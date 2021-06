മലയാള സിനിമയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കൂട്ടിവച്ച് പോസ്റ്റര്‍ തയാറാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍നിന്നും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ചെമ്മീനായിരുന്നു. അതിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് സിനിമയുടെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹകനായ ശിവനും. ‘നമുക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ?’ എന്ന ശിവന്‍റെ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. രാമു കാര്യാട്ട് നല്‍കിയ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ധൈര്യത്തില്‍ ശിവന്‍ ആലോചന തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പരീക്കുട്ടിയും കറുത്തമ്മയും കടപ്പുറത്ത് മരിച്ചുകിടക്കുന്ന ചിത്രം ചെമ്മീന്‍ സിനിമയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്ററായി മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്.

ചെമ്മീന്‍: ഇതിഹാസ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നു

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ആദ്യമായി നേടിക്കൊടുത്ത ചെമ്മീന്‍ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ശിവന്‍ മാറുന്നത് യാദൃശ്ചികമായാണ്. രാമു കാര്യാട്ട്, ക്യാമറമാന്‍ മാര്‍ക്കസ് ബട്ട്ലി, നിര്‍മ്മാതാവ് ബാബു എന്നിവര്‍ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റാച്യുവിലെ ശിവന്‍സ് സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തി. രാമു കാര്യാട്ട് ശിവന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ശിവന്‍ നാഷണല്‍ ജ്യോഗ്രഫിക് മാഗസിന്‍, ഇല്ലസ്‌ട്രേറ്റഡ് വീക്ക്‌ലി, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയ്ക്കു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ എന്ന നിലയില്‍ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. താന്‍ ചെമ്മീന്‍ സിനിമ ആക്കാന്‍ പോവുകയാണ് എന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ശിവന്‍ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നുമുള്ള രാമു കാര്യാട്ടിന്‍റെ ആവശ്യം തിരക്കുകള്‍ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാര്യാട്ടിന്‍റെ സ്നേഹപൂര്‍വമായ നിര്‍ബന്ധത്തില്‍ ഒടുവില്‍ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്വപ്നം: ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങിയ നിർമാതാവ്

1972ല്‍ ശിവന്‍ നിർമാണം നിര്‍വഹിച്ച് ബാബു നന്തന്‍കോട് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സ്വപ്നം’ മലയാള സിനിമയുടെ ട്രെന്‍ഡിനെതിരെ ഒഴുകി ബോക്സോഫിസില്‍ പരാജയം നേരിട്ട സിനിമയാണ്. 1967ല്‍ കറന്‍റ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി. കേശവദേവിന്‍റെ സ്വപ്നം എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ച സിനിമ പക്ഷേ മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ ഇടംപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. സരിതാ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിലാണ് ശിവന്‍ സിനിമ നിര്‍മ്മിച്ചത്. മധു, സുധീര്‍, കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്‍ നായര്‍, ജോസ് പ്രകാശ്, ബഹദൂര്‍, ആര്യാട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ബാലന്‍ കെ. നായര്‍, നന്ദിത ബോസ്, റാണി ചന്ദ്ര, ആറന്‍മുള പൊന്നമ്മ, ടിപി രാധാമണി തുടങ്ങിയവാരായിരുന്നു അഭിനേതാക്കള്‍. ബിന്ദു (സുധീര്‍)എന്ന തൂലികാ നാമത്തില്‍ കവിത എഴുതുന്ന കവിയെയും അയാളുടെ കവിതകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഗൗരി(നന്ദിതാ ബോസ്)യുടെ കഥയാണ് സ്വപ്നം.

പ്രശസ്ത ക്യാമറമാന്‍ അശോക് കുമാറായിരുന്നു ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ച് പറ്റുകയും 1973ലെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം അശോക് കുമാറിന് സ്വപ്നം നെടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ചെമ്മീന് ശേഷം സലില്‍ ചൗധരി മലയാളത്തില്‍ ഈണം പകര്‍ന്ന മികച്ച ഗാനങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ചിത്രം എന്നതാണ് സ്വപ്നത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നീ വരൂ കാവ്യദേവതേ... (മാനേ.. മാനേ... വിളി കേള്‍ക്കൂ (രണ്ടും കെ. ജെ യേശുദാസ്), ശാരികേ... എന്‍ ശാരികേ, മഴവില്‍ക്കാവടി (രണ്ടും എസ് ജാനകി), സൌരയൂഥത്തില്‍ വിടര്‍ന്നൊരു (വാണി ജയറാം) എന്നിവയാണ് ഗാനങ്ങള്‍. എല്ലാ ഗാനങ്ങളും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റുകളായി. ഗാനരചനയ്ക്ക് 1973ലെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഒഎൻവി കുറുപ്പിന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു. വാണി ജയറാം ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍ പിന്നണി പാടിയത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു എന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നിശ്ചയിച്ച ഗായിക എത്താന്‍ വൈകിയപ്പോള്‍ സലില്‍ ചൗധരിയുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം ശിവനാണ് വാണി ജയറാമിന്‍റെ പേരു നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സിനിമാ അവാര്‍ഡില്‍ കലാസംവിധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും (സുരേന്ദ്രന്‍) സ്വപ്നത്തിനായിരുന്നു. തോപ്പില്‍ ഭാസിയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയത്. നവാഗത സംവിധായകനായ ബാബു നന്തന്‍കോടിനെക്കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യിക്കാന്‍ ശിവന്‍ കാണിച്ച ധീരത നല്ല സിനിമകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിനിവേശത്തെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിന് ശേഷം ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ നാല് സിനിമകള്‍ ബാബു നന്തന്‍കോട് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1973 ഓഗസ്റ്റ് 3നാണ് സ്വപ്നം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത്.

യാഗം: മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനും ഛായാഗ്രാഹകനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം

സംവിധായകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശിവന്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സിനിമയാണ് യാഗം. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ എന്തുകൊണ്ടോ ഏറെയൊന്നും എഴുതപ്പെടാതെ പോയ ഈ സിനിമയിലൂടെ 1980ല്‍ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനും ഛായാഗ്രഹണത്തിനുമുള്ള അവാര്‍ഡ് ശിവന്‍ നേടി. എന്‍ മോഹനന്‍റെ ‘കാണാത്ത കാര്‍ത്തിക വിളക്ക്’ എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് കെ എസ് നമ്പൂതിരിയും എന്‍ മോഹനനും കൂടിയാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത്. കാല്‍പ്പനികനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയില്‍ പ്രേംജി, ബാബു നമ്പൂതിരി, ആര്യാട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ജോണ്‍ സാമുവല്‍, നാരായണന്‍കുട്ടി, കെ. ജി വിശ്വനാഥ്, വിദ്യാധരന്‍, ജലജ, സില്‍ക്ക് സ്മിത, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ എന്നിവര്‍ അഭിനയിച്ചു.

ഒഎന്‍ വികുറുപ്പിന്‍റെ കവിതകള്‍ സിനിമയില്‍ അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് യാഗത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. 1980 ലെ മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം ഒഎന്‍വിക്ക് യാഗം നേടിക്കൊടുത്തു. 'ശ്രാവണ സന്ധ്യതന്‍ നീളും നിഴല്‍മൂടി' എന്ന ഗാനം സുശീല ദേവിയാണ് പാടിയത്. എം. ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ ആയിരുന്നു സംഗീതം.

1980ലെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ശിവന് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ഒന്നു രണ്ടും സിനിമകളായി സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എം ടി വാസുദേവന്‍ നായരുടെ തിരക്കഥയില്‍ കെ. എസ് സേതുമാധവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓപ്പോളും ജോണ്‍ പോളിന്റെ തിരക്കഥയില്‍ ഭരതന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ചാമരവും ആയിരുന്നു. 1982ലാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. സരിതാ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ചന്ദ്രമണി ശിവനാണ് യാഗം നിര്‍മ്മിച്ചത്.

അഭയം മുതല്‍ കേശു വരെ: കുട്ടികളുടെ സിനിമാക്കാലം

കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സിനിമ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശിവന്‍റെ പ്രത്യേക താൽപര്യം എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ഓരോ വര്‍ഷവും വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന സിനിമകള്‍ മാത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന മലയാളത്തില്‍ മികച്ച പത്തു കുട്ടികളുടെ സിനിമ എടുത്താല്‍ അതില്‍ ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അഭയവും കേശുവും ഉണ്ടാവും. ശിവന്‍റെ പാത പിന്‍തുടര്‍ന്ന് സംഗീത് ശിവന്‍ (ജോണി), സന്തോഷ് ശിവന്‍ (ഹലോ, മല്ലി) എന്നിവരും കുട്ടികളുടെ സിനിമകള്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും പുരസ്കാരങ്ങള്‍ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1991ലെ മികച്ച കുട്ടികളുടെ സിനിമയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാര്‍ഡും കുട്ടികളുടെ സിനിമയുടെ സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ശിവന് നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് അഭയം. പ്രിയ സുഹൃത്തായ രാമു കാര്യാട്ടിന്‍റെ 1970ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ അഭയം എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ തന്നെ തന്‍റെ ചിത്രത്തിന് ശിവന്‍ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ കൌതുകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ശിവന്‍റെ കഥയ്ക്ക് ഷിബു ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. മകനും പ്രശസ്ത ക്യാമറമാനും സംവിധായകനുമായ സന്തോഷ് ശിവനായിരുന്നു ഛായാഗ്രാഹകന്‍. മധു, തരുണ്‍, വി രാമചന്ദ്രന്‍, രാജീവ് നാഥ്, പാര്‍വ്വതി തുടങ്ങിയവര്‍ അഭിനയിച്ചു. ശിവന്‍സ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഫിലിം സോസെറ്റി ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചത്.

1992ലെ ഇന്ത്യന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാല ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായിരുന്നു. ഫുക്കുവോക്ക, ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട്, ബര്‍ലിന്‍, ടെഹ്റാന്‍, കാനഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടന്ന ചലചിത്ര മേളകളിലേക്ക് അഭയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1993ലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത്.

ദരിദ്രനായ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന കുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ചു മോഹങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചിത്രമെടുക്കാനുള്ള ശിവന്‍റെ ഇഷ്ടത്തിന്‍റെ മികച്ച ഉദാരണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. 1998ല്‍ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനു മോഹന്‍ ഫിലിപ്പിന് മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

2009 ലെ മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ നേടിയ കേശുവാണ് ശിവന്‍ സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച അവസാന ചിത്രം. നോവലിസ്റ്റും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ വി മോഹന്‍കുമാറുമായി ചേര്‍ന്ന് ശിവന്‍ തിരക്കഥ നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചത് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഫിലിം സോസെറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. നവനീത് മാധവ്, പ്രിയങ്ക നായര്‍, കലാധരന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മകന്‍ സഞ്ജീവ് ശിവന്‍ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. 2009ലെ ഇന്ത്യന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ പനോരമ വിഭാഗത്തിലും കേശു പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

2001ല്‍ താന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പുലര്‍വെട്ടം എന്ന സിനിമയുടെ റിമെയ്ക്കാണ് കേശു എന്ന ജൂറി മെംബറും സംവിധായകനുമായ ഹരികുമാറിന്‍റെ പ്രസ്താവന വലിയ വിവാദം ഉയര്‍ത്തിവിടുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ മകന്‍ സന്തോഷ് ശിവന്‍ അംഗമായ ജൂറിയാണ് കേശുവിന് പുരസ്കാരം നല്കിയത് എന്നാരോപിച്ച് ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി കേസ് തള്ളുകയായിരുന്നു.

മോഹിനിയാട്ടം-ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍

1990ല്‍ മികച്ച ഡോക്യുമെന്‍ററിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹിനിയാട്ടം ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികള്‍ ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രക്തസാക്ഷികൾ , മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ , വിവേകാന്ദ സ്തുതി , Land of Onam, Labour Week എന്നീ ഡോക്യൂമെന്ററികളും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തവയാണ്. An invitation to Nature's Paradise എന്ന ഡോക്യൂമെന്ററിക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചത് സലിൽ ചൗധരി ആയിരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണത്തിന് മികച്ച നോണ്‍ ഫീച്ചര്‍ ഛായാഗ്രഹണ വിഭാഗത്തില്‍ സന്തോഷ് ശിവന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ

മലയാള സിനിമയെ മദ്രാസില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചുനടുക എന്ന ആലോചനയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് കേരള ചലചിത്ര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്ഥാപനം. കെ കരുണാകരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭരണത്തലവന്‍മാരുമായുള്ള ശിവനുണ്ടായിരുന്ന സൌഹൃദം ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ രാമു കാര്യാട്ടും പി. ഭാസ്കരനും കെ എസ് എഫ് ഡി സി മെംബര്‍മാരായിരുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

‘ശിവന്‍സ്’ എന്ന സിനിമാ കുടുംബം

അഭിനയ മേഖല അല്ലാതെ സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് 'ശിവന്‍സ്'. മക്കളായ സഞ്ജീവ് ശിവന്‍, സംഗീത് ശിവന്‍, സന്തോഷ് ശിവന്‍ എന്നിവര്‍ മലയാളം-അന്യഭാഷാ സിനിമാ മേഖലകളില്‍ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ്. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ നിര്‍ണയം, ഗാന്ധര്‍വ്വം, യോദ്ധ, മികച്ച ബാലചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ജോണി, അരവിന്ദ് സാമി അഭിനയിച്ച ഡാഡി എന്നിവയാണ് സംഗീത് ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാളം സിനിമകള്‍. മലയാളത്തിലെയും മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെയും നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷ് ശിവന്‍ അനന്തഭദ്രം, ഉറുമി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു വാര്യര്‍ നായികയായ ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍ ആണ് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സിനിമ.

‌

ഇപ്പോള്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസിന്റെ ക്യാമറാമാനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പെരുന്തച്ചന്‍, കാലാപാനി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ അവാര്‍ഡും മൂന്നു തവണ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും സന്തോഷ് ശിവന്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി നായകനായ അപരിചിതന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തത് സഞ്ജീവ് ശിവനാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ സഞ്ജീവ് ശിവന്‍റെ ഭാര്യ ദീപ്തി സഞ്ജീവ് ശിവനാണ് ശിവന്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് രംഗ പ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദീപ്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ഗായകന്‍ ശങ്കര്‍ മഹാദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയായ ‘ഡീകോഡിങ് ശങ്കര്‍’ ടൊറൊന്‍റോ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ വിമന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മികച്ച ജീവചരിത്ര ഡോക്യുമെന്‍ററിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി.