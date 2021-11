‘ചുരുളി’യുടെ യഥാർഥ കഥ; ‘കളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികളു’ടെ ചുരുളഴിച്ച കേരള പൊലീസ്

ഒരേ സമയം പല വാതിലുകളിലൂടെ അകത്തു കടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരിടമാണു ചുരുളി. ഓരോ വഴിയിലും കാഴ്ചകൾ മാറും. ഓരോ പ്രേക്ഷകനു മുന്നിലും സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാഴ്ചയുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കഥയെഴുതിയ വിനോയ് തോമസിനെ അതിലേക്കെത്തിച്ചത് ഒരു പൊലീസ് ഓഫിസറാണ്. കണിച്ചാർ സ്വദേശിയായ ജോസ് ജോസഫ്. പേരാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായാണ് ഇദ്ദേഹം വിരമിച്ചത്. ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ സംസാരത്തിനിടെ കടന്നു വന്ന ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണ കഥ, അതിനിടെയുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ‘കളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികൾ’ എന്ന കഥ വിനോയ് തോമസ് എഴുതിയത്.

വാർഷികപതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥയിലെ ചിത്രങ്ങൾ. വര: മുരുകേശ്

ഏതാണ്ട് 20 വർഷം മുൻപ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം പ്രതി കുടുംബത്തോടെ കടന്നു കളഞ്ഞു. കുറേ നാളുകൾക്കു ശേഷം ആ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെതിരെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നു രൂക്ഷമായ വിമർശനമുണ്ടായി. തുടർന്നാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല ജോസിലേക്കെത്തുന്നത്. വയനാട് സ്വദേശിയായ ജോസഫെന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റിനും മൊബൈൽഫോണിനും സിസിടിവി ക്യാമറകൾക്കും മുൻപ്, പൊടിപോലും തെളിവില്ലാതിരുന്ന പഴയ കേസിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കർണാടകയിൽ പോയി പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയ സാഹസികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ. യഥാർഥ ചുരുളിയുടെ ചുരുളഴിച്ച കഥ ജോസ് ജോസഫ് പറയുന്നു.

∙ ചുരുളി സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം ‘കളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികളെ’ന്ന കഥയാണ്, ഇതൊരു സിനിമയാകും എന്നു കരുതിയിരുന്നോ ?

വയനാട്ടിൽ ക്രൈം സ്ക്വാഡിലായിരുന്നപ്പോളാണ് ഈ കഥയ്ക്കാസ്പദമായ സംഭവം. വിനോയിയോട് പല സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞത്. വിനോയിക്ക് അതു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. മലയാള മനോരമ 2019 ഓണപ്പതിപ്പിൽ കളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികള്‍’ എന്ന കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതു വായിച്ച് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സിനിമയാക്കാൻ ആലോചിച്ചു. എസ്.ഹരീഷ് ഇതിനെ ഒരു മിസ്റ്റിക് തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. അടിസ്ഥാന കഥ ഞങ്ങൾ കർണാടകയിൽ പോയ യഥാർഥ സംഭവം തന്നെ.

∙ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ?

ഞാൻ 10 വർഷത്തോളം വയനാട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തത്. അന്നു സ്പെഷൽ മൊബീൽ സ്ക്വാഡി(എസ്എംഎസ്)ലാണ്. എസ്‌സി–എസ്ടി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗമാണിത്. സ്റ്റേഷനുകളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കേസുകൾ എസ്എംഎസിനു റഫർ ചെയ്യും. പ്രായ പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടാനാവാത്ത ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമായി അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു അവലോകന യോഗത്തിൽ എസ്എംഎസ് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഡിവൈഎസ്പിയെ ഐജി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

തിരികെയെത്തിയ ഡിവൈഎസ്പി ഞങ്ങളോടും കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു. കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അലംഭാവമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ‘ജോസിന് ഇതേറ്റെടുക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ ?’ എന്നു ഡിവൈഎസ്പി എന്നോടു ചോദിച്ചു. ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാളെ കൂടി തന്നാൽ ശ്രമിക്കാമെന്നു മറുപടി നൽകി. ‘ശ്രമിച്ചാൽ പോരാ പിടിക്കണം’ എന്നു കടുപ്പത്തിൽ മറുപടി. എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനും പണച്ചെലവ് നോക്കണ്ടന്നും ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിലെ ജോസ് എന്ന പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥനെ ടീമിലെടുക്കാൻ എസ്പി അനുവാദം നൽകി. അങ്ങനെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

∙ പഴയ കേസായതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ?

വലിയൊരു കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥന്റെ ഇളയ മകനായിരുന്നു കേസിൽ പ്രതിയായത്. ഇവർക്ക് പത്തേക്കറോളം ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന് കേസായപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഇവർ കുടുംബത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷരായി. ആർക്കും ഒന്നുമറിയില്ല. ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ലാൻഡ് ഫോൺ വിളികളില്ല. വയനാട്ടിലെ സ്ഥലം വിറ്റ ശേഷമാണ് ഇവർ ഒളിവിൽ പോയത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്ഥലവും വീടും. ഇവരെ കാണാതായ രാത്രി ഒരു ലോറി വന്നിരുന്നു എന്നു മാത്രം അവിടെ ആദിവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഒരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയായിരുന്നു ആ ഒളിച്ചോട്ടം. ഇന്നൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ‍ പരിശോധിക്കാം. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. അന്നത്തെ തയാറെടുപ്പുകൾ മറ്റൊരു സിനിമാക്കഥയ്ക്കുള്ളത്രയുണ്ട്. ഇവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ വഴി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും സൂചനകൾ ലഭിച്ചില്ല. ചോദ്യം ചെയ്തു ബന്ധുക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഇവരുടെ അകന്ന ഒരു ബന്ധു പിന്നീട് ഇവർ കർണാടകയിലുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. അതു വഴിത്തിരിവായി.

∙ സിനിമയിൽ കൃത്യമായി സ്ഥലത്തിന്റെ സൂചനകൾ തരുന്നില്ല, കഥയിൽ കുടകിലെ കുടിയേറ്റ ഗ്രാമം എന്ന സൂചനയുണ്ട് ?

കൃത്യമായി സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ മംഗളൂരുവിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് മലയാളികൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെത്തി. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തതിരുന്ന ബസിൽ കുറേ മലയാളികളുണ്ട്. അവർ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവുകയായിരുന്നു. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണിരുന്നത്. അയാൾ ടൗണിൽ വന്ന ശേഷം മടങ്ങുന്ന വഴി. സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയനാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു. ഒന്നൊന്നര വർഷം മുൻപു പോലും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലാണെന്നും അടുത്തിരുന്നയാൾ പറഞ്ഞു. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായ അടുത്ത വഴിത്തിരിവ്. അവരുടെ കൃത്യമായ സ്ഥലമുൾപ്പെടെ അയാൾ പറഞ്ഞു. അവിടെയെത്തിയാൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസും ജീപ്പും കയറി ആ നാട്ടിലെത്തി.

∙ ജോലി തേടുന്നവര്‍ എന്ന രീതിയിലാണോ പോയത് ?

ആ സമയത്ത് ഇഞ്ചിക്കൃഷി വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജോലി തേടി എന്ന രീതിയിലാണു പോയത്. ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചായക്കടയിലാണെത്തിയത്. ആ ഒരു ചായക്കട നടത്തിയിരുന്നതും ഒരു വയനാട്ടുകാരനാണ്. സമീപത്തു തന്നെ ഒരു ചാരായ ഷാപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ആകസ്മികമായ ഒരു കാര്യം നടന്നു. ചായക്കടക്കാരനോട് ഞാൻ കാണാതായവരിലെ ഗൃഹനാഥന്റെ പേരു ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളെത്തിയ സമയത്ത് അയാൾ അവിടുന്നു പോയതേയുള്ളു. അയാളെ പിന്തുടർന്നു കണ്ടെത്തി. അതിനായി 4 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു. ഞങ്ങൾക്കു തൽക്കാലം ജോലി ശരിയാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

അതിനു മുൻപ് ഒരബദ്ധം പറ്റി. ആ ഭാഗത്തെ പള്ളീലച്ചനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കടയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അച്ചനെ പരിചയമുണ്ടെന്നും സമപ്രായക്കാരാണെന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞു. അതു നാട്ടുകാർ കയ്യോടെ പിടിച്ചു. 75 വയസുള്ള അച്ചനെങ്ങനെ സമപ്രായമാകുമെന്നു ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ അച്ചൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിരുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ട് പഴയ അച്ചന്റെ കാര്യമാണു പറഞ്ഞത് എന്നു തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു.

∙ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിയുടെ അച്ഛനു സംശയം തോന്നിയിരുന്നോ

പ്രതിയുടെ അച്ഛനൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അതൊരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ബുധനാഴ്ച അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ആദ്യ കുർബാനയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നു തന്നെ വീട്ടുകാരായി. ഒരേ നാട്ടുകാരും ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നവരുമായതിനാൽ അവർ ഞങ്ങളെ കാര്യമായി പരിഗണിച്ചു. വീട്ടകാരെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ഒരാളെ മാത്രം അവിടെ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ആരെയാണോ തേടിയെത്തിയത് വീട്ടുകാർ അവന്റെ പേരു പോലും പറഞ്ഞില്ല. പ്രതി എവിടെയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കു മനസിലായില്ല. പരിപാടി കഴിഞ്ഞേ പോകാവൂ എന്ന് വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചു. ബാഗ് ഒക്കെ അവർ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വച്ചു. വനപ്രദേശത്തോടു ചേർന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ആ ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു.

ദേഹത്തു മരം വീണ് നടുവിനു പരുക്കേറ്റ് അതേ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു യുവാവ് കഴിയുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു. അതു വീട്ടുകാരന്റെ സഹോദരന്റെ മകനാണെന്നാണു ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. അതോടെ വേഗത്തിൽ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നിട്ടു കാര്യമില്ലല്ലോ. കുർബാന ദിവസം എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിന്നു. വൈകിട്ടും ആഘോഷങ്ങൾ നീണ്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച അവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചു. അവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് 2 ദിവസം കൂടി തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. പറമ്പിലെ പണി കൂടാതെ പ്ലാവിൽ കയറി ചക്കയിടാനും വിരുന്നിനായുള്ള കശാപ്പിനും വരെ സഹായിച്ചു.

പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ മദ്യപിക്കാത്തയാളാണ്. വൈകിട്ട് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ അയാൾ സ്വകാര്യമായി എന്നെ വിളിച്ചു. ‘നിങ്ങൾ പൊലീസല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്റെ മകനെ തേടിയല്ലേ വന്നത് ?’ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം. എന്റെ ശരീര ഭാഷയും സംസാര ഭാഷയും എത്ര അഭിനയിച്ചാലും അതിലെ പൊലീസുകാരനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു മനസിലായി. മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ അതിർത്തി കടത്തി മകനെ സുരക്ഷിതനാക്കിയ അയാളുടെ ബുദ്ധി, സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്തു. ഞാൻ അതേയെന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമെത്തി. അയാൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. നടുവിനു പരുക്കേറ്റു കിടന്നത് അയാളുടെ മകനായ പ്രതി തന്നെയായിരുന്നു. വാഹനമെത്തുന്ന റോഡിലേക്ക് 4–5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാനോ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല. അതിനാൽ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വേണം. അതൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ തന്നു.

∙ പൊലീസാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായോ ?

വേഷം മാറിയെത്തിയ സിഐഡികൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടി. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ കാണണം. മിക്കവരുമായും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. കോടതിയിൽ പ്രതിയെ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ പിറ്റേന്നു മടങ്ങി. പിന്നീടു രേഖകൾ ഹാജരാക്കി. പ്രതിയെ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കിയാലാണു വിചാരണ നടക്കുക. എനിക്ക് പിന്നീടു സ്ഥലംമാറ്റമായി. ഞാൻ പിന്നീട് അത് ഫോളോഅപ് ചെയ്തില്ല. പൊലീസിൽ ജോലിയെന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ്. എനിക്കു പകരം വന്നവർ അതു ചെയ്യും. പഴയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടു നമ്മൾ എത്തി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

∙ തെറി വിളി കൂടുതലെന്ന വിമർശനം

അതൊക്കെ കപട സദാചാരവാദമാണ്. നാട്ടിലില്ലാത്ത പുതിയ വാക്കൊന്നും അതിലില്ല. തെറിവിളിയൊക്കെ വളരെ സാധാരണമാണ്. സംഘർഷമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതു പതിവാണ്. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും കഥയിലോ സിനിമയിലോ ഇല്ല.

∙ മൊബൈൽ ഫോണിനു മുൻപത്തെ കാലമാണ്. അന്വേഷണത്തിനു പോകുമ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നോ ?

അന്നത്തെ അന്വേഷണ രീതികൾ അങ്ങനെയാണ്. മതിയായ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തീർപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണു പോകുന്നത്. മറ്റു കൂട്ടായ ഓപ്പറേഷനുകൾ പോലെ ആശയ വിനിമയം സാധിക്കില്ല. കേസ് തെളിയിക്കുക എന്നത് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. അയാളുടെ ബുദ്ധിക്കും മീതെയുള്ള പൊലീസ് ബുദ്ധിയുമായി രണ്ടു പേർ അവിടെയെത്തിയെന്ന കാര്യം തന്നെ കൂടുതൽ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണമായി. നമ്മളിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു വഴി കാട്ടാൻ ഒരാൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. അതുറപ്പാണ്. ബസിലെ യാത്രക്കാരനും ചായക്കട ഉടമയും ഈ കേസിൽ വഴി കാട്ടി. പല തവണ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

