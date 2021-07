മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന തന്റെ വിവാഹമോചനവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് നർത്തകിയായ മേതിൽ ദേവിക. മുകേഷുമായുള്ള തന്റെ ദാമ്പത്യബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും വേർപിരിഞ്ഞ​ാലും സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് പേരുടെ ആശയങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ യോജിച്ച് പോകുന്ന സാഹചര്യമല്ല എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് മുകേഷുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം പിരിയുന്നത്. ഒന്നും വാങ്ങിയെടുക്കാനല്ല ഇത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. ഇനി നാളെ വേര്‍പിരിഞ്ഞാലും നല്ല സുഹൃത്തായി തുടരും– ദേവിക പറയുന്നു.

എറണാകുളത്തെ അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേനയാ‌ണ് മേതില്‍ ദേവിക മുകേഷിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ മുതൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എട്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇരുവരും വേർപിരിയുന്നത്.

2013 ഒക്ടോബര്‍ 24 നായിരുന്നു മുകേഷും മേതില്‍ ദേവികയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയില്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ച പരിചയമാണ് മുകേഷും ദേവികയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. നടി സരിതയാണ് മുകേഷിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ. സരിതയും മുകേഷും 1987ലാണ് വിവാഹിതരായത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ഒടുവിലായിരുന്നു സരിതയും മുകേഷും 2011ല്‍ വേർപിരിഞ്ഞത്.

English Summary: Mukesh and Methil Devika to get divorced