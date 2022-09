2022ൽ പൃഥ്വിയും ഫഹദും തമ്മിലെന്താണ്? മലയാള സിനിമയിലെ ഇരട്ടനക്ഷത്രങ്ങൾ

1982ൽ പൃഥ്വിരാജ് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ സുകുമാരൻ താരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലപ്പത്തൊരാളായിരുന്നു. അമ്മ മല്ലിക സിനിമയിലെ സജീവകാലത്തുനിന്നു കുടുംബിനിയുടെ റോളിലേക്കു മാറിയിരുന്നു. അതേ വർഷം ഫഹദ് ജനിക്കുമ്പോൾ, ‘മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ’ എന്ന ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ താരപദവിയിലേക്കുയർന്നിരുന്നു, പിതാവ് ഫാസിൽ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ (ഉദയാ) ജനിച്ച ആലപ്പുഴ, ഫഹദിന് അച്ഛൻവീടാണ്. പൃഥ്വിരാജിന് അമ്മവഴിയാണ് ആലപ്പുഴബന്ധം. സിനിമയെ ‘കൂവി’ ഉണർത്തിയ ഉദയായുടെ നാട്ടിൽ പിറന്ന ഈ രണ്ടു ‘നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ’ക്കും ഇതു ‘ഗോൾഡൻ 40’ വർഷം. പണ്ടൊക്കെ ഒരു നടൻ പച്ചപിടിച്ചു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ ഇവർ പ്രായത്തിന്റെ പകുതിക്കാലം സിനിമയിൽ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.

ജനനംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, സിനിമയിലെ പരിചയത്തിലും ഇവരുടെ സമാനത ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2002ലാണ് രണ്ടു പേരുടെയും ആദ്യ സിനിമ. അക്കണക്കിൽ ഇത് പൃഥ്വിക്കും ഫഹദിനും ട്വന്റി–20 വർഷമാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ 20 കൊല്ലം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും സംഭാവനകളെ അളന്നല്ലാതെ മലയാളസിനിമയ്ക്കു മുന്നോട്ടുപോകാനുമാവില്ല.

∙ സീനിയർ, ജൂനിയർ

പ്രായത്തിൽ ഫഹദിനേക്കാൾ രണ്ടു മാസം ഇളപ്പമാണു പൃഥ്വി. സിനിമയിൽ വന്നതിനുമുണ്ട് അതേ ‘സീനിയോറിറ്റി’ക്കുറവ്! മകനെ നായകനാക്കി സിനിമയെടുക്കുംമുൻപേ ഫാസിൽ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതു പൃഥ്വിരാജിനാണ്. ആ സിനിമ സ്ക്രീനിലെത്തിയില്ല. ആസുരതകൾ അടക്കിവാണ ആദ്യ സിനിമ ‘രാവണപ്രഭു’ കഴിഞ്ഞ്, ശാന്തസ്വഭാവിയായൊരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായി രണ്ടാം സിനിമയെടുക്കാൻ രഞ്ജിത്ത് നായകനെത്തേടുന്ന കാലം. പൃഥ്വിയെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണോയെന്നു നോക്കാൻ നിർദേശിച്ചതു ഫാസിലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽനിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കു വിട്ട ആ ദൂത് വിജയമായി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടാസ്മാനിയയിൽ പഠിച്ച പൊടിമീശക്കാരൻ 2002 ഡിസംബർ 20നു സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ ‘നന്ദന’ത്തിലെ നായകനായി. മധ്യവർത്തി സിനിമകളിലൊന്നിന്റെ ചരിത്രവിജയം പൃഥ്വിയുടെ വഴി സുഗമമാക്കി. (പക്ഷേ, രാജസേനന്റെ ‘നക്ഷത്രക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരൻ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി’, ‘നന്ദന’ത്തിനു മുൻപേ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു).

പക്ഷേ, ഫഹദോ? ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത തുടക്കം. ഫാസിലിന്റെ കരിയർ വച്ചളന്നാൽ, ‘സൂപ്പർ ഹിറ്റ്’ എന്നു പേരിടാവുന്ന വീട്ടിൽനിന്നു ഫഹദിന് എന്നോ സിനിമയിലേക്കു കയറിവരാമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കു ‘കയ്യെത്തും ദൂര’ത്തായിരുന്നല്ലോ, ആ യുവാവിനു സിനിമ. പിതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് സിനിമയുടെ ദുരത്തോളം നടന്നുനോക്കിയതിന്റെ റിസൾട്ടായിരുന്നു 2002 സെപ്റ്റംബർ 27നിറങ്ങിയ ‘കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്’. തീരെ പ്രതീക്ഷാവഹമായില്ല, ആ തുടക്കം. യേശുദാസിന്റെയും അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും ശബ്ദം മോശമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ആകാശവാണിയിൽനിന്നു മടക്കിവിട്ടതുപോലെ, ‘അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്ത പയ്യൻ’ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് കാണികൾ തിയറ്റർ വിട്ടു.

∙ പുത്തൻ ടേക്ക് ഓഫ്

വിദേശപഠനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തി നേരെ സിനിമയിലേക്കു ലാൻഡ് ചെയ്തു പൃഥ്വിയെങ്കിൽ, സിനിമയിലെ പരാജയ ലാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വിദേശപഠനം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു ഫഹദിന്റെ വഴി. യുഎസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മയാമിയിൽ എംഎ ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ പോയ ഫഹദ് 2009ൽ സിനിമയിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്ക് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡും പത്തിരുപതു സിനിമകളും പിന്നിട്ടിരുന്നു. മലയാളം വിട്ടു തമിഴിലും പൃഥ്വിക്ക് ആരാധകരുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഇതാ, പുതിയ സ്റ്റാർ’ എന്ന് ആസ്വാദകരും മാധ്യമങ്ങളും വാഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പക്ഷേ, വരേണ്ടതു വരച്ച വരയിൽ വന്നു. പണ്ടു ഫാസിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുകൂട്ടം സംവിധായകർ ഒരുക്കിയ ‘കേരള കഫെ’ എന്ന സിനിമാശൃംഖലയിലെ ഒരു കണ്ണിയായി സിനിമയിൽ ഫഹദ് റീ–ലാൻഡ് ചെയ്തു. ‘കേരള കഫെ’യിൽ ഉദയ് ആനന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മൃത്യുഞ്ജയം’ എന്ന സിനിമ ഫഹദിനെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മടങ്ങിവന്ന വീഥിയിൽ പുനർജൻമമായി.

∙ വെറൈറ്റി സ്റ്റാർസ്

സിനിമയിൽ വന്നു നാലാമത്തെ വർഷം പൃഥ്വിരാജിനു സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ, സിനിമയിലെ രണ്ടാം വരവിന്റെ മൂന്നാം വർഷം ഫഹദിനെയും സംസ്ഥാന അവാർഡ് അനുഗ്രഹിച്ചു. 2006ൽ ‘വാസ്തവ’ത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ബഹുമതി ലഭിക്കുമ്പോൾ, സംസ്ഥാന അവാർഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മികച്ച നടനായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ്. 2011ലെ ‘ചാപ്പാ കുരിശി’ലെ വേഷത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡാണു ഫഹദിനെ തേടിയെത്തിയ ആദ്യ സർക്കാർ ബഹുമതി.

പൃഥ്വിയുടെ കരിയർ ഏറെക്കുറെ ഒരു ദശകമെത്തുമ്പോഴാണ് ഫഹദിന്റെ കരിയർ തിളങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നത്. ‘ചാപ്പാ കുരിശ്’ തന്നെയായിരുന്നു ഫഹദിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സിനിമയെന്നു പറയാം. സിനിമ മാറിത്തുടങ്ങിയ ‘ന്യൂ ജെൻ’ കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാൻ ഫഹദിനു വളരെപ്പെട്ടെന്നു കഴിഞ്ഞു. മുൻപേ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ പാതയുടെ പിൻപറ്റിയെത്തിയ പൃഥ്വി ആ വഴിയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ പുതുമയെ പിടികൂടി. ‘പോക്കിരിരാജ’ പോലെ അക്കാലത്തെ ‘വലിയ’ സിനിമകളുടെ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൃഥ്വി നിറഞ്ഞുനിന്നപ്പോൾ, ‘ചെറിയ’ സിനിമകളിലൂടെ ‘വലിയ’ വിജയത്തിന്റെ കൂട്ടാളിയായി ഫഹദ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരേ കാലത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രതീകങ്ങളായി ഫഹദിനും പൃഥ്വിക്കും നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതും, ഈ വൈവിധ്യംകൊണ്ടുതന്നെ.

∙ ഡയമണ്ട് ഇയേഴ്സ്

‘പുതിയ മുഖ’ത്തിലൂടെ ‘സൂപ്പർ സ്റ്റാർ’ എന്നുതന്നെ പൃഥ്വിരാജ് വിളിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണു ഫഹദ് സിനിമയിലേക്കു മടങ്ങിവരുന്നത്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ചോക്‌ലേറ്റും പോലുള്ള വലിയ ഹിറ്റുകളും തലപ്പാവും തിരക്കഥയും പോലുള്ള അഭിനയപ്രധാനമായ വേഷങ്ങളും കടന്ന് പൃഥ്വി അപ്പോഴേക്ക് ഏറെ മുന്നോട്ടു നടന്നിരുന്നു. തിരക്കുള്ള നടനെന്ന പൃഥ്വിയുടെ വഴി തുടക്കത്തിലേ ഫഹദിനൊപ്പം ഉണ്ടായില്ല എന്നു കാണാം. ‘കേരള കഫെ’യിലെ വേഷത്തിനുശേഷം പ്രമാണി, കോക്‌ടെയിൽ, ടൂർണമെന്റ്, അകം, യക്ഷി പോലുള്ള സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ‘22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം’ വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കു വർഷം 2012 എത്തി. അതേ വർഷംതന്നെ ‘ഡയമണ്ട് നെക്‌ലസ്’ പുറത്തിറങ്ങി. ഫഹദിന്റെ കരിയറിനെ കുത്തനെ ഉയർത്തിയ വർഷമാണത്. രണ്ടു വലിയ ഹിറ്റുകൾ. തൊട്ടടുത്ത വർഷം പുറത്തുവന്ന അന്നയും റസൂലും, ആമേൻ, നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല എന്നീ സിനിമകളൊക്കെ ഫഹദിലെ നടനെയും താരത്തെയും ചേർത്തുനിർത്തി. 2013ലെ ‘നോർത്ത് 24 കാത’ത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു.

2012നെ വച്ചുതന്നെ പൃഥ്വിയുടെ കരിയറും സുപ്രധാനമായ അളവുകോലാക്കാം. പൃഥ്വിരാജ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടു വേഷങ്ങൾ അക്കൊല്ലമായിരുന്നു–സെല്ലുലോയ്‍ഡ് (റിലീസ് 2013ൽ), അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്നീ സിനിമകൾ. ജെ.സി.‍ഡാനിയേൽ എന്ന, ‘മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവി’നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ‘സെല്ലുലോയ്ഡ്’ പൃഥ്വിക്ക് അവസരമൊരുക്കി. ഈ രണ്ടു സിനിമകളിലെ വേഷത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന അവാർഡും തേടിയെത്തി.

∙ വേഴ്സറ്റൈൽ

അഭിനയം എന്ന സർഗാനുഗ്രഹത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയെങ്കിലും, മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും അതിവേഗം കടന്നെത്താനുള്ള പ്രതീക്ഷാഭരിതമായ ഭാവന ഈ രണ്ടു പേരിലും മലയാളം നിറഞ്ഞറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. സിനിമയിൽ വന്ന് എട്ടാം വർഷം (2010ൽ) നിർമാണരംഗത്തു പൃഥ്വി എത്തിയെങ്കിൽ, രണ്ടാം വരവിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം (2014ൽ) ഫഹദും നിർമാതാവിന്റെ കസേരയിലിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ ‘ഉറുമി’യുടെ നിർമാണത്തിലാണു പൃഥ്വി ആദ്യം പങ്കാളിയായത്. ‘ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തക’മായിരുന്നു ഫഹദിന്റെ ആദ്യ നിർമാണസംരംഭം.

പോക്കിരി രാജ, അൻവർ പോലുള്ള ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളുടെ തൊട്ടുപിറകെ പൃഥ്വിയുടെ ആദ്യ നിർമാണചിത്രം ഒരുങ്ങിയെങ്കിൽ, ‘ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്’ എന്ന ബിഗ് ഹിറ്റാണ് ഫഹദിന്റെ നിർമാണത്തിനു തൊട്ടുപിറകെയെത്തിയത്. 2017ൽ ‘9’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്‌ഷൻസ് എന്ന സ്വന്തം ബാനറും പൃഥ്വി കൊണ്ടുവന്നു. 2019ൽ ‘ലൂസിഫറി’ലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ‘വിലപിടിപ്പുള്ള’ സംവിധായകരിലൊരാളായും പൃഥ്വി സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ കളക്‌ഷൻ ഒരുക്കിയ ഈ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരാനിരിക്കെ, ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന സംവിധായകന്റെ പേര് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമോയെന്നും മലയാളം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

∙ വിൻ & ലോസ്

ജയപരാജയങ്ങൾ ഇടകലർന്ന കരിയറിൽ അൽപം മോശം കാലം കടന്നു ഫഹദ് തിരിച്ചുവരുന്നതും ഇടക്കാലത്തു കണ്ടു. 2016 ഫെബ്രുവരി 5–അന്നാണ് മലയാളസിനിമയുടെ നവഭാവുകത്വത്തെ മനോഹരമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഫഹദ് ചിത്രം ‘മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം’ പുറത്തുവന്നത്. അഭിനയവഴിയിലെ ഫഹദിന്റെ മൂന്നാം വരവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാലം. 2016ലെ ‘മൺസൂൺ മാംഗോസ്’ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിലും, ഫഹദിന്റെ അഭിനയം സിനിമ കാണാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും’ ഫഹദിനെ പിന്നെയും ജനപ്രിയനാക്കി. 2019ൽ ‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സി’ലൂടെ ആ സ്വീകാര്യതയ്ക്കു മൂർച്ചയേറി. ടേക്ക് ഓഫ്, ട്രാൻസ്, ജോജി, മാലിക്, മലയൻകുഞ്ഞ്... കോവിഡിലും അതിനുശേഷവും ഫഹദിനെ മലയാളത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട നടനാക്കി, ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയും.

തുടർച്ചയായ ജയങ്ങളേക്കാൾ, ‘എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ’ പോലുള്ള സിനിമകളിലൂടെ പൃഥ്വിരാജ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടിയ കാലം തുടങ്ങുന്നതും 2015ലാണ്. ‘അമർ അക്ബർ ആന്റണി’ പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പൃഥ്വിയുടെ പതിവുവേഷങ്ങളേക്കാൾ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ചു. ‘പാവാട’ പോലുള്ള സിനിമകൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി. ‘അനാർക്കലി’, ‘വിമാനം’ പോലുള്ള സിനിമകൾ വിഭിന്നശൈലികളൊരുക്കി. സെവൻത് ഡേ, പിക്കറ്റ് 43, കൂടെ, ഊഴം പോലുള്ള സിനിമകൾ പൃഥ്വിയെ മലയാളത്തിന്റെ കൂടെ നടത്തി.

∙ നോ ബാരിയർ

2005ൽ ‘കനാകണ്ടേനി’ലൂടെയാണു പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യമായി മലയാളം കടന്നുപോയത്. തമിഴിലായിരുന്നു ആ തുടക്കം. 2006ൽ ‘പാരിജാതം’, 2007ൽ ‘സത്തം പോട്’, 2008ൽ ‘വെള്ളിത്തിരൈ’, 2009ൽ ‘നിനൈത്താലേ ഇനിക്കും’, 2010ൽ ‘കാവിയ തലൈവൻ’ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും തമിഴിൽ പൃഥ്വി സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ‘കാവിയ തലൈവനി’ലെ വേഷത്തിനു മികച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു. 2010 തെലുങ്കിൽ പൃഥ്വിയുടെ തുടക്കവർഷമായി. 2006ൽ ‘അനന്തഭദ്ര’ത്തിന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പും (ശിവപുരം) 2010ൽ ‘റോബിൻഹുഡി’ന്റെ തെലുങ്ക് റീമേക്കും (എടിഎം) പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. 2010ൽത്തന്നെ മണിരത്നത്തിന്റെ ‘രാവണനി’ലെ വേഷം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഹിന്ദി ഉച്ചാരണത്തിലെ പൃഥ്വിയുടെ മികവ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 2015ലെ ‘പിക്കറ്റ് 43’ പോലുള്ള മലയാളം സിനിമകളിൽ, ജാവേദ് ജഫ്രിക്കൊപ്പമുള്ള രംഗങ്ങൾ പൃഥ്വിയെ ഹിന്ദി നടനാണെന്നുതന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുംവിധം ശ്രദ്ധേയമായി. 2012ൽ ‘അയ്യാ’യിലൂടെ ഹിന്ദിയിൽ തിളങ്ങിയ പൃഥ്വി തൊട്ടടുത്ത വർഷം ‘ഔറംഗസേബി’ലെ വേഷത്തിലും ഹിന്ദിഭൂമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു.

പൃഥ്വിരാജിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്യഭാഷകളിലെ സാന്നിധ്യം കുറവാണെങ്കിലും, സമീപകാല നേട്ടങ്ങൾ ഇതര ഭാഷകളിൽ ഫഹദിന്റെ കാലം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. 2017ൽ ‘വേലൈക്കാരൻ’ എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലായിരുന്നു തുടക്കം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ‘പുഷ്പ’യിലൂടെ തെലുങ്കിൽ കയ്യടി നേടിയ ഫഹദ്, ഈ വർഷം കമൽ ഹാസനൊപ്പം ‘വിക്രമി’ൽ ഉജ്വല കഥാപാത്രമായി.

∙ ടീം വൈബ്

പ്രേംനസീർ–സത്യൻ, നസീർ–ജയൻ, സോമൻ–സുകുമാരൻ, മമ്മൂട്ടി–മോഹൻലാൽ പോലുള്ള ദ്വയങ്ങളുടെ കാലത്തിലൂടെ പിറകോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ‘വൈബ്’ അല്ല പൃഥ്വിരാജ്–ഫഹദ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ 20 വർഷങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. അതിനു കാരണം, സിനിമ ഇത്രയേറെ മാറിയ മറ്റൊരു കാലമില്ല എന്നതുകൂടിയാണ്. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ചവച്ചരച്ചു കുടിക്കുക മാത്രമല്ല അഭിനേതാവിന്റെ ദൗത്യമെന്നു കരുതുന്ന തലമുറയെ നയിച്ചതും നയിക്കുന്നതും ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണെന്നു പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2002–2022 കാലത്തെ ഇവരുടെ വളർച്ച മലയാളസിനിമയ്ക്ക് അത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടതാകുന്നത്. ഭാവവും ഭാവനയും കൈകോർത്തു നടക്കുംപോലെ, ഇവരുടെ സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ദശകങ്ങളിലും നിർണായകമാകാം; ഒരുപക്ഷേ, ഇന്നലെവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉജ്വലമായി.

