ഇനി കട്ട് അല്ല, സിനിമതന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല; ഒടിടിയുടെയും കഴുത്തിനു പിടിച്ച് കേന്ദ്രം

കോടികൾ ചെലവിട്ടു മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഷൂട്ടിങ്! രാവും പകലുമില്ലാതെ മല കയറി, കാടിറങ്ങി, നാടിളക്കി ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയ തീപ്പൊരി ചിത്രം. സംവിധായകൻ മുതൽ അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മുതൽ ലൈറ്റ് ബോയ് വരെ എത്രയോ പേരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ കനിയാണ് ആ ചലച്ചിത്രം! അങ്ങിങ്ങു കത്രിക വീണെങ്കിലും വലിയ പരുക്കില്ലാതെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി, ചിത്രത്തിന്. പ്രിവ്യൂ കണ്ടവർക്കെല്ലാം പറയാൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; ഗംഭീരം!

ഇനി, തിയറ്ററുകളിലേക്ക്, പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്. തിയറ്ററുകളിൽ ആളും ആരവവും നിറച്ചു പ്രദർശനങ്ങൾ. അതിനിടെ, ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങളെപ്പറ്റി ആർക്കോ ചില മുറുമുറുപ്പുകൾ. അതു പരാതികളായി അധികാരികളിലേക്ക്. ചിത്രത്തിനു പ്രദർശന വിലക്ക്! തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വിലക്കു വീണാൽ? ചിത്രം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നാൽ? നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തിലേക്കു വീഴും ആ ചിത്രത്തിന്റെ ശിൽപികൾ. കോടികളുടെ ബാധ്യതകളിൽ കരളു നുറുങ്ങും നിർമാതാവിനും വിതരണക്കാരനുമൊക്കെ.... ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ, ഭാവിയിൽ? ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ, സംഭവിക്കില്ലെന്നു പറയാനും കഴിയില്ല. ‌

കട്ട് പോരാ! ഡിലീറ്റ്

രാജ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച കരടു ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളാണു സിനിമയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചു പൊടുന്നനെ ചർച്ചകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. സെൻസർ ബോർഡ് പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പോലും തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് ആക്ട് ഭേദഗതി കരടു ബില്ലിനെതിരെയാണു പ്രതിഷേധം. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (സിബിഎഫ്സി) അനുമതി നൽകി പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോലും ആരെങ്കിലും പരാതി നൽകിയാൽ പുനഃപരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രദർശനാനുമതി റദ്ദാക്കാനും സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം.

സെൻസർ ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എതിരെ അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കവും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ എതിർക്കുന്നു. ‘സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കാനും കട്ടുകൾ നിർദേശിക്കാനും സെൻസർ ബോർഡുണ്ട്. അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണു സിനിമകൾ തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. സെൻസർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും സർക്കാരുകളുടെ താൽപര്യങ്ങളനുസരിച്ചാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുതന്നെ. അതിനെല്ലാം പുറമേ, പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചുവിളിക്കാനായി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. ആരു പരാതി നൽകിയാലും സിനിമയ്ക്കു വിലക്കു വീഴുമെന്ന സ്ഥിതി...’– കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമലിന്റെ വാക്കുകൾ.

എതിർപ്പിൽ ഒരുമിച്ച്...

സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉടച്ചു വാർക്കൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നു വിനോദ വ്യവസായമാണ്; പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയും ഓവർ ദ് ടോപ് (ഒടിടി) മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വിനോദ ഉപാധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉടച്ചുവാർക്കാനാണു സർക്കാർ നീക്കം. സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് ആക്ട് ഭേദഗതി കരടു ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര ലോകം ഏറെക്കുറെ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തിൽ ബോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, മോളിവുഡ് തുടങ്ങിയ വേർതിരിവുകളില്ല. കമൽ ഹാസൻ, സൂര്യ, ശബാന ആസ്മി, വെട്രിമാരൻ, അനുരാഗ് കശ്യപ്, ഷാജി എൻ.കരുൺ, കമൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പിനും ആവിഷ്കാരത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണു വ്യവസ്ഥകളെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കും കൂട്ടായും കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ, പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിനു കത്തുകൾ അയച്ചാണു പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. ജൂലൈ 2 വരെയാണു കരടു ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതിനകം പ്രതിഷേധവും ആശങ്കകളും നിറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സർക്കാരിനു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനു പുറമേയാണ്, പരസ്യമായ എതിർപ്പുമായി പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രകാരൻമാരും രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക നായകരുമൊക്കെ സ്ക്രീനുകളിൽ നിറയുന്നത്.

തുണയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കരടു ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെക്കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചാണു തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകം ബില്ലിനെതിരെ പട നയിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ തൽക്കാലം രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രവും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടിയായി ഇതു മാറിയേക്കാം. ആ പോരിൽ വിവിധ ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പങ്കു ചേരാനും സാധ്യതയേറെ. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു രംഗത്തു വന്നതിനേക്കാൾ കരുത്തോടെയാണു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ കരടു നയത്തെ വിമർശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്. സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും കൂടിക്കലർന്നൊഴുകുന്ന തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാടു സ്വീകരിക്കാതെ വയ്യ, സ്റ്റാലിന്.

കലൈജ്ഞർ മുത്തുവേൽ കരുണാനിധിയുടെ പുത്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയും കുടുംബ കാര്യം തന്നെ! സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനാകട്ടെ, നിർമാതാവും നടനുമാണ്. ‘കരടു ഭേദഗതി ബിൽ ആശങ്ക പകരുന്നതു ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിനു മാത്രമല്ല, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമാണ്. ഊർജസ്വലമായ ജനാധിപത്യം സർഗാത്മക ചിന്തകൾക്കും കലാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മതിയായ ഇടം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബിൽ പിൻവലിക്കണം’ – സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിനു കത്തും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു.

ഉറച്ച നിലപാടുമായി മലയാള സിനിമയും

‘സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സിബിഎഫ്‌സിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയ സിനിമ പരാതിയുടെ പേരിൽ പ്രദർശനം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും . കലാകാരന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ആത്മ പ്രകാശനത്തിന് അതു തടസമാകും. ഒരു സിനിമയുടെ പ്രദർശനം പാതിയിൽ നിർത്തുകയും റീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതു സിനിമയെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പിന്നീട് ആ സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാതാവുകയല്ലേ? ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപിനു തന്നെ ഇതൊരു ഭീഷണിയാണ്’– ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ.

വിവാദമായ കരടു വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നു ഫെഫ്ക, കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള യു, യു/എ, എ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കു പകരം യു/എ 7 +, യു/എ 13+, യു/എ 16+ എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സങ്കീർണത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യാജ പകർപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു തടയാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സ്വാഗതാർഹമാണ്. തിയറ്ററിലെത്തുന്ന സിനിമകൾ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചാണ് ഒരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എത്തുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. വിനോദ വ്യവസായത്തിൽ തുല്യമായ മത്സര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അതിവിശാല വെള്ളിത്തിരയ്ക്കു മുകളിൽ ആശങ്കയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുകയാണ്; കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും പെയ്തിറങ്ങുമോയെന്നു പക്ഷേ, ഇനിയും വ്യക്തമല്ലെന്നു മാത്രം.

