പിഥാനിയുടെ അറസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുംബൈയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സുശാന്തിനെ കിടപ്പുമുറിയിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയവരിൽ ഒരാളാണു സിദ്ധാർഥ്. തെളിവുകളോ, സാക്ഷികളോയില്ലാതെയാണ് അറസ്റ്റെന്നും ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇൗ മാസം 26ന് തന്റെ വിവാഹത്തിനായി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിദ്ധാർഥ്.

സിനിമാക്കഥ പോലെ

സിനിമ, ലഹരി, വിഷാദം, സ്വപ്നങ്ങൾ, പ്രണയം, മരണം, സിബിഐ, ഇഡി, എൻസിബി, പൊലീസ്... ബോളിവുഡ് ക്രൈം ത്രില്ലറുകളെ വെല്ലുന്ന ചേരുകളുടേതാണ് സുശാന്തിന്റെ ജീവിതവും മരണവും. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ചവർക്കൊന്നും വേർപാടിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികവേളയിലും ഉത്തരമില്ല. രാജ്യത്തെ മുൻനിര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെല്ലാം മൗനം തുടരുന്നു. അവർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണോ, അതോ സത്യങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടുകയാണോ?

