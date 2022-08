നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു 25 വയസ്സായി. ഇതിൽ 20 വർഷത്തോളം അത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി മാത്രമായിരുന്നു. ഡിവിഡി വാടകയ്ക്കു വീടുകൾ തോറും തപാലിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുസ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് കേബിൾ ടിവിയെ മറികടക്കുന്ന സിനിമ സ്ട്രീമിങ് സംവിധാനമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും യുഎസിൽ വളർന്നു. സ്വന്തം സിനിമകളും പരമ്പരകളും നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആഗോളമായി. ഇതു ലോക വിനോദവ്യവസായ ലോകത്ത് വൻ മാറ്റമാണുണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു 21 കോടിയിലേറെ വരിക്കാരുണ്ട്.

റീഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സും മാർക് റാൻഡോൾഫും ചേർന്ന് 1997 ൽ സ്ഥാപിച്ച നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആദ്യ പേര് കിബിൾ (Kibble) എന്നായിരുന്നു. ഡിവിഡി വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംരംഭം. രണ്ടു ദശകം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടിവി–മൂവി സ്റ്റുഡിയോകളിലൊന്നായി മാറിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ വിജയരഹസ്യം അതു വിനോദരംഗത്തു കൊണ്ടുവന്ന നൂതനാശയങ്ങൾ നൂതനകൾ തന്നെയാണ്. ഇത്തരമൊരു വിജയം ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന സമയം ദുഷ്കരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു മുന്നോട്ടുപോയതാണു കമ്പനിയെ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലെ പ്രതിഭാസമാക്കിയത്.

അവരുടെ യഥാർഥ ശക്തി തങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് അറിഞ്ഞു കളിച്ചുവെന്നതു തന്നെയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഡിവിഡി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ അതിന്റെ സംരംഭകർക്ക് തങ്ങൾക്ക് എല്ലാക്കാലവും ഡിവിഡി കച്ചവടം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

‘അപ്പോളോ 13’ സിനിമയുടെ ഡിവിഡി കണ്ടശേഷം അതു മടക്കി നൽകിയപ്പോൾ ഹേസ്റ്റിങ്സിനോട് ലേറ്റ് ഫീ ആയി 40 ഡോളർ നൽകാൻ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎസിലെ ഡിവിഡി റെന്റൽ ബിസിനസിൽ അന്ന് അതികായകർ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ എന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു. ലേറ്റ് ഫീ നൽകേണ്ടിവന്ന ദുരനുഭവമാണു സിനിമകൾ എളുപ്പത്തിൽ വാടകയ്ക്കു കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയുളള കുറച്ചുകൂടി ജനപ്രിയമായ മറ്റൊരു സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ ഇട നൽകിയതെന്നു ഹേസ്റ്റിങ്സ് പറയുന്നു. ഒടുവിൽ അതു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഉദയത്തിലേക്കു നയിച്ചു. ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഈ കഥ സഹസ്ഥാപകനായ റാൻഡോൾഫ് പിന്നീടു തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിലും തുടക്കം ചരിത്രപരമായിരുന്നു.

∙ ആദ്യം വിഡിയോ ലൈബ്രറി

1997 ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വിഡിയോ ലൈബ്രറി തുടങ്ങുന്നു. 900 സിനിമ,ടിവി പരിപാടികൾ. 7 ദിവസമാണു പരമാവധി കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന സമയം. 1999 ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും ടൈറ്റിലുകൾ മൂവായിരം കടന്നു. 2000 ജനുവരിയിൽ 5200 ആയി. 1999 ൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രീതി പുതുക്കി. 15.95 ഡോളറിന് അംഗത്വം എടുത്താൽ അംഗങ്ങൾക്കു നാലു സിനിമകളുടെ ഡിവിഡി ഒരേസമയം എടുക്കാം. പിറ്റേവർഷം ലേറ്റ് ഫീ ഒഴിവാക്കി. പകരം മാസ വരിസംഖ്യ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രതിമാസം 19.95 ഡോളർ.

2002 മേയ് 22നു നെറ്റ്ഫ്ളിക്സ് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാക്കി ഓഹരി വിൽപന (ഐപിഒ) തുടങ്ങി. 15 ഡോളർ ഓഹരി വില. ഈ വർഷങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനവും വരിക്കാരും കൂടിയെങ്കിലും നഷ്ടത്തിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നടത്തിപ്പുചെലവുകൾ ഉയർന്നതാണു നഷ്ടത്തിനു പ്രധാനകാരണം. 2006 ആകുമ്പോഴേക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ വരിക്കാർ 63 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു.

കേബിൾ ടിവി വ്യൂപോയിന്റ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പരമാവധി എത്രപേർ കാണുന്നു എന്നു നോക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ, ഒരാൾ പരമാവധി എത്ര സിനിമ കാണുന്നു എന്നതായിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വിലയിരുത്തിയത്. ഒരാൾക്കു കാണാവുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ പരമാവധിയായി അവസരമൊരുക്കാനാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ നയം പല വിദഗ്ധരും ബിസിനസിനു ഗുണകരമാവില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വലിയ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമാക്കിയ പ്രധാന ഘടകം ഇതു തന്നെയായിരുന്നു.

∙ മാറ്റം അനിവാര്യം

2007 നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ നിർണായക വർഷമായിരുന്നു. ഡിവിഡി കാലഹരണപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡിവിഡികൾ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കാതെ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ യൂന്നിയ ഈ സമയത്താണു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സിനിമയ്ക്കും ടിവി പരമ്പരകൾക്കുമായി പുതിയ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചത്. വാച്ച് നൗ എന്ന പേരിൽ.

എന്നാൽ സ്ട്രീമിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ അക്കാലത്തു വേണ്ടത്ര വികസിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും അധികം പേർ ആദ്യം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സിനിമകൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സംരംഭം ഗുണകരമാവില്ലെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി.

വാച്ച് നൗ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആകെ ലഭ്യമായിരുന്നത് 1000 സിനിമകൾ മാത്രം. ഡിവിഡി വരിസംഖ്യ ഉള്ളവർക്കു ഫ്രീ ആയാണു ഇതു തുടക്കമിട്ടത്. 2008 ൽ ഡിവിഡി റീട്ടെയ്ൽ സേവനം നിർത്തുന്നതായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതേസമയം തന്നെ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ കേബിൾ ടിവി നെറ്റ് വർക്കായ സ്റ്റാർസുമായി (starz) നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതോടെ അവരുടെ 2500 സിനിമ, ടിവി ഷോകളുടെ ശേഖരം കൂടി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു ലഭ്യമായി 2007–2012 കാലയളവു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു കലുഷിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2013 നുശേഷം കുതിച്ചുകയറ്റം തുടങ്ങി. 2013 ലാണു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമായി നിർമിച്ച ‘ഹൗസ് ഓഫ് കാർഡ്സ്’ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒറിജിനൽ എന്ന വലിയ സാധ്യത ഇതോടെ തുറന്നുകിട്ടി.

2013 അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും 4.4 കോടി പേരാണു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വരിക്കാരായത്. ഒറ്റ വർഷത്തിൽ 33% വളർച്ച. ‌2015ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആദ്യ ഫീച്ചർ സിനിമ ‘ബീസ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോ നേഷൻ’ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതു തിയറ്ററിനൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്തതിന് അന്ന് യുഎസിലെ പ്രധാന നാലു സിനിമ തിയറ്റർ കമ്പനികൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. 90 ദിവസം തിയറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷമേ സിനിമയുടെ കേബിൾ–സ്ട്രീമിങ് അനുവദിക്കൂ എന്ന കീഴ്‌വഴക്കം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ലംഘിച്ചതിനായിരുന്നു ഇത്. 2016 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സിനിമകൾക്കും ടിവി പരമ്പരകൾക്കും യുഎസിലെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2016ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് 130 രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ലൈവ് ആയി.

ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സിനിമാനിർമാണ, ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് രംഗത്തെ ആഗോള ഭീമനായി മാറിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു 2017ൽ വരിക്കാർ യുഎസിലെ മുഴുവൻ കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തെയും മറികടന്നു.

∙ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ലാഭം മാത്രം

കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആദായം ഉയരുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. 2020ലെ വരുമാനം 24.9 ബില്യൻ ഡോളറായിരുന്നു. തലേവർഷത്തെക്കാൾ 23.8% വളർച്ച. 12 വർഷത്തിനിടെ, 1.36 ബില്യൻ ഡോളറിൽനിന്ന് 25 ബില്യൻ ഡോളറിലേക്കുള്ള വളർച്ച. വരിക്കാർ 2011 ലെ 2.2 കോടിയിൽനിന്നു 21. 4 കോടിയിലേക്കും വളർന്നു. മനുഷ്യർ കോവിഡിനെ ഭയന്ന് അടച്ചിരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും തിയറ്ററുകളും മറ്റു വിനോദോപാധികളും അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് മറ്റൊരു ലോകം തുറന്നുകൊടുത്തു. തിയറ്ററുകൾ ഇല്ലാതെയും സിനിമകൾക്കു പ്രേക്ഷകരിലെത്താനാവുമെന്ന വലിയ മാറ്റത്തിനു വഴി തുറന്നവരിൽ പ്രധാനി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തന്നെ.

