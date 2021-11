‘കടമകൾ കാത്തിര്ക്ക്’; താണ്ടി വരുമോ അണ്ണാത്തെ ?

"അണ്ണേ ..... "



ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ അനിയത്തി നാവെടുത്തില്ല, അതിനു മുൻപേ അണ്ണൻ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട് : " തങ്കച്ചീ, അണ്ണനെ നെനച്ചിയാമാ ?"

അതു കണ്ട് അന്തംവിട്ട് അണ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ കമന്റ് : "നെനച്ചിയാ വന്തേൻ ന്ന് സൊൽറതെല്ലാം ടൂ മച്ച്... "

(നീ മനസ്സില് വിചാരിക്കുമ്പഴേക്ക് ഞാൻ എത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഓവറാണ് ട്ടോ).

രജനികാന്തിന്റെ പുതുപ്പടം " അണ്ണാത്തെ" യുടെ ട്രെയിലറിലെ ഹിറ്റായ ഈ ഒരൊറ്റ സീനിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ പടത്തിന്റെ സിനോപ്സിസ് . "ടൂ മച്ച്" ആണ് , ഓവറാണ്, കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോ തവണയും തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മടുപ്പിക്കാതെ രസികമക്കളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രജനീകാന്തം. "ലിങ്ക"യിലും "ദർബാറി"ലും പാളിപ്പോയ, "കബാലി"യിലും "കാല"യിലും കാടുകയറിപ്പോയ , "പേട്ട"യിൽ ഒരു മിന്നായം പോലെ വന്നു പോയ , ആ കാന്തം അടിമുടി വാരിച്ചുറ്റിയാണ് "അണ്ണാത്തെ " എത്തുന്നത്. " ടൂ മച്ച്" ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ രജനി ഒരിക്കൽ കൂടി അക്കളികൾ കളിക്കുമ്പോൾ, കൊറോണക്കാലത്തെ ഒടിടിക്കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ രസനാശീലങ്ങൾ പഠിച്ച രസികപ്പെരുമക്കൾ എന്തു പറയുമെന്നാണ് തമിഴകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

"This is too much തലൈവാ " എന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിധിയെഴുതിയാൽ മിക്കവാറും ഇനിയൊരു രജനിപ്പടം തിരയിലെത്തില്ല. "തലൈവര്ക്ക് ടൂ മച്ചേ ഇല്ല മച്ചാ " എന്നാണ് രസികരുടെ തീർപ്പ് എങ്കിൽ, "അണ്ണാത്തെ " മറ്റൊരു " അണ്ണാമലൈ"യോ "പടയപ്പ" യോ ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ, സംശയം വേണ്ട, നാലു മാസം മുൻപ് പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ട "രജനി മക്കൾ മൺട്രം" ഒരിക്കൽ കൂടി കോടമ്പാക്കം രാഘവേന്ദ്രമണ്ഡപത്തിൽ സഭ ചേരും.

പഴമൈകൾ പോതും!

തമിഴ് സിനിമയിലെ നവയുവാക്കൾ പുതുമകളിൽ നിന്ന് പുതുമകളിലേക്ക് പരീക്ഷണപ്പറക്കലുകളുമായി കലക്കുമ്പോഴാണ്, കുടുംബം മുതൽ കുടുംബക്കോടതി വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ തച്ചുതകർത്ത് അട്ടഹാസമിളക്കുമ്പോഴാണ്, കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രീയം തമിഴ്ത്തിരയിൽ കൊടുങ്കാറ്റായിപ്പടരുമ്പോഴാണ് രജനി ഈ പതിവ് പലവർണക്കെട്ടുകാഴ്ചയുമായി എത്തുന്നത് എന്നതു ശരി തന്നെ. "മുള്ളും മലരും" മുതൽ നാളിതു വരെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രജനിപ്പടങ്ങളിലും കണ്ട അണ്ണൻ - തങ്കച്ചി സെന്റിമെന്റ്സിൽ കിട്ടാവുന്നത്ര കളറുകൾ വാരിപ്പൂശിയാണ് സംവിധായകൻ "സിറുത്തൈ" ശിവ " അണ്ണാത്തെ" ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ട്രെയിലറിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്.

അനിയത്തിക്കു വേണ്ടി കൊല്ലാനും ചാവാനും മടിക്കാത്ത വല്യേട്ടൻ തഞ്ചാവൂരിലെ ശൂരക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൗറാ പാലം വരെ പോയി - പ്രകാശ് രാജ് മുതൽ ജഗപതി ബാബു വരെയുളള വില്ലന്മാരെ തീർത്തുക്കെട്ടി - വിജയശ്രീലാളിതനായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ഊഹിക്കാം. പക്ഷേ, ഒരേ കഥ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് too much ആണെന്ന ഉത്തമബോധ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ കളി എന്നിടത്താണ് "അണ്ണാത്തെ" പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയാകുന്നത്. ഇക്കളിയുമായി ഇനിയുമിവിടെ നിക്കണോ പോണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇക്കുറി തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നുറപ്പ്.

അതേ എസ്പിബി; അതേ എൻട്രി

പഴമൊഴി പോലെ പോപ്പുലറായി മാറിയ വാചക ശകലങ്ങൾ രജനിപ്പടങ്ങളിൽ ആരംഭകാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും (ഉദാ: "പതിനാറ് വയതിനിലേ" യിലെ "ഇതെപ്പടിയിര്ക്ക്" )

രജനി രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയ തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽക്കാണ് വിദൂരാർഥങ്ങൾ നിറച്ച പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ പതിവായി മാറിയത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിലെ അവ്യക്തതകൾക്കുള്ള വിശദീകരണമോ, വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടിയോ ആയിരുന്നു അവയെല്ലാം. " നാൻ എപ്പ വരുവേൻ എപ്പടി വരുവേൻന്ന് യാരുക്കും തെരിയാത്. ആനാ, വരവേണ്ടിയ നേരത്തില കറക്റ്റാ വരുവേൻ" (മുത്തു ) എന്ന പഞ്ച് വചനമാണ് രജനി രസികർകൾ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തോളമായി നെഞ്ചിൽ ഏറ്റി നടന്നിരുന്നത്.

കറക്റ്റ് സമയത്ത് തലൈവർ കറക്റ്റായി എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തീവ്രരസികർകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിലിറങ്ങിയ "ദർബാർ " അടക്കം ഓരോ പടത്തിലും തലൈവർ എന്തെങ്കിലുമൊരു പഞ്ച് വാചകമിട്ട് അണികൾക്ക് ആശ കൊടുത്തുവരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ഇനിയൊരിക്കലും താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലാ എന്ന് രജനി രണ്ടു വട്ടം അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വരുന്ന ആദ്യ പടമായ " അണ്ണാത്തെ " യിൽ പഞ്ചിനു പഞ്ഞം കാണുമോ എന്ന സംശയം ന്യായം. ടീസറും ട്രെയിലറും നൽകുന്ന സൂചനകളിൽ പഴമൊഴിവചനങ്ങൾക്കു പഞ്ഞമില്ലെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പഞ്ച് ഹിറ്റുകളുടെ ലക്ഷണമൊന്നും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും, എസ്പിബി പാടിയ അവതരണഗാനം ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.

രസികപ്പെരുമക്കളെ അണ്ണാമലയുടെയും ബാഷയുടെയും പടയപ്പയുടെയും കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വിവേകനെഴുതിയ "അണ്ണാത്തേ അണ്ണാത്തേ " എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ ഇൻട്രോ സോങ്. " കൂണ്ടിലേ പുയലുക്ക് വേലയില്ലെ, താണ്ടി വാ കടമൈകൾ കാത്തിര്ക്ക് , ഉറുതിയുടൻ മോദ്, ഉലകൈയേ ജയിക്കലാം" (കൊടുങ്കാറ്റിന് കൂട്ടിലെന്ത് കാര്യം? അത് വിട്ട് പുറത്ത് വാ തലൈവരേ, ഇവിടെ കടമകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു, ഉറച്ചുനിന്ന് പോരാട്, ഈ ലോകം നിനക്കുള്ളതാണ്..) എന്ന വരികൾ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും മുൻപേ എഴുതി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെങ്കിലും (ആ പാട്ട് പാടിയ എസ്പിബി അന്തരിച്ച് മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം).

സിംപിൾ സ്റ്റെപ്പ്‌സ് ഒൺലി

ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് രജനി " അണ്ണാത്തെ" പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, പകുതിയോളം ചിത്രീകരണം ബാക്കി നിൽക്കെ പടം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു. (ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ രണ്ടു തവണ രജനി ആശുപത്രിയിലായി. ഷൂട്ടിങ് തീർന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും ആരോഗ്യനില ആശാവഹമായിട്ടില്ല.)

പാട്ടിലും ആക്ഷനിലുമെല്ലാം, മുഖം വ്യക്തമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ, "സിംപിൾ സ്റ്റെപ്പുകളി"ൽ മാത്രമാണ് രജനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ, നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രജനിയുടെ അവസാനത്തെ "ബ്രഹ്മാണ്ഡ" ചിത്രമായിരിക്കും "അണ്ണാത്തെ" എന്നാണ് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രി കരുതുന്നത്. (തന്റെ രണ്ടു മക്കളോടും - ഐശ്വര്യ, സൗന്ദര്യ - തന്നെ നായകനാക്കി ഓരോ ചെറിയ പടം വീതം ഒരുക്കാൻ രജനി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയ്ക്കു ശേഷം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അഭിനയം നിർത്തുമെന്നും കോടമ്പാക്കം റിപ്പോർട്ടുകൾ).

പക്ഷേ, "അണ്ണാത്തെ" യുടെ സ്വകാര്യ പ്രദർശനം കണ്ട ശേഷം മകൾ സൗന്ദര്യ തന്റെ സ്വന്തം "ഹൂട്ട്" ആപ്പിലിട്ട കമന്റ് ആരാധകരെ വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രജനിയും " അണ്ണാത്തെ" സംവിധായകൻ ശിവയും ചേർന്ന് എത്രയും വേഗം ഇതുപോലെ ഒരു പടം കൂടി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മകളുടെ അഭ്യർഥന.

" too much " അല്ലെന്ന് തമിഴ് മക്കൾ തീർപ്പ് കൽപിച്ചാൽ അണ്ണാത്തെ ഒരു വരവ് കൂടി വരുമെന്നർഥം. അങ്ങനെ ഒരു വരവ് കൂടി വന്നാൽ, വഴിയിലുപേക്ഷിച്ച ചിലത് കൂടി കയ്യിൽ പിടിച്ചാവും ആ പുനപ്രവേശം. " ഒരു തടവെ സൊന്നാൽ 100 തടവെ സൊന്നമാതിരി " എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, പറയാത്തതും ചെയ്യുന്നയാളാണു താൻ എന്നും തലൈവർ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. "നാൻ സൊൽറതെയും സെയ് വേൻ, സൊല്ലാതതെയും സെയ് വേൻ "..

പാക്കലാം തലൈവാ...