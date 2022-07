6 മാസം, 70 മലയാള സിനിമകൾ; കാശുവാരിയത് ആ 7 സിനിമകൾ

പ്രതിസന്ധി മൂടുകയാണു മലയാളത്തിന്റെ വിശാല വെള്ളിത്തിരയിൽ. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള 6 മാസക്കാലയളവിൽ തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് 70ലേറെ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ. അതിൽ, പണം വാരിയത് 7 ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം! ശേഷിച്ച മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ വന്നതും പോയതും അതിവേഗം. അവയിൽ നല്ലൊരു പങ്കും 16 നിലയിൽ പൊട്ടിത്തകർന്നപ്പോൾ മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിനു സംഭവിച്ചതു കോടികളുടെ ഭീമമായ നഷ്ടം. ‘‘വെറും പ്രതിസന്ധിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ. തിയറ്ററുകളിൽ ആളു വരാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പല തിയറ്ററുകളിലും ഷോ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല’’ – പ്രമുഖ നിർമാതാവിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട്, മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം നേരിടുന്ന കെടുതിയുടെ സൂചനകൾ.

രണ്ടു വർഷം കോവിഡ് പൂട്ടിക്കെട്ടിയ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം പതിയെ കര കയറുകയാണെന്നു തോന്നിച്ച വേളയിലാണു പ്രേക്ഷകർ നല്ലൊരു പങ്കും മലയാള ചിത്രങ്ങളും തിയറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്താകാം, മലയാള ചിത്രങ്ങളോടു മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടക്കേടിനു കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വൻ വിജയം നേടിയിട്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആ നേട്ടം കൊയ്യാനാകാത്തത്? കോവിഡ്‌കാലത്തെ ഒടിടി ഭ്രമം തിരിച്ചടിയായോ? സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കൂട്ടിയതാണോ തിരിച്ചടിയായത്? ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടാനുണ്ട്. അവ ചികഞ്ഞെടുക്കും മുൻപു വിജയ ചിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നു കണ്ണോടിക്കാം.

∙ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ

അണപൊട്ടി ഒഴുകിയ ചലച്ചിത്ര പ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങാതെ കര പറ്റിയത് 7 ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം. അതിൽ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാത്തവയും. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി അമൽ നീരദ് ഒരുക്കിയ ഭീഷ്മപർവമാണു തിയറ്ററുകളിൽ ആളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ഗോഡ്ഫാദർ മുതൽ മഹാഭാരതമെന്ന മഹാ ഇതിഹാസം വരെ പ്രചോദനം നൽകിയ ത്രില്ലർ ചിത്രം തിയറ്ററുകളെ ഇളക്കി മറിച്ചപ്പോൾ ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബിലും ഇടിച്ചു കയറി. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ചിത്രം ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും കണ്ടു. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഒരുക്കിയ ‘ഹൃദയം’ അക്ഷരാർഥത്തിൽ തിയറ്ററുകളുടെ ഹൃദയം കവർന്നു. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ–കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ജോടികളുടെ സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി യുവ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉത്സവമായി.

സൂപ്പർ ശരണ്യയെന്ന ചെറു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ തരംഗമായതും യുവ പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയിൽ. എ.ഡി.ഗിരീഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം എല്ലാ അർഥത്തിലും യുവ ചിത്രമായിരുന്നു. അനശ്വര രാജൻ, മമിത ബൈജു, അർജുൻ അശോകൻ, നസ്‌‌ലി‌ൻ തുടങ്ങിയ നിരയുടെ ചിത്രം. 2022ലെ ആദ്യ ഹിറ്റ് ചിത്രവും അതു തന്നെ. ക്രൈം ത്രില്ലർ – കുറ്റാന്വേഷണ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ‘ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ്’ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തി. ബിബിൻ കൃഷ്ണ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ അനൂപ് മേനോൻ ഉൾപ്പെട്ട താരനിര തിളങ്ങി. പൃഥ്വിരാജ് – സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് – മംമ്ത മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷമിട്ട ‘ജന ഗണ മന’യും തിയറ്ററുകളിൽ ആളിരമ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. ഡിജോ ജോസ് ആന്റണിയായിരുന്നു സംവിധാനം.

മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ വേറിട്ട ഇടം സ്വന്തമാക്കിയ കെ.മധു – എസ്.എൻ.സ്വാമി – മമ്മൂട്ടി ടീമിന്റെ സിബിഐ ശ്രേണിയിലെ 5 –ാം ചിത്രം സിബിഐ – ദ് ബ്രെയിൻ വൻ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എത്തിയത്. മുൻകാല സിബിഐ പതിപ്പുകളുടെ ജനപ്രീതി നേടാനായില്ലെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ഹിറ്റ് പദവി കൈവിടാതെ കാത്തു. അർജുൻ ഡി.ജോസിന്റെ ‘ജോ ആൻഡ് ജോ’യെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചതു പ്രതീക്ഷകൾക്കുമപ്പുറം. വൻ താരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ നിഖില വിമൽ, നസ്‌ലി‌ൻ, മാത്യു തോമസ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു പ്രധാന വേഷക്കാർ.

∙ കണ്ടന്റ് ഈസ് കിങ്

തിയറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റായില്ലെങ്കിലും മുടക്കിയ കാശു നഷ്ടമാക്കാത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ, ഭൂരിപക്ഷം ചിത്രങ്ങളും സമ്മാനിച്ചതു ശോകം. ആറ്റിക്കുറുക്കി നോക്കിയാൽ ജനം തിയറ്ററുകളിൽ വരുന്നില്ല എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. ആർആർആർ, കെജിഎഫ് 2, വിക്രം തുടങ്ങിയ ബഹുഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു മാത്രം വാരിയത് എത്രയോ കോടികൾ! തെലുങ്ക്, കന്നഡ, തമിഴ് ഭാഷകളിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ വരുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർ പക്ഷേ, പ്രത്യേകിച്ചൊരു പുതുമയും സമ്മാനിക്കാനില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നു വ്യക്തം. ഭാഷ ഏതായാലും, താരം ആരായാലും!

തിയറ്റർ റിലീസിനു ശേഷം മാത്രമേ തങ്ങൾ സിനിമ വാങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നു മിക്ക ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തീരുമാനിച്ചതോടെ ഒട്ടേറെ മലയാള സിനിമകൾ വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നു ഫിലിം ചേംബർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ തോമസ് പറയുന്നു. ‘‘പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആകർഷണം തോന്നിക്കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ പണം മുടക്കി തിയറ്ററിൽ വന്നു കാണാൻ പ്രേക്ഷകർക്കു മടിയാണ്. ഒടിടിയിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും നിന്നുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമകളുണ്ട്. അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം തിയറ്ററിൽ വന്നു കാണും. യൂത്ത് ഡ്രിവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു മാത്രം ഹിറ്റാകും.

തിയറ്ററുകളിൽ ഫാമിലി വരാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. പണമില്ല, പലരുടെയും കയ്യിൽ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാവുന്ന വിനോദം തിയറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്നതാണ്. ചെറിയ സിനിമയ്ക്കു പോലും 2–3 കോടി രൂപ നിർമാണച്ചെലവുണ്ട്. ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കില്ല. 50 ലക്ഷവും ഒരു കോടിയുമൊക്കെ വാങ്ങുന്ന താരത്തിന്റെ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്കു പോലും ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് കുറവാണ്. ഒടിടിയുമായാണു മൽസരം. അവിടെ, മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നു. അതിലും മികച്ചതു നൽകിയാൽ മാത്രമേ ജനം തിയറ്ററിൽ വരൂ’’ – അനിൽ തോമസിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഒടിടി പ്രണയം

കോവിഡ് കാലത്ത് ഒടിടി വ്യാപകമായതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ച ശീലങ്ങൾ മാറിയെന്നു പറയുന്നു, ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.രഞ്ജിത്. ‘‘ഒടിടിയിൽ കണ്ട ആഗോള ചിത്രങ്ങളുടെ നിലവാരമില്ലാത്ത സിനിമകൾ തിയറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ അവർ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല. തിയറ്ററിൽ പോയി കാണണമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കാണൂ. പ്രമേയത്തിന്റെ പുതുമയും അവതരണവും പ്രധാനം. ഹൃദയം, ജോ ആൻഡ് ജോയും ഒക്കെ ഉദാഹരണം. കോവിഡ് കേസുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണു കെജിഎഫും വിക്രവും ഭീഷ്മപർവവും ജനങ്ങളെ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർ‌ഷിച്ചത്. അത്തരം ആകർഷണമില്ലാത്ത പടങ്ങൾ പിന്നീട്, ഒടിടിയിൽ കാണാമെന്നു ജനം കരുതും’’ – രഞ്ജിത് പറയുന്നു..

30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണു തിയറ്റർ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ‘‘ഓൺലൈനിൽ പുതിയ കണ്ടന്റ് കാണുന്ന അവരെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സിനിമ വന്നാൽ അവർ തിയറ്ററുകളിൽ വരും. പ്രേക്ഷകരെ അറിഞ്ഞു പടമെടുക്കണം. സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാലമാണ്. തിയറ്ററിൽ അറ്റ്മോസ് ക്വാളിറ്റിയുണ്ടോ എന്നു പോലും അവർക്കറിയാം. മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമയും തിയറ്ററും അവർക്കു വേണം. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണു ജോ ആൻഡ് ജോയെ വിജയിപ്പിച്ചത്. നിർമാണത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം. പുതിയ പല നിർമാതാക്കളും വരുന്നുണ്ട്. പലരും വന്നതു പോലെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷരാകും. അതെല്ലാം സിനിമയുടെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. പ്രതിസന്ധിയെ ഭയക്കാതെ നല്ല സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുക. അതു മാത്രമേയുള്ളൂ പ്രതിവിധി’’ – രഞ്ജിത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ‘തിയറ്ററുകളെ മറക്കരുത്’

കോവിഡിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പല മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നല്ലൊരു തുക മുടക്കി കുടുംബ സമേതം തിയറ്ററുകളിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ മടിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാൽ, ടിക്കറ്റ് നിരക്കു കുറയ്ക്കുകയല്ല അതിനു പരിഹാരമെന്നു ഫിയോക് പ്രസിഡന്റ് കെ.വിജയകുമാർ പറയുന്നു. ‘‘കേരളത്തിലെ സാധാരണ തിയറ്ററുകളിൽ ശരാശരി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 130 രൂപയാണ്. പണ്ട്, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു 3000 രൂപ ശമ്പളമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു 10 രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഇപ്പോൾ, ശമ്പളം എത്ര മടങ്ങു കൂടി?

ടിക്കറ്റ് നിരക്കു കൂടുതലാണെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ, അതിലും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് എന്തു വിനോദ സൗകര്യമാണു കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുക? ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ നേരത്ത‌േ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതാണ്. മുൻനിര താരങ്ങളും മുൻനിര നിർമാതാക്കളുമൊക്കെ ഒടിടി വഴി ലാഭം കൊയ്യാമെന്നു കരുതി കോവിഡ് കാലത്ത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടി. പക്ഷേ, പിന്നീട് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വാങ്ങാതെയായി. തിയറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത വിജയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മതിയെന്നായി അവർ. അതോടെ, പടങ്ങളെല്ലാം തിയറ്ററുകളിലേക്കു തുടർച്ചയായി എത്തിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വാഭാവികമായി അവയെ കൈവിട്ടു. നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള, പുതുമയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്.

പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു ഭാഷയായാലും അവർ തിയറ്ററിൽ വരുമെന്നുറപ്പാണ്. നേരിട്ടുള്ള ഒടിടി റിലീസിനെയാണു ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. വലിയ താരങ്ങളെ അവരാക്കിത്തീർത്തതു തിയറ്ററുകളിലെ ജനക്കൂട്ടമാണ്. എന്നിട്ടും അവർ തിയറ്ററുകളോടു നന്ദികേടു കാണിക്കുകയാണ്. തിയറ്ററുകളെ മറികടന്നു പോകുന്നതു സിനിമാ വ്യവസായത്തിനു മൊത്തം നഷ്ടമാകുമെന്നു താരങ്ങളും നിർമാതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം’’– വിജയകുമാർ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: No More Viewers in Theaters; Malayalam Film Industry Lost Crores in Just 6 Months of 2022