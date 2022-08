കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമുണ്ടല്ലോ, ഒരിത്തിരി ജീവനേ എന്നിൽ ബാക്കി വച്ചുള്ളൂ: തുറന്നെഴുതി സംവിധായിക

ഒരു സിനിമ യാഥാർഥ്യമാവുക എന്ന സ്വപ്നത്തിനു പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടം അവശേഷിപ്പിച്ച സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചു തുറന്നെഴുതി 19(1)(എ) സംവിധായിക ഇന്ദു വി.എസ്. പതിവിലും വലിയ കുറിപ്പാണ് എന്നൊരു ആമുഖത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്ദുവിന്റെ കുറിപ്പ്. ആദ്യമായൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതും അതു പുറത്തിറങ്ങാൻ വൈകുന്നതും സിനിമാലോകത്ത് സാധാരണമാണെങ്കിലും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അതത്ര ലളിതമായല്ല കണ്ടതെന്ന് ഇന്ദു പറയുന്നു. മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും മടിച്ചു. ഫോൺ വിളികൾ പേടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം, ഒരൽപം ജീവൻ മാത്രമേ തന്നിൽ ബാക്കി വച്ചുള്ളൂ എന്നും ഇന്ദു പറയുന്നു. നിത്യ മേനൻ–വിജയ് സേതുപതി എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഇന്ദു വി.എസ്‍. സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 19(1)(എ).

ഇന്ദുവിന്റെ വാക്കുകൾ:

കഴിഞ്ഞ മാസം 29 മുതൽ, അതായത് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയ നേരം മുതൽ, ഈ നിമിഷം വരെ, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലായ കാര്യങ്ങളാണ്.. സിനിമയെപ്പറ്റി നല്ലതും മോശവും സമ്മിശ്രവുമൊക്കെയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ.. ചെറുതും വലുതുമായ വായനകൾ, പുനർവായനകൾ.. എന്തൊരു അഭിമാനവും സന്തോഷവുമാണത്.. നല്കിയ നേരത്തിന്, പങ്കുവെച്ച തോന്നലുകൾക്ക്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി, ഞാൻ ദേ ആയിരം തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു.

ആമുഖത്തിൽ ശുഭകരമായ വർത്താനം എഴുതാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമായി കരുതുന്നു എങ്കിലും അത്ര ലളിതമല്ലാതിരുന്ന, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്... എന്റെ മാത്രം കാര്യമായും അല്ലാതെയും എടുക്കാം.. നിങ്ങടെ ഇഷ്ടം പോലെ..

ജീവിതത്തെ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ, ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ ഇത്രയധികം ആഴത്തിലറിഞ്ഞ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഏതായാലും മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.. നിരാശകളും തളർച്ചകളുമൊക്കെ ലൈഫിൽ എല്ലാക്കാലവും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരും..അത്തരം പരാതികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമില്ലന്ന് മുൻപേ ബോധ്യമെനിക്കുണ്ടെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്..

പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമുണ്ടല്ലോ.. ഒരിത്തിരി ജീവനേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി വച്ചിരുന്നുള്ളൂ .. ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു... അതിറങ്ങാൻ വൈകുന്നു.. കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ അത്രേയുള്ളൂ.. പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത്ര ലളിതമായല്ല ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അത് കണ്ടത്..ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കു നേരെ മാത്രം വീണ്ടും ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന, നിസ്സഹായതായകളിൽ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇടം കണ്ടെത്തിയ, നിശബ്ദതകൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ തലകെട്ടിട്ട ആളുകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ!

മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിച്ച, ഫോൺ വിളികൾ ഓരോന്നും പേടിപ്പിച്ച സമയം.. സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ, ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും ഓടി ഇറങ്ങാൻ റെഡി ആയിരുന്ന ഞാൻ, ആളുകളെ ഭയന്ന് പോയ സമയം... പതിവു സംസാരങ്ങളും ചർച്ചയും കഥ പറച്ചിലുകളും എന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാക്കി.. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷം ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ, അതല്ലാതായി.. സ്വാഭാവികമായും അത്തരമൊരു അവസ്ഥ, എന്നെപ്പോലെ കൂടെയുള്ളവരെയും പ്രശ്നത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. എളുപ്പല്ലല്ലോ.. മനുഷ്യരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അതും ഇത്രയേറെ പ്രെഷറുള്ള, ആശങ്കകൾ മാത്രമുള്ള സമയത്ത്.. ' its all part of kaavile paatt malsaram' എന്നാണ് നമ്മടെ ഒരു ആറ്റിട്യൂഡ്.. ഒട്ടും complicate ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് പോന്നിരുന്ന എന്നിക്കുമുന്നിൽ കുഴഞ്ഞ് മറിയാത്തതായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല!

പിന്നെ പതിയെ, ആ ടൈം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ജീവിതത്തെ തൊട്ടു.. ജീവിതം എന്നെയും.. ! കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങി തെളിയുമ്പോ, തെളിച്ചം ഇരട്ടിയാണ്... നൂറിരട്ടി.. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഇതെഴുതുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല,.. ഇങ്ങനൊരു കാലം അനുഭവിച്ച, അനുഭവിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കുമാണ്..

സിനിമ ചെയ്യാൻ വൈകും.. ചിലപ്പോ എഴുതി തീരാൻ വൈകും.. ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പുസ്തകം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും.. ചില പാട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും.. പടം ഇറങ്ങാൻ വൈകും.. പക്ഷേ ചെയ്യുന്നവർ, എഴുതുന്നവർ, പാടുന്നവർ അവർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്.. ചെയ്യട്ടെ... അല്ലേ.

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ യാത്രകളിലാണ്.. അവർ, മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.. കനിവോടെ, കരുണയോടെ നോക്കിയാല്, നമ്മുടേതല്ലാത്ത യാത്രകളും സുന്ദരമായി തോന്നും.ചിതറിപ്പോയ ചിലതിനെ ചേർത്തു വച്ച, കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങളാട്ടോ ഇന്നത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവകാശികൾ!