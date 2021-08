ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ തക്ക സംസ്കാര ശൂന്യനല്ല ഞാൻ: നാദിർഷ

പുതിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും പേരുകള്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മതവിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി സംവിധായകന്‍ നാദിർഷ. സിനിമയുടെ പേരുകൾ മാറ്റാന്‍ താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന ഈശോ എന്ന സിനിമയുടെ പേരിനൊപ്പം നോട്ട് ഫ്രം ദ് ബൈബിള്‍ എന്ന ടാഗ്‌ലൈന്‍ മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാദിർഷയുടെ വാക്കുകൾ:

‘‘ഈശോ സിനിമയുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ബുധനാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യും. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് . ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ജീസസുമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല . ഇത് കേവലം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് മാത്രം (ഈ സിനിമക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ) അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം not from the bible എന്ന ടാഗ്‍ലൈൻ മാത്രം മാറ്റും. അല്ലാതെ, തൽക്കാലം 'ഈശോ' എന്ന ടൈറ്റിലും, 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ ' എന്ന ടൈറ്റിലും മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ള , എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഒരേ പോലെ ആദരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് , ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനും വ്രണപ്പെടുത്താനും തക്ക സംസ്കാര ശൂന്യനല്ല ഞാൻ. 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ ' ഈശോ ' എന്നീ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മത വികാരം വ്രണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതു ശിക്ഷയ്ക്കും ഞാൻ തയാറാണ്. അതുവരെ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക.’’