‘ഗുണ്ടായിസത്തിന് എതിര് പറയുന്നവരെ നേരിടേണ്ടത് മുഴുക്കുടിയനാക്കിയല്ല’: ജോജുവിനെ പിന്തുണച്ച് താരങ്ങൾ

നടൻ ജോജു ജോർജിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകര്‍ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മലയാള സിനിമാ ലോകം. പാർട്ടിക്കാരുടെ ഗുണ്ടായിസത്തിന് എതിര് പറയുന്നവരെ നേരിടേണ്ടത് മുഴുക്കുടിയനാക്കികൊണ്ടല്ലെന്നും നട്ടെലുള്ള കുറേ പൗരൻമാരുടെ ശബ്ദമാണ് പ്രതിഷേധമായി പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും ജോജുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. മധുപാൽ, സ്വാസിക, സാജിദ് യഹിയ, റോഷ്ന ആൻ റോയ്, നന്ദൻ ഉണ്ണി, സംവിധായകൻ അജയ് വാസുദേവ് തുടങ്ങി നിരവധിപേർ ജോജുവിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തുവന്നു. ഇന്ധന വിലവര്‍ധനയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയ വഴിതടയല്‍ സമരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാരനായ ജോജു മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ജോജുവിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ല് തകർക്കുകയും നടന് ദേഹോപദ്രവും ഏല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വാസിക: ‘പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്നും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടാവരുത്’. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹവും ഒരു സാധാരണ പൗരൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ജോജു ചേട്ടനൊപ്പം

റോഷ്ന ആൻ റോയ്: സാധാരണക്കാരന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയല്ല സമരമുണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്കെതിരെ വേണം , അവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്യൂ..

പാർട്ടി ഏതായാലും ശരി, കാണിച്ചത് തെമ്മാടിത്തരം തന്നെ ആണ്, രോഗികളെയും ഒരു നേരത്തിനു അന്നത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെയും തടഞ്ഞാണോ പെട്രോൾ വിലക്കെതിരെ സമരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒന്നിന്റെയും വില അറിയാത്ത കണ്ടവന്റെ കക്ഷം താങ്ങി നടക്കുന്നോർക്കു എന്തു തോന്ന്യവാസം വേണേലും ചെയ്യാം. ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവനോട് അവർക്കു ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാം, സിനിമക്കാരൊക്കെ തണ്ണിയടിച്ചു നടക്കുവാണെന്നും അവർ ആഭാസം കാണിക്കുമെന്നുമുള്ള പൊതു സമൂഹത്തിന്റ വിലയിരുത്തൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് , ഇപ്പ എന്തായി...

‘കാശുണ്ടെങ്കിലെന്താടാ.... ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ’, ജോജു ചേട്ടൻ!!!

ഓരോ വർഷവും ഓരോ വേദനയാണ്..ഇപ്പൊ മുല്ലപെരിയാറ് പൊട്ടാൻ നിൽക്കുന്നൂന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സംഘർഷോം ഒരു വിഷമോം ആർക്കും കണ്ടില്ല....രാഷ്ട്രീയം നല്ലതാണ് , നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാനും ദ്രോഹിക്കുകേം വേണം എന്നാലല്ലേ... ഉത്തമനാകുള്ളൂ...ഇതാവണമെടാ... ഇങ്ങനെ വേണമെടാ....

സാജിദ് യഹിയ: പെട്രോൾ വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് യാത്രക്കാരന്റെ കാറ് തകർത്തുകൊണ്ടല്ല! പാർട്ടിക്കാരുടെ ഗുണ്ടായിസത്തിന് എതിര് പറയുന്നവരെ നേരിടേണ്ടത് മുഴുക്കുടിയനാക്കികൊണ്ടല്ല പെണ്ണുപിടിയനാക്കി കൊണ്ടല്ല! എണ്ണവില കൊണ്ട് സഹിക്കെട്ടവരെ നട്ടപിരാന്തൻ വെയിലത്ത്‌ തളച്ചിട്ടു സെൽഫി സമരം നടത്തുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരോടുമുള്ള നട്ടെലുള്ള കുറേ പൗരൻമാരുടെ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് അവിടെ കേട്ടത് !

