വെള്ളിത്തിരയിലെ ‘കുറുപ്പി’നെ കാണാൻ അയാൾ വരുമോ? യഥാർഥ സുകുമാരക്കുറുപ്പ്?

പുകപോലെ മാഞ്ഞുപോയ ഓർമയുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇത്. ‘കുറുപ്പ്’ ഇതാ, നവംബർ 12നു രാവിലെ വെള്ളിത്തിരകളെ സ്പർശിച്ചു. മലയാളക്കരയിൽ സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന വമ്പൻ റിലീസ്. ദുൽഖർ സൽമാനെന്ന കുഞ്ഞിക്ക തന്റെ ആദ്യസിനിമയുടെ സംവിധായകനൊപ്പം വീണ്ടും കൈകോർത്ത സിനിമ. മഞ്ഞും മഴയും മാറിനിൽക്കാത്ത ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എത്ര പേർ രാവിലെ ആദ്യഷോ കാണാൻ തിയറ്ററിലെത്തി എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഓർക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് കയറിപ്പോവുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട്.

ആരാധകർ ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ശാന്തനായി ഒരാൾ. 75 വയസ്സുകാരൻ. പ്രായം നരയിട്ട കണ്ണുകൾ. ചുറ്റുമുള്ള യുവാക്കൾ ആവേശത്തിലാണെങ്കിലും അയാളുടെ മുഖത്ത് നിസ്സംഗതയായിരിക്കും. തുരങ്കം പോലുള്ള ഇടവഴിയിലെ ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പോക്കറ്റിൽനിന്ന് ഒരു ചാർമിനാറെടുത്ത് കത്തിക്കും. ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആ മണം സഹിക്കാതെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ എരിയുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ ചെറുതിളക്കത്തിൽ ആ നര വീണ മുഖം കാണും. ആ കണ്ണുകളിൽ ക്രൂരമായതെന്തോ തിളങ്ങുന്നതു കാണും.

ഈ മുഖം എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടെ തിക്കുംതിരക്കും കാരണം അവർ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിനടുത്തെത്തിക്കാണും. അയാൾ പോക്കറ്റിൽനിന്ന് മുഷിഞ്ഞൊരു നോട്ടെടുത്ത് കൗണ്ടറിനകത്തേക്ക് നീട്ടും. ബംഗാളിയോ ഹിന്ദിയോ ചുവയുള്ള മലയാളത്തിൽ അയാൾ തണുത്തുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറയും–ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളിലെ കറുത്ത തഴമ്പുകളിലേക്ക് കൗണ്ടറിലെ പയ്യൻ ടിക്കറ്റുകീറി കൊടുക്കും. ബാക്കി വാങ്ങാതെ അയാൾ മുന്നോട്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടാവും.

തിയറ്ററിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നയാൾ അയാളുടെ കയ്യിൽനിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി കീറി പകുതി തിരികെ കൊടുത്തിരിക്കാം. എന്നിട്ട് ‘രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ നാലാമത്തെ സീറ്റ്’ എന്നുപറഞ്ഞ് അയാൾക്കു വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരിക്കാം. തപ്പിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അയാൾക്ക് വഴി കാട്ടാനായി കയ്യിലെ ടോർച്ചടിച്ച് അവൻ സീറ്റ് കാണിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കാം. അയാളെ സീറ്റിലിരുത്തി തിരികെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നിയിരിക്കാം. എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം.

അവൻ ടോർച്ചെടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് അയാളുടെ മുഖത്തിനുനേരെ അടിച്ചിരിക്കാം.ആ വെളിച്ചക്കീറിൽതന്റെ കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ കൈകൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കാം. ഏതോ വൃദ്ധനെന്ന ചിന്തയിൽ അവൻ വാതിലിനരികലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലുകൾ‍ എഴുതിക്കാണിക്കുകയാണ്. പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ അമിതമായ ആഘോഷപരതകളില്ലാതെ കുറുപ്പിന്റെ ഇൻട്രോ. തിയറ്ററുകൾ ഇളകിമറിയുന്ന നിമിഷം. ആ തിയറ്ററിനകത്തെ ഇരുട്ടിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോ ആർത്തുല്ലസിച്ച് വിസിലടിച്ചിരിക്കാം. തിരികെ സീറ്റിലേക്കിരുന്ന ശേഷം ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അതാ, അയാൾ തൊട്ടരികിലെ സീറ്റിൽ.

സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ പണി തീരാത്ത വീട് (ചിത്രം: ദ് വീക്ക്)

തണുത്തുറഞ്ഞൊരു നോട്ടം. കണ്ണുകളിൽ ക്രൂരത. പ്രായമായെങ്കിലും ക്രുദ്ധമായ മുഖം. മുഖത്ത് ഒരുനിമിഷം പോലും മിന്നിമായാത്ത ചിരി. അത് അയാളായിരിക്കാം... സുകുമാരക്കുറുപ്പ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളം തിരയുന്ന നാമം. തന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ തിയറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വരാതിരിക്കാനാവുമോ? ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്ത് കയറാതിരിക്കാനാവുമോ? ഒരൽപമെങ്കിലും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വന്നിരിക്കാം. ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജീവനോടെയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കാം. ഈ ദിവസം, ഈ പുലരി, ഈ നിമിഷം അയാൾക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാനാവില്ല. ചുറ്റുമൊന്നു കണ്ണോടിച്ചുനോക്കൂ. അത് അയാളായിരിക്കാം. ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു വയോധികനായി അയാൾ നിങ്ങൾക്കു പിറകിലോ മുന്നിലോ ഇരിപ്പുണ്ടാവും.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ലോങ് പെൻഡിങ് കേസിലെ ഇതിഹാസകഥാപാത്രമായ ആ പ്രതി ഇന്ന് ജീവനോടെയുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കാം കുറുപ്പ്? 2018ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിലായി അന്വേഷണസംഘം സുകുമാരക്കുറുപ്പാണെന്ന സംശയത്തോടെ ഒരാളെ പിൻതുടർന്നത്. സൗദിയിലെ ഒരു മതകേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാൾ കുറുപ്പാണെന്ന സംശയം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു ലഭിക്കുന്നു. കുറുപ്പിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇയാളുടെ നമ്പറിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായി ഫോൺവിളികൾ വരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ‌ ഈ വിവരം ചോർന്നതോടെ നമ്പറിൽനിന്നുള്ള വിളികൾ നിലച്ചു.

എന്നാൽ കുറുപ്പ് മരിച്ചുപോയിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. കുറുപ്പ് ചികിത്സയിലുണ്ടെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. രണ്ടു തവണ കുറുപ്പിനു ഹൃദയസ്തംഭനമുണ്ടായെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതല്ല, കുറുപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ‘തിയറി’യും കുറവല്ല. എന്നാൽ കുറുപ്പിന്റെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മുൻ എസ്‌പി ജോർജ് ജോസഫിനു പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നുമല്ല.

കുറുപ്പിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ്. പലയിടത്തും കുറുപ്പിനെ തേടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അലഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ജോർജ് ജോസഫ് ഡിവൈഎസ്പി ആയപ്പോഴും അന്വേഷണം തുടർന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജോഷി എന്ന പേരിൽ പലയിടത്തും ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതായും കണ്ടെത്തി. ഹൃദയസംബന്ധിയായ അസുഖത്താൽ വലഞ്ഞിരുന്നു കുറുപ്പ്. എന്നാൽ ബിഹാർ, പുണെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളയിടങ്ങളിൽ മലയാളി നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഏറെയുള്ളതിനാൽ ഒരു ആശുപത്രിയിലും അധികനാൾ നിൽക്കാൻ കുറുപ്പിനായില്ല.

കാഷായ വേഷത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയെപ്പോലെയായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെമ്പാടും കുറുപ്പ് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചത്. കുറുപ്പിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ആശാവഹമല്ലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കി ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്താണ് ജോർജ് ജോസഫ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽനിന്നിറങ്ങിയത്. കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നുതന്നെയാണ് ഇന്നും പൊലീസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നതും. 1989 മുതൽ ലോങ് പെൻഡിങ്ങായ 16/89 എന്ന കേസ് ഫയലായി കുറുപ്പ് ഇന്നും പൊലീസ് രേഖകളിലുണ്ട്.

സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ 75 വയസ്സുണ്ടാകും. കുറുപ്പിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസയോഗ്യമായ എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ കേസ് വീണ്ടും ഓപൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒരാൾ മരിക്കേണ്ട പ്രായമൊന്നുമല്ല 75. അയാൾ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. ഇന്നു രാവിലെ അയാൾ സിനിമ കാണാൻ ഏതോ തിയറ്ററിൽ കയറിയിട്ടുമുണ്ടാവുമെന്നും വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളികളും വിശ്വസിക്കുന്നു!

