അവസാന നിമിഷം കുറുവച്ചൻ കുര്യച്ചനായി; ‘കടുവ’യെ രക്ഷിച്ചത് ആ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം

ഒടുവിൽ ‘കടുവ’ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തി. എന്നാൽ കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചന്റെ വീരകഥ കാണാൻ എത്തിയ പ്രേക്ഷകരെ സ്വീകരിച്ചതു സാക്ഷാൽ കടുവാക്കുന്നേൽ കുര്യാച്ചൻ ആണ്. ‘കടുവ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അവസാന നിമിഷം മാറ്റിയത്. നായകന്റെ പേരു മാറ്റണമെന്നു സെൻസർ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ‘കടുവ’യുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം ജൂൺ 30ന് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ കഥയാണ് സിനിമയാക്കിയത് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേൽ കേസ് നൽകിയതോടെ റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ജോസിന്റെ പേരായ കുരുവിനാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ ആണ് കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സെൻസർ ബോർഡിനെ ഹൈക്കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ നാലാം തീയതി സെൻസർ ബോർഡ് ചിത്രം കണ്ടു. ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേലിനും ‘കടുവ’യുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും പറയാനുള്ളത് എല്ലാം കേട്ടു. അന്നു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല. പിറ്റേന്നും ചർച്ചകൾ നീണ്ടു. ഒടുവിൽ അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി 10 മണിക്കാണ് സെൻസർ ബോർഡ് ഈ ചിത്രത്തിനു ‘യു’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. ഒരു നിർദേശം കൂടി അവർ മുന്നോട്ടു വച്ചു– സിനിമയിലെ നായകന്റെ പേര് മാറ്റണം! ജൂൈല ഏഴിനു റിലീസിനു തയാറായിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അവസാന നിമിഷം നായകന്റെ പേരു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും? പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും കയ്യിൽ അതിനും ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അവർ ഒരു പരിഹാരവും നേരത്തേത്തന്നെ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ‘കടുവ’ കൂടും തുറന്ന് ജൂലൈ ഏഴിനു തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്കു ചാടിയിറങ്ങി. എന്തായിരുന്നു പൃഥ്വിയും സംഘവും കണ്ടെത്തിയ ആ ‘വഴി’?

∙ പേരു മാറ്റം അവർ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു

സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജൂലൈ ഏഴിന് കടുവ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പേരു മാറ്റണമെന്ന നിർദേശം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നു സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസും നായകൻ പൃഥ്വിരാജും നിർമാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും മു‍ൻകൂട്ടിക്കണ്ടു. അങ്ങനെ വന്നാൽ റിലീസ് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അവർ എല്ലാ തയാറെടുപ്പും നടത്തി. ജൂൺ 30നു റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ കുറുവച്ചന്റെ പേര് മാറ്റി കുര്യാച്ചൻ എന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കോരുതു മാപ്പിളയുടെ മകൻ കുര്യാച്ചൻ എന്നത് സിനിമയ്ക്കു യോജിക്കുകയും ചെയ്യും. കുറുവച്ചൻ എന്നും കുര്യാച്ചൻ എന്നും പറയുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചുണ്ടിന്റെ ചലനത്തിൽ വലിയ മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല.

സിനിമയിൽ മുപ്പതോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ എന്ന് വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ രണ്ടിടത്തു സ്വന്തം പേര് പറയുന്നു. അതെല്ലാം തിരുത്തുകയെന്ന ദൗത്യം അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തു. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും ശബ്ദത്തിൽ കുര്യാച്ചൻ എന്നു മാറ്റാതെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിങ് തിരക്കിലുള്ള താരങ്ങളെ വീണ്ടും ഡബ്ബിങ്ങിന് കൊണ്ടു വരിക അസാധ്യം. അതിനാൽ അവർ ഉള്ള സ്ഥലത്തു പോയി കടുവാക്കുന്നേൽ കുര്യാച്ചൻ എന്ന പേരു പറയിച്ച് റിക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ചിലർ ഫോണിൽ റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു. സ്റ്റുഡിയോയിൽ നേരിട്ടെത്തി റിക്കോർഡ് ചെയ്തവരും ഉണ്ട്.

∙ സെൻസർ ബോർഡ് കണ്ടത് പഴയ പേരുള്ള ചിത്രം

റിക്കോർഡിങ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് കടുവാക്കുന്നേൽ കുര്യാച്ചൻ എന്നു മാറ്റിയ പുതിയ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഷാജി കൈലാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കി. എന്നാൽ കുറുവച്ചൻ എന്ന പേരുള്ള ആദ്യം തയാറാക്കിയ പതിപ്പ് ആണ് സെൻസർ ബോർഡിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സിനിമയിൽ 15 സ്ഥലങ്ങളിൽ താനുമായി സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേൽ സെൻസർ ബോർഡിനു മുന്നിൽ വാദിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നായകന്റെ പേരു മാറ്റിക്കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശന അനുമതി നൽകാൻ സെൻസർ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്.

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ പേരു മാറ്റം അസാധ്യമാണെന്ന് പലരും കരുതി. എന്നാൽ നേരത്തേ പേരു മാറ്റി സിനിമ തയാറാക്കി വച്ചിരുന്നതിനാൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. മുൻ നിശ്ചയിച്ചതു പോലെ ജൂലൈ ഏഴിനു തന്നെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലും യുഎസ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുമായി 370 തിയറ്ററുകളിലാണ് ഈ ചിത്രം ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തത്. അതും വിവിധ ഭാഷകളിൽ.

∙ ഷാജിയുടെ തിരിച്ചു വരവ്

‘കടുവ’യ്ക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണത്തിൽ ആഹ്ലാദവാനാണ് ഷാജി കൈലാസ്.എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം അവസാനം എടുത്ത ‘ജിഞ്ചർ’, ‘മദിരാശി’ എന്നിവ തമാശപ്പടങ്ങൾ ആയിരുന്നു. രണ്ടു സിനിമകളും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സ്വന്തം ശൈലിക്കു പറ്റിയ കഥയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ആയിരുന്നു. അത് നീണ്ടു പോയി. ഇതിനിടെ പുതിയ നായകനെ വച്ചു തമിഴിൽ മൂന്നു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. സിനിമയിൽനിന്നു വിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാര്യ ആനിയും മകൻ ജഗനും നടത്തുന്ന റസ്റ്ററന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിനിടെ ഷാജി സജീവമായി. ‘ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് പൃഥ്വിരാജ് ‘കടുവ’ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത്. നിർമാണം തുടങ്ങും മുൻപേ സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ കേസുകൾ വന്നു. ഇതേ കഥ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യാനിരുന്നതായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിത കഥയാണ് ഇതെന്നു പറഞ്ഞ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേൽ കേസിനു പോയി.

∙ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന കടുവ

പൃഥ്വിരാജ് ആണ് യഥാർഥ കടുവയെന്നു ഷാജി പറയുന്നു. വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തുന്ന വിവേക് ഒബ്റോയിയും കടുവയെ തോൽപിക്കുന്ന ശൗര്യത്തിന് ഉടമയാണ്. രണ്ടു കടുവകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഈ ചിത്രം. തൊണ്ണൂറുകളിൽ പാലായിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത്. പാലാക്കാരും ഒരേ പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളുമായ രണ്ടു പേർ. യുവ പ്ലാന്റർ കുര്യാച്ചനായി പൃഥ്വിരാജും ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോസഫ് ചാണ്ടിയായി വിവേക് ഒബ്റോയിയും എത്തുമ്പോൾ പതിവ് ഷാജി കൈലാസ് സിനിമകളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇത് ഉയരുന്നു. അഞ്ച് സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂന്നു പാട്ടുകളും ഉണ്ട്.

സംഘട്ടന രംഗങ്ങളിൽ പൃഥ്വിരാജ് കാട്ടിയ പ്രകടനം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പണ്ട് മോഹൻലാൽ സിനിമകളിലെ ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയിരുന്ന എനർജിയാണ് പൃഥ്വിരാജിൽ കണ്ടതെന്നും ഷാജി പറയുന്നു. ‘കടുവ’യിൽ പൃഥ്വിരാജിന് ഒപ്പം മോഹൻലാലിനെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നടന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയ സിനിമയാണ് ‘കടുവ’. പ്രളയം, ഉരു‍ൾ പൊട്ടൽ, കോവിഡ് എന്നിവയെല്ലാം മറികടന്നു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടു വർഷമെടുത്തു. പലപ്പോഴായി കേസുകളും നേരിട്ടു. ഷാജിയുടെ നാൽപത്തിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് ‘കടുവ’. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കണ്ട ശേഷം വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്നുമാണ് ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: Prithviraj Starrer 'Kaduva' Movie Underwent Major Change Before Release; Here is the Real Story Behind it