സിനിമാക്കാരെ ‘കോടതി കയറ്റാൻ’ കേന്ദ്രം; സെൻസറിന് ഭേദഗതി, വ്യാജനും പിടിവീഴും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും വിശ്വസ്തനാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. ഇക്കുറി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ചുരുക്കം പേരിൽ ഒരാൾ. ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ സഹമന്ത്രി പദവിയിൽനിന്നു കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ വാർത്താവിതരണ, കായിക വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനു മുന്നിലുള്ള വഴികൾ അത്ര സുഗമമല്ലെന്നതാണു വാസ്തവം. സിനിമറ്റോഗ്രഫ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കവും കല്ലുകടിയായിട്ടുണ്ട്.

സിനിമാ പൈറസിയിൽ പിടിയിലാകുന്നവർക്കു പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും, കാണികളുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം 1952ലെ സിനിമറ്റോഗ്രഫ് ആക്ടിന്റെ ഭേദഗതിയിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സിനിമാലോകം കയ്യടിയോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യമെങ്കിൽ സിനിമകളെ തിരികെ വിളിച്ചു റീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള നിർദേശമാണ് ഏറ്റവും പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നത്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തിരിച്ചടിയാകും നിർദേശമെന്ന് സിനിമാപ്രവർത്തകർ വാദിക്കുന്നു.

രാധേ ശ്യാം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും

ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലാകുമെന്നും ഭീഷണി, അക്രമം, അനാവശ്യ സെൻസറിങ് എന്നിവയെല്ലാം പതിവാകുമെന്നും കാട്ടി 300 സിനിമാ പ്രവർത്തകരാണു കേന്ദ്രത്തിനു കത്തയച്ചത്. സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന സംവിധാനമായ ഫിലിം‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ(എഫ്കാറ്റ്) ഇല്ലാതാക്കി കേന്ദ്ര നിയമ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണു പുതിയ നിർദേശം രൂപപ്പെട്ടതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. കരട് മാറ്റത്തിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പുനഃപരിശോധന

സിനിമറ്റോഗ്രഫ് നിയമത്തിലെ സെഷൻ 5ബി(1)ലാണു സിനിമകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സിനിമകൾ തിരികെ വിളിച്ച് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2000ത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഇതു റദ്ദാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണു സുപ്രീം കോടതി ഇതു ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. ഫലം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ (സിബിഎഫ്സി) ഒരിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച സിനിമകൾ തിരികെ വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനു സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണു ശ്രമം.

ആവശ്യമെങ്കിൽ സിനിമകൾ തിരികെ വിളിച്ചു വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ സിബിഎഫ്സി ചെയർമാനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കേന്ദ്രത്തിനു സാധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണു പുതുതായി വരുന്നത്. സിബിഎഫ്സിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർ എന്തു ചെയ്യും? അതിനുള്ള മാർഗം ഇനി കോടതി മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിനോടകം ഇല്ലാതാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന സംവിധാനമായ ഫിലിം‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എഫ്കാറ്റ്) ഇല്ലാതാക്കി കേന്ദ്ര നിയമ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഏപ്രിലിൽ. അതായത് ബോർഡ് തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർ ഇനി ഹൈക്കോടതികളെ നേരിട്ടു സമീപിക്കേണ്ടി വരും.

സിബിഎഫ്സിയുടെ നടപടികളിലെ പരാതി പരിഹരിക്കാനും അപ്പീലുകൾ കേൾക്കാനും 1983ലാണു ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിച്ചത്. 1952ലെ സിനിമറ്റോഗ്രഫി നിയമം സെക്ഷൻ 5ഡിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണു ട്രൈബ്യൂണലിനു രൂപം നൽകിയത്. ചെയർപഴ്സനും 4 അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ട്രൈബ്യൂണൽ. സെൻസർ ബോർഡ് തടഞ്ഞതും അനാവശ്യ സെൻസറിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായ പല സിനിമകളുടെയും രക്ഷയ്ക്കെത്തിയതും ഈ ട്രൈബ്യൂണലായിരുന്നു. 2017ൽ ‘ലിപ്സ്റ്റിക് അണ്ടർ മൈ ബുർഖ’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു സിബിഎഫ്സി പ്രദർശന അനുമതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ സംവിധായിക അലംകൃത ശ്രീവാസ്തവ എഫ്കാറ്റിനെ സമീപിക്കുകയും ഏതാനും ചില എഡിറ്റിങ്ങോടെ പ്രദർശനാനുമതി സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉഡ്താ പഞ്ചാബിന്റെ റിലീസിങ് വിഷയത്തിലും 2016ൽ നിർമാതാവ് അനുരാഗ് കശ്യപ് എഫ്കാറ്റിനെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നത്. സിനിമകളുടെ സെൻസറിങ് കടുപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് നീക്കമെന്നും തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യവുമായി ഒട്ടേറെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അന്നു തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

നിലവിൽ സിനിമകൾ 3 വിഭാഗത്തിലാണു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ‘U (യു)’ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന, പൊതുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നത്. 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കാണേണ്ട ‘U/A’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമകൾ. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കു കാണാനുള്ള അഡൽറ്റ്(A) സിനിമകൾ. പുതിയ നിർദേശം അനുസരിച്ചു പ്രായപരിധിക്കനുസരിച്ചു യു, എ സർട്ടഫിക്കറ്റുകൾക്കു പുറമേ 7 വയസിനു മുകളിൽ, 13 വയസിനു മുകളിൽ, 16 വയസിനു മുകളിൽ എന്നിങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുണ്ടാകും. പുതിയ ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം അനുസരിച്ച് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ഇതേ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

വ്യാജനെ തടയാൻ

നിലവിലെ സിനിമറ്റോഗ്രഫി ആക്ടിൽ സിനിമകളുടെ വ്യാജനെ തടയാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. ഇതിനു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണു സെഷൻ 6എ(എ)യിൽ നിയമവിരുദ്ധ റെക്കോർഡിങ് തടയാനുള്ള ചട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിർദേശം ഇങ്ങനെയാണ്–സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ–വിഡിയോ എന്നിവ പകർത്താനോ മനപൂർവമോ അല്ലാതെയോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടുള്ളതല്ല. ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നവർക്കു കുറഞ്ഞതു 3 മാസം തടവും 3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. തടവ് 3 വർഷം വരെ പോകാം. പിഴയാകട്ടെ സിനിമയുടെ ആകെ പ്രൊഡക്‌ഷൻ ചിലവിന്റെ 5 ശതമാനം വരെയും. പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം തേടിയിരിക്കുന്ന കരട് വ്യവസ്ഥകൾ പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺകാല സമ്മേളനത്തിൽ നിയമമായി മാറുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്. കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തുനിയുമോ എന്നതും കണ്ടറിയണം.

