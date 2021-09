ഒടിടിയോ തിയറ്ററോ?; പ്രേക്ഷകൻ എവിടേക്കു തിരിയും

കോവിഡെന്ന മഹാപ്രതിസന്ധി ആഗോള വിനോദ വ്യവസായത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റങ്ങളുടെ തിരയിളക്കം മലയാള സിനിമയിലും. പരമ്പരാഗത ബിസിനസ് മാതൃക തന്നെ ഉലയുകയാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. തിയറ്റർ റിലീസ്, ഓവർസീസ് അവകാശം, ടെലിവിഷൻ അവകാശം എന്നിങ്ങനെ പല വഴികളിലൂടെയാണു ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, കോവിഡ് വ്യാപനവും ലോക്ഡൗണും തിയറ്ററുകൾക്കു പൂട്ടിട്ടതോടെ ആ വഴിയടഞ്ഞു. കോവിഡ് ഒതുങ്ങാതെ തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാനും സാധ്യത കുറവ്.

അതേസമയം, ഒടിടി (ഓവർ ദ് ടോപ് മീഡിയ) പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന പുതിയ കാഴ്ചാവഴി തുറക്കുകയും ചെയ്തു. വിനോദ വ്യവസായത്തിന്റെ സഞ്ചാരവും ഇപ്പോൾ അതു വഴിയേ. ഒടിടി എത്രത്തോളം പിടി മുറുക്കുമെന്നറിയണമെങ്കിൽ പക്ഷേ, തിയറ്ററുകൾ പൂർണ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ, ആസ്വാദകരുടെ കോവിഡനന്തര കാഴ്ചാശീലങ്ങൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ.

∙ ഒടിടിയുടെ പൂക്കാലം

ആഗോള വമ്പൻമാരുടെ മുതൽ പ്രാദേശിക കമ്പനികളുടെ വരെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സജീവം. മോഹൻലാൽ – ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ‘ദൃശ്യം 2’ ഒടിടിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തതോടെ ആദ്യമായി ഒരു മലയാള സൂപ്പർതാര ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലൂടെയല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തി. ആ വഴി പിന്തുടർന്നു പ‍ൃഥ്വിരാജിന്റെയും ഫഹദിന്റെയും ടൊവിനോ തോമസിന്റെയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഒടിടിയിലൂടെ റിലീസായി. ഒരുപിടി ചെറുചിത്രങ്ങളും അതേ പാത തുടർന്നു. ടൊവിനോ ചിത്രം മിന്നൽ മുരളി, ജയസൂര്യയുടെ സണ്ണി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ‍ ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.

തിയറ്റർ റിലീസ് മുടങ്ങിയിട്ടു കാലങ്ങളായതിനാൽ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പലതിന്റെയും അണിയറക്കാർ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ചർച്ചകളിലാണ്. എന്നാൽ, വളരെ ചുരുക്കം ചിത്രങ്ങൾക്കു മാത്രമാണു റിലീസും ബിസിനസും നേടാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളോടും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തം. വൻകിട ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഭംഗിയായി നടക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകണം. അവിടെ, പലപ്പോഴും താര പരിവേഷം പോലും പ്രസക്തമല്ല. എത്ര വലിയ താരമാണെങ്കിലും ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ ഒടിടിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ബിസിനസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. വൻ താരങ്ങളോ വലിയ സംവിധായകരോ ഇല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഒടിടിയിൽ ഹിറ്റാകുന്നതും പതിവ്!

∙ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സിന്റെ ഭാവി

കോവിഡനന്തര കാലത്തും ഒടിടി പിടി മുറുക്കിയാൽ വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള (ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ്) വരുമാനം പഴയ രീതിയിൽ ലഭിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം ലോകത്ത് എവിടെയിരുന്നും കാണാമെന്നിരിക്കെ, വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നതു ചോദ്യചിഹ്നമാകും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹിറ്റായ ബാഹുബലി 50 ലക്ഷം പേരാണു വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ കണ്ടതെന്നു കരുതുക. എന്നാൽ, ഒടിടി റിലീസാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ അതിലേറെ പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയേറെ.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒടിടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിനു പിന്നീട് ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടാനും സാധ്യത കുറയും. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തിയറ്റർ, ഒടിടി, ഒടുവിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയർ എന്ന മട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സങ്കൽപം തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഒടിടി റിലീസ് വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകും. മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഓവർസീസ് വിൽപനയ്ക്കു നിർണായക റോളുണ്ട്. ഗൾഫ് നാടുകളാണു പ്രധാന വിദേശ വിപണി. യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദകരേറെയുണ്ട്.

∙ പ്രതീക്ഷയിൽ തിയറ്ററുകൾ

തിയറ്ററുകൾ പഴയ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ആരാധകർ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണു ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, ഒടിടിയും അതിന്റേതായ വഴിയിൽ നിലനിൽക്കാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും. ബിഗ് ബജറ്റ്, സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം ചിത്രങ്ങളും തിയറ്ററുകളിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയേക്കാം. മരയ്ക്കാർ: അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നതും തിയറ്ററുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ്. ചിത്രം തിയറ്ററിൽ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണമായ ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ അനുഭവം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നു മോഹൻലാലും സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനുമൊക്കെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വാക്കുകളിലാണു തിയറ്റർ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും. ധാരാളം സിനിമകൾ വരുന്നു. പക്ഷേ, എങ്ങനെ അവയെല്ലാം ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നതിലാണു പുതിയ കാലത്തെ സിനിമയുടെ ഭാവി. ഒടിടി കരുത്തോടെ തുടരുമോ, തിയറ്ററുകൾ എന്നത്തെയും പോലെ സിനിമകൾക്ക് ഉൽസവമൊരുക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഏറെ വൈകില്ല.

∙ ടിപിആറിൽ കണ്ണുനട്ട്

തിയറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറയുന്നു. ‘‘. നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ അനുകൂലമല്ല. തിയറ്റർ ഉടമകളുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടും. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണു നാം സാധാരണ നിലയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ആദ്യപടിയായി സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്ങും പിന്നീട് ഇൻഡോർ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങും അനുവദിച്ചു. സ്കളൂുകൾ തുറക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാനും അനുമതി നൽകും’’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

‘‘ തിയറ്ററുകൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ ടിപിആർ 8 നു താഴെ വരണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ തിയറ്ററുകൾ തുറന്നതു ടിപിആർ 2 ൽ താഴെ വന്നപ്പോഴാണ്. വാക്സീനേഷൻ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ രോഗവ്യാപനവും ടിപിആറും കുറയും. അതോടെ, തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാനും വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ’’ – കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം. രഞ്ജിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ വരുമാനം പങ്കിടുമോ തിയറ്ററുകളും ഒടിടിയും?

ഒടിടി വിനോദക്കാഴ്ചയുടെ, സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും, ചെറുപ്പക്കാരിൽ. വെബ് സീരീസുകൾ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണമേറി. ഒപ്പം, പുതിയ സിനിമകളുടെ റിലീസ് കൂടിയായപ്പോൾ സ്വീകാര്യത കൂടി. എന്തു പുതിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനവും ആദ്യം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന നാടാണു കേരളം. മൊബൈൽ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റുമൊക്കെ ഉദാഹരണം. ഭാവിയിൽ, സിനിമയുടെ വരുമാനം വരുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കാളിത്തം തിയറ്ററുകൾക്കും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ആയേക്കാം. എങ്കിലും, പ്രേക്ഷകൻ എവിടേക്കു തിരിയുമെന്നു തിയറ്റർ തുറക്കാതെ അറിയാനാകില്ല. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം കൂടി അനുസരിച്ചായിരിക്കും പേക്ഷക തീരുമാനം. ഒരു കാര്യം തികച്ചും പോസിറ്റീവാണ്. സിനിമ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി. പഴയതും പുതിയതുമായ സിനിമകൾ. അതിന്റെ അർഥവും വളരെ സിംപിളാണ്. സിനിമ അതിന്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയോടും കൂടി നിലനിൽക്കും; സ്ക്രീൻ ഏതാണെങ്കിലും..

