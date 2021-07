ട്രോളുകളിൽ അദ്ഭുതം: ചെമ്പിൽ അശോകൻ

റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ അപരനെ ഇത്തവണ ട്രോളൻമാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഡിജിപിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിമിഷനേരങ്ങൾക്കകം കാക്കി കുപ്പായമിട്ട് നടൻ ചെമ്പിൽ അശോകൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തെ കുറിച്ച് ചെമ്പിൽ അശോകൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

‘ഇതിൽ ഏതാണ് ബെഹ്‌റ സർ, ഏതാണ് പാഷാണം ഷാജി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ എനിക്കൊരു അപരനായി അനിൽ കാന്ത് സർ വന്നിരിക്കുന്നു.’

‘ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന അനിൽ കാന്ത് സാറുമായി രൂപസാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന ട്രോളുകൾ വരുമ്പോൾ അദ്ഭുതമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.’-ചെമ്പിൽ അശോകൻ പറയുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളൻമാരുടെ വിക്രിയകൾ കണ്ട് കണ്ണ് തളളിയിരിപ്പാണ് താരം. മുൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ അപരനായി നടൻ സാജു നവോദയയെ കണ്ടെത്തിയ ട്രോളൻമാർ, പുതിയ ഡിജിപി അനിൽകാന്തിന്റെ അപരനായി ഇപ്പോൾ അശോകനെ നിയമിച്ചു. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ട്രോളുകളുടെ തലവൻ അശോകനായി. തർക്കങ്ങളില്ലാതെയായിരുന്നു നിയമനം. ഇതൊക്കെയൊരു ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതാനാണ് അശോകനിഷ്ടം.

അശോകന് പുറമേ നടൻ കലിംഗ ശശിയുടെ പേരും ട്രോളൻമാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഡിജിപിക്ക് അപരനെ കണ്ടെത്താനായതിന്റെ ആവേശം ട്രോൾ ക്യാംപുകളിലുണ്ട്. ഏതായാലും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സാജു നവോദയയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കാം. ഇനി ചെമ്പിൽ അശോകന്റെ നാളുകൾ.

