അലോപേഷ്യ മാത്രമല്ല, വിവാദങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ; സന്തുഷ്ടമായിരുന്നില്ല വിൽ–ജെയ്ഡ ദാമ്പത്യം

‘വിൽ’ – എന്ന പുസ്തകം കേൾക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം. ആമസോണിന്റെ ഓഡിബിൾ എന്ന വായിച്ചു കേൾക്കാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാരണമുണ്ട്; ഹോളിവുഡ് നടൻ വിൽ സ്മിത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണെന്നതല്ല. പുസ്തകം വായിച്ച് റിക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന കൗതുകം. തിയറ്ററിൽ കഥാപാത്രമായി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം സ്വന്തം ജീവിതം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നറിയാൻ ജിജ്ഞാസ കാണുമല്ലോ.

ഇന്നലെ ഓസ്കർ വേദിയിൽ അവതാരകന്റെ മുഖത്ത് വിൽ സ്മിത്ത് അടിച്ചതു കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കു പൊടുന്നനെ വന്നത് ആ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാചകമാണ് –If you want to understand why someone did something, you need only answer the question, What did he want?” ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ‘അയാൾക്ക് എന്താണു ശരിക്കും വേണ്ടത്’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്ന വാക്കുകൾ.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓസ്കർ അവാർഡിനിടയിലെ അടിയുടെ കാരണമറിയാൻ വിൽ സ്മിത്തിന് എന്താണു വേണ്ടത് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം, അല്ലേ. തന്നെയും ഭാര്യയെയും കുറിച്ച് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തുമുള്ള മുനവച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി, ഇനി അതു വേണ്ട എന്ന ഉത്തരത്തിനാണ് കൂടുതൽ തൂക്കം.

നടിയുടെ കളിയാക്കൽ; ഇന്റർവ്യു നിർത്താൻ പെറ്റീഷൻ!

ബ്രിട്ടിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് (ബാഫ്റ്റ) അവാർഡ് സമർപ്പണം നടന്നതു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. അവതാരകയായ നടി റെബൽ വിൽസൻ വലിയ സദസ്സിനു മുന്നിൽ തമാശകൾ പറയുന്നു, ചിരികൾ ഉയരുന്നു. അതിനിടെയാണ് മികച്ച നടനുള്ള നാമനിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ റെബൽ വല്ലാത്തൊരു വാചകം കാച്ചിയത്. ‘ ഭാര്യയുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒത്തുപോയതാണ് കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ വിൽ സ്മിത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ’ എന്ന് അവതാരക പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാഫ്റ്റ വേദി ഒരിട അമ്പരന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ കളിതമാശയെന്നു പേരിട്ടു തള്ളിക്കളയാമോ എന്നു തോന്നിയതു കൊണ്ടാകാം മറുപടിയായി വലിയ ചിരികൾ ഉയർന്നില്ല. അതേസമയം, എന്തിനാണ് ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ പുരസ്കാര വേദികളിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് എന്നു പിന്നീട് വിമർശനം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്തു.

‘ഞാനും ഭാര്യയും ഇതുവരെ പരസ്പരം ചതിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പോലുമില്ല’ എന്ന മറുപടിയുമായി വിൽ സ്മിത്ത് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ആരാധകരിൽ ഒരാൾ കുറിച്ചതിങ്ങനെ: ‘‘ വിൽ സ്മിത്തിന്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനു പകരം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് റെബൽ പറഞ്ഞതു തന്നെ തെറ്റ്. അതിനു നടൻ വിശദീകരണം കൊടുത്തത് അതിലും വലിയ തെറ്റ്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതല്ല ബാഫ്റ്റ വേദി എന്നല്ലേ മറുപടി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്?’’

ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാകാൻ കാരണമുണ്ട്. അഭിമുഖ വേദികളിലും അല്ലാതെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിൽ സ്മിത്തും ഭാര്യ ജെയ്ഡ പിങ്കറ്റ് സ്മിത്തും പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറഞ്ഞതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്തിന് ഇരുവരുടെയും അഭിമുഖങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്ഞ്ച് ഡോട് ഓർഗിൽ (change.org) പെറ്റീഷൻ പോലും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാനും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഓൺലൈൻ വേദിയാണിത്. വിൽ–ജെയ്ഡ അഭിമുഖങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന പെറ്റീഷനിൽ ഇതുവരെ നാൽപതിനായിരത്തോളം പേർ ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യവും ഒളിമറകളില്ലാതെ പറയുകയെന്നതായിരിക്കാം വിൽ –ജെയ്ഡ കുടുംബത്തിന്റെ രീതി. അങ്ങനെയാകാൻ അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ കാര്യം അവർ പറയുന്നതുപോലെ നമുക്കു പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നോർത്താൽ മതിയെന്നാണു പെറ്റീഷനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത്.

അലോപേഷ്യ മാത്രമല്ല, വിവാദങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ

‘ജെയ്ഡയുടെ സന്തോഷം അവളുടേതും എന്റെ സന്തോഷം എന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീർപ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അതുമായി പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാതെ, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തിത്തന്ന് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ എന്നു യാചിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ആനന്ദത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റൊരാളുടെ ചുമലിൽ വയ്ക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ദുരിതമാണ്,’ – 25 വർഷം പിന്നിട്ട ദാമ്പത്യത്തെയും ജെയ്ഡയുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് വിൽ സ്മിത്ത് പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു.

രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ചുള്ള സന്തോഷം ഇല്ലെന്നോ മറ്റേയാൾ ചിരിക്കുകയോ കരയുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നോ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ദാമ്പത്യം എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയരാം. അതിനും വില്ലും ജെയ്ഡയും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് – ‘ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ഓപ്പൺ മാര്യേജ് ആണ്. ’

1997ൽ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ ഹോളിവുഡിലെ പവർ കപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇരുവരും. അമ്മയുടെ പേരിൽ നിന്നു മകന് ജെയ്ഡൻ എന്നും അച്ഛന്റെ പേരിൽ നിന്നു മകൾക്കു വില്ലോ എന്നും പേരിട്ടതു മുതൽ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അനക്കവും വാർത്തയായി. വിവാഹത്തിനപ്പുറത്ത് വില്ലിന്റെ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവിടാനില്ലാത്തതും ജെയ്ഡയെ വിഷാദരോഗിയാക്കിയെന്നായിരുന്നു അടുത്ത റിപ്പോർട്ട്. ഭാര്യ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന നിമിഷത്തിലാണ് അവളില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നു വിൽ സ്മിത്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. പഴയ സ്നേഹവും ബന്ധവും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട്. പക്ഷേ, വീണുടഞ്ഞതു കൂട്ടിയൊട്ടിക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ കൂട്ടിക്കെട്ടലുകളിലെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇടയ്ക്കു വീണ്ടും മുറിഞ്ഞും ചോര പൊടിഞ്ഞും തുടരുന്നതിനിടയിൽ ജെയ്ഡ ഓഗസ്റ്റ് അൽസിനയെന്ന ഗായകനുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായി.

ഓഗസ്റ്റുമായുള്ള പ്രണയമാണു തനിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നതെന്നു ജെയ്ഡ ടിവി പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞത് വിൽ സ്മിത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചു തന്നെയാണ്. വിവാഹത്തിനപ്പുറമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തി ഭാര്യ–ഭർത്താക്കന്മാരായി തുടരാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചെന്ന വാർത്തയായി അടുത്തത്. എന്നാൽ ഓപ്പൺ മാര്യേജ് എന്ന വിൽ സ്മിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും പാപ്പരാസികൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ മറ്റ് ഇണകളുമായി ബന്ധം തുടരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ മാര്യേജ് എന്നായി ചർച്ചകൾ. ഇതിനിടെ, താനും പാർട്ണറുമായുള്ള ബന്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നു മകൾ വില്ലോ സ്മിത്ത് കൂടി പറഞ്ഞതോടെ ‘അരാജക കുടുംബം’ എന്ന ചീത്തപ്പേരും വീണു.

ജെയ്ഡയുടെ അലോപേഷ്യ ഏരിയേറ്റ എന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗം (ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെ ശരീരം തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും അതു മുടി മുഴുവൻ കൊഴിയാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ) മാത്രമാണ് ഓസ്കർ വേദിയിലെ അടിക്കു പിന്നിലെന്ന് കരുതാൻ വയ്യാത്തതും പഴയ ഈ കഥകൾ മുന്നിലുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. അലോപേഷ്യയെ തുടർന്നു തലമുടി വടിച്ച ജെയ്ഡയെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടാണു വിൽ സ്മിത്ത് അവതാരകനെ അടിച്ചതെന്നത് ഒരു വശം.

ഇനി അടി വാങ്ങിയ ക്രിസ് റോക്കി ന്റെ കാര്യം. ആശാൻ ജെയ്ഡയെ പരിധിവിട്ട് പേരെടുത്ത് കളിയാക്കുന്നത ആദ്യമല്ല. കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് നോമിനേഷൻ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് 2016 ൽ ഒരു സംഘം നടീ നടന്മാർ ഓസ്കർ ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ ആയിരുന്നു അത്.

ജെയ്ഡ പറയുന്നു, അവർ ഓസ്കറിന് വരുന്നില്ലെന്ന്. അവർ ടി വി ഷോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ? ജെയ്ഡ ഓസ്കർ ബഹിഷ്കരിക്കും എന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ ഗായിക റിയാനയുടെ അടിവസ്ത്രം ബഹിഷ്കരിക്കും എന്നു പറയും പോലെയാണ്. എന്നെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല'' ക്രിസിന്റെ വാക്കുകൾ വൻ തമാശയാണെന്ന മട്ടിൽ വമ്പൻ കയ്യടി ഉയരുകയും ചെയ്തു. ജെയ്ഡ സിനിമകളിൽ ഇല്ലെന്നും ആരും അവരെ ഓസ്കറിനു വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു അന്നും അവതാരകൻ ആയിരുന്ന ക്രിസിന്റെ അടിവസ്ത്ര പരാമർശം.അന്നേ വിൽ ഓങ്ങി വച്ചതാണ് അടിയെന്ന് പഴയ വിഡിയോ സഹിതം ആരാധകർ ട്വിറ്ററിൽ പറയുന്നു.

ഭാര്യയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിനു സർവാനെ മൈതാനത്തു ചീത്തവിളിച്ച ഗ്ലെൻ മക്ഗ്രാത്തും കളിക്കിടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിന് മറ്റെരാസിയെ ഇടിച്ചിട്ട ഫുട്ബോൾ താരം സിനദിൻ സിദാനും നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ വാക്പോരുകളിലൊന്നാണു സർവാനും മക്ഗ്രാത്തുമായുണ്ടായത്. ‘ഭാര്യയോടു പോയി ചോദിക്കൂ’ എന്ന സർവാന്റെ കമന്റിന് ഭാര്യയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കീറുമെന്നായിരുന്നു മക്ഗ്രാത്തിന്റെ മറുപടി. കാൻസറിനോടു പോരാടുകയായിരുന്ന ഭാര്യയെക്കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീടു പറഞ്ഞു. അസുഖം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, തമാശകളിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയേ തീരു എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നൂ ഈ സംഭവവും. അതുപോലെ, സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ അനാവശ്യമായി പരസ്യവേദിയിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും.

ഒട്ടേറെ ടിവി ഷോകളിൽ, സഹപ്രവർത്തകരുടെ കമന്റുകളിൽ, ബാഫ്റ്റയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്കർ വേദിയിലും – ഭാര്യയുടെ പേരും അവരുടെ ജീവിതവും കയറിയിറങ്ങുന്നതിലെ അമർഷം കൂടി വിൽ സ്മിത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകാം. വിൽ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതു പോലെ, “Never underestimate the pain of a person, because in all honesty, everyone is struggling. Some people are just better at hiding it than others.’’ ‘‘ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ വേദനയെ കുറച്ചു കാണരുത്. എല്ലാവർക്കും കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ചിലർക്ക് അത് ഒളിച്ചുവയ്ക്കാൻ മിടുക്കു കൂടുതലുണ്ടെന്നു മാത്രം.’’

ഉദ്ദേശിച്ചതു പോലെയൊന്നുമല്ല ജീവിതം പോയതെന്നു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൽ സ്മിത്ത്. വിഷാദത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതിനെക്കുറിച്ചും തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, പുതിയ നിർവചനങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ തിരികെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെന്നും.

ഓസ്കർ അവാർഡ് സമർപ്പണത്തിനു ശേഷമുള്ള പാർട്ടിയിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം പങ്കെടുത്ത വിൽ സ്മിത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞതും അതു തന്നെ,‘ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അതുതന്നെയാണു പ്രധാനം, അതു മാത്രമാണു പ്രധാനം’.

സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാം, ബാലൻസ് മറക്കാതിരിക്കാം

ലോകത്തിന്റെ വേറെ ഒരു മൂലയിൽ നടക്കുന്ന ഓസ്കർ ചടങ്ങിനിടെ ഒരു നടൻ മറ്റൊരു നടനെ അടിച്ചതിനാണോ ഈ ഉപന്യാസമെല്ലാം എഴുതുന്നത്? വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അതോ വിഷയദാരിദ്ര്യമാണോ– ഇങ്ങനെ നൂറു ചോദ്യങ്ങൾ ചുറ്റുമുയരുന്നതു കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. സത്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം വേറെ ഒരുപാടു ജോലികളും ഗൗരവമേറിയ, താൽപര്യമുള്ള അനേകം വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടു താനും.

വിൽ സ്മിത്തിന്റെ അടിയിൽ നമുക്കു കൊള്ളേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഈ എഴുത്ത്. അത്രമാത്രം. വിമർശിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടി കൊടുത്താണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നതു മറ്റൊരു വിഷയമാണെന്നു മറക്കുന്നില്ല.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ വ്യവസായം സിനിമയാണല്ലോ. ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു സിനിമയെയും നടീനടന്മാരെയും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെയുമെല്ലാം ഇഷ്ടവുമാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെയാകട്ടെ സിനിമക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കോടികൾ കവിയുന്നു. സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള ഓരോ വാക്കും അറിയാനും പറയാനും വായിക്കാനും താൽപര്യമുള്ളവർ ഏറുന്നു. ഇതെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ, ബാലൻസോടെ മുന്നോട്ടുപോയാൽ കൊള്ളാം. പക്ഷേ, സ്ക്രീനിലെ താരങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് അവരും നമ്മളും മറക്കുന്ന രീതിയിലേക്കു കടന്നാൽ എല്ലാ രസച്ചരടും പൊട്ടും.

ചില താരങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും തുറന്നു പറഞ്ഞെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നേരിട്ടു കാണിച്ചെന്നും വരാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ടാകാം. വിശേഷങ്ങൾ അറിയേണ്ടവർക്ക് അതു തീർച്ചയായും വായിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആരുടെയും സ്വകാര്യതയെ ഹനിക്കാനോ കളിയാക്കാനോ നമുക്ക് അവകാശമില്ലെന്നു മറക്കാതിരിക്കാം. ഒരാളെയും വിധിക്കാനോ മാർക്കിടാനോ നമ്മെ ആരും ഏൽപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും.

നിലപാടുകളെ, രാഷ്ട്രീയത്തെ, അഭിപ്രായത്തെ, നിശ്ശബ്ദതയെ ഒക്കെ ആരോഗ്യകരമായി എതിർക്കാം, വിമർശിക്കാം; രൂക്ഷമായിത്തന്നെ. പക്ഷേ, അതൊന്നും സ്വകാര്യതയുടെ വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു കൊണ്ടാകരുത്. ആരുടെയും ബന്ധങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടാകരുത്.

അവർ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, കാണിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ന്യായീകരണമല്ലെന്നുമോർക്കാം. കേൾക്കാതെയും കാണാതെയും അവഗണിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുമല്ലോ.

ഓസ്കർ പോലുള്ള വമ്പൻ വേദിയിൽ മാത്രമല്ല, ഏതു ചെറിയ ഇടത്തായാലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആയാലും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുത്തുന്ന പരിഹാസത്തമാശകളും കത്തിമുന കൂർപ്പിച്ചതു പോലെയുള്ള കുത്തുവാക്കുകളും ഇല്ലാതായാൽ എന്തു നല്ലതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും നിറവും ശരീരവും രോഗവും കുറവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുവിചാരണയ്ക്കു വയ്ക്കാതിരിക്കാം. തമാശകൾ, തമാശകൾ മാത്രമായി തുടരട്ടേ. സെലിബ്രിറ്റികളുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല, എല്ലാവരുടേതും.