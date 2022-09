∙ ‘നയൻതാരയുടെ വിവാഹം ‍ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല!’

തിയറ്ററിൽനിന്ന് ഒടിടിയിലേക്കു കാണികൾ ‘ഹൗസ്ഫുള്ളായി’ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കോവിഡ്–ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത്. ഭാഷാഭേദമില്ലാതെ, സിനിമകൾ ‘ഫുൾ ഡേ’ പ്രദർശിപ്പിച്ച് മാക്സും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും പ്രൈമും ഹോട്ട്സ്റ്റാറും സോണി ലിവുമെല്ലാം നമ്മുടെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളെയാകെ മാറ്റിമറിച്ചു. സിനിമകളിൽ തീർന്നില്ല. സീരീസുകള്‍, ഡോക്യുമെന്ററികള്‍, റിയാലിറ്റി ഡ്രാമകള്‍ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച പട്ടികയിലേക്കു പുതുതായി വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു വൻ ‘കണ്ടന്റ് വിപ്ലവ’മാണ്– താരവിവാഹങ്ങൾ. തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ നായിക നയൻതാരയുടെയും സംവിധായകന്‍ വിഘ്നേഷിന്റെയും കല്യാണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ‘റിലീസ്’ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ, ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ കല്യാണം കൂടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആരാധകരും. പക്ഷേ, ഇരുവരുടെയും കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ വിഘ്നേഷ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവയ്ച്ചതുകൊണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡീലിൽനിന്നു പിന്മാറിയെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നുമൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളാണു പിന്നാലെയെത്തിയത്. അതിന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തന്നെ മറുപടിയും നൽകി– ‘നയൻതാര ബിയോണ്ട് ദ് ഫെയറിടെയിൽ’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ‍ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രമോ വിഡിയോ ആയിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഔദ്യോഗികമായി പങ്കുവച്ചത്. പ്രണയത്തേക്കാൾ മനോഹരമായി പ്രണയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നയൻതാരയുടെ കല്യാണം ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയായി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ താരവിവാഹങ്ങളും സിനിമാ റിലീസ് പോലെ ആഘോഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് താരവിവാഹങ്ങളിലേക്ക് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കച്ചവടക്കണ്ണെറിയുന്നത്? എന്താണ് ഇതിലൂടെയുള്ള ലാഭം? നയൻതാരയ്ക്കും വിഘ്നേഷിനും പുറമെ മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും കല്യാണം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുമോ? ഓണക്കാലത്ത് ഒടിടി കല്യാണ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര...

∙ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കല്യാണം?!

സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാനുള്ള ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പാപരാസി പേജുകളില്‍ വരുന്ന താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾക്കു താഴെ വരുന്ന കമന്റുകളിൽനിന്നു തന്നെ വ്യക്തം. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്ക‍ളും മറ്റു താരങ്ങളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന, വിവാഹം എന്ന വ്യക്തിപരമായ ചടങ്ങ് അതിന്റെ എല്ലാ ആധികാരികതയോടെയും കാണാൻ കഴിയുക എന്നതും ‘വെർച്വലി’ അതിന്റ ഭാഗമാവുക എന്നതും ആരാധകരുടെ സന്തോഷമാണ്. ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പട്ട കത്രീന–വിക്കി, ആലിയ–രൺബീർ വിവാഹങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒടിടി റിലീസിനു കൊടുത്തു എന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഫോട്ടോകളും വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടാലും അതിനുമപ്പുറം അവരുടെ മാനറിസങ്ങളും സ്നേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കമന്റുകളും മറ്റു താരങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളുമെല്ലാം ആരാധകർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത്തരം വെഡ്ഡിങ് ഡോക്യുമെന്ററികളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പാട്ടുകള്‍ക്കു വേണ്ടി പോലും കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

∙ കല്യാണച്ചെലവും ഒടിടി വക!

2022 ന്റെ രണ്ടാം പാതിയായപ്പോഴേക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു നഷ്ടമായത് 9.7 ലക്ഷം വരിക്കാരെയാണ്. റഷ്യയിൽ ഇനി സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനവും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അക്കൗണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും മറ്റു സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മികച്ച കണ്ടന്റ് വരുന്നതുമെല്ലാം ഈ ‘സബ്സ്ക്രൈബർ’ നഷ്ടത്തിന്റെ കാരണങ്ങളായി. അടുത്തിടെയിറങ്ങിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റിലീസുകളിൽ ‘സ്ട്രെയ്ഞ്ചർ തിങ്സ്’ സീരീസിനു മാത്രമേ കുറച്ചധികം കാണികളെ ആകർഷിക്കാനായുള്ളൂ. മുൻപ് എൻബിസി ചാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ‘മാനിഫെസ്റ്റ്’ പോലുള്ള സീരിസുകൾ വാങ്ങിയും നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്സ് കളം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഡൽഹി ക്രൈം 2’ പോലുള്ള സീരീസുകളുമായി ഇന്ത്യൻ കണക്‌ഷനും നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്സ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നു.

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടീം സലിം കുമാറിനെ വച്ചു ചെയ്ത പ്രൊമോഷൻ കണ്ടന്റ് വൻ ജനപ്രീതി നേടിയത് ഇന്ത്യയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ പുതിയൊരു തുടക്കത്തിന്റെ അടയാളമായി കാണാം. റിയാലിറ്റി ഡ്രാമകൾ, അതും താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പരിപാടികൾ എന്നും ആളുകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യൻ വിവാഹ വിപണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒടിടികളുടെ കണ്ണ്. ‘ഇന്ത്യൻ മാച്ച്മേക്കിങ്’ പോലുള്ള ടെലിവിഷൻ സിരീസുകളും വിവാഹവിപണിയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

ഇത്തരത്തിൽ കല്യാണങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം വാങ്ങുന്നതിനൊപ്പം, വിവാഹത്തിന്റെ ചെലവ് മൊത്തം വഹിക്കുന്നതും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേക്ഷണവകാശത്തിനു വേണ്ടി കോടികൾ താരങ്ങൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്യും. നയൻതാര–വിഘ്നേഷ് കല്യാണത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണവകാശത്തിനു വേണ്ടി 25 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചെലവാക്കിയത്. പുറമെ മഹാബലിപുരത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വിവാഹത്തിനെത്തിയ അതിഥികൾക്കെല്ലാം താമസിക്കാനുള്ള മുറികളുടെ വാടക, ചടങ്ങ് നടന്ന റിസോർട്ടിന്റെ വാടക, മേക്കപ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ വന്ന ചെലവുകളും അവർ ഏറ്റെടുത്തു. അതിഥികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു മറച്ചിരുന്നു. ഇത്രയധികം ആഡംബരപൂര്‍ണമായ ഒരു ഒടിടി താര വിവാഹം ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായിരിക്കും.

∙ ഈ ട്രെന്റും ‘വരത്തൻ’

ക്രിസ് ഹംഫ്രീസുമായുള്ള കിം കർദഷിയാന്റെ വിവാഹം ‘കീപിങ് അപ് വിത്ത് ദ് കർദഷിയാൻസ്’ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. 2011 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു വിവാഹം. ആ ബന്ധം 72 ദിവസം മാത്രം നീണ്ടുനിന്നു ഫ്ലോപ്പായെങ്കിലും കല്യാണത്തിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ അമേരിക്കയിലെ ‘ഇ’ ചാനലിൽ വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു. വിവാഹചിത്രങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസിവ് അവകാശം മാസികകൾക്കു നൽകിയ താരങ്ങളുമുണ്ട് ഹോളിവുഡിൽ. ആഞ്ജലീന ജോളി–ബ്രാഡ് പിറ്റ് വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ 1.4 കോടി ഡോളറിനാണ് ‘ഹലോ’ മാഗസിൻ 2014 ൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ജോർജ് ക്ലൂണി–അമാൽ ദമ്പതികൾ വിവാഹചിത്രങ്ങൾ നൽകിയത് പീപ്പിൾ മാഗസിനും ഹലോ മാഗസിനുമാണ്. ഡെമി മൂർ–ആഷ്ടൻ കുച്ചെർ, ടോണി പാർക്കർ–ഇവ ലൊങ്ങോറിയ തുടങ്ങി നിരവധി ഹോളിവു‍‍ഡ് താരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹച്ചിത്രങ്ങൾ മാഗസിനുകൾക്ക് എക്സ്ക്ലുസിവായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

ഇനി ബോളിവുഡിലേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ പ്രീതി സിന്റ–ജീൻ ഗു‌ഡിനഫ്, വിരാട് കോലി–അനുഷ്ക ശർമ, സോനം കപൂർ–ആനന്ദ് അഹൂജ, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര–നിക്ക് ജോനാസ് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ വിവാഹത്തിലെ കച്ചവട സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ മാഗസിനുകൾക്ക് എക്സ്ക്ലുസിവ് ഫോട്ടോ റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്ക താരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭീമമായ തുകകൾ ചാരിറ്റി ഫണ്ടിലേക്കു കൊടുക്കുന്നതാണു പതിവ്.

വളരെ സ്വകാര്യമായി, കൃത്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികളോടെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് മറ്റു ചില അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾക്കു പോലും പ്രവേശനമില്ലാതെ, വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രം പങ്കെടുത്തു നടന്ന കത്രീന–വിക്കി, ആലിയ–രൺബീർ വിവാഹവും ഒടിടിയിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നതായിരുന്നു അത്. ഈ വാർത്തയോടാകട്ടെ, വൻ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകർ പ്രതികരിച്ചതും. പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കത്രീനക്കല്യാണവും ആലിയക്കല്യാണവും ഇപ്പോഴും, അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമേ നിറഞ്ഞോടുന്നുള്ളൂ. അതിനിടയിലാണ് നയൻതാര–വിഘ്നേഷ് കല്യാണം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമെത്തുന്നത്. ആരാധകര്‍ ആവേശത്തിലായില്ലെങ്കിലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ!

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

∙ ‘നയൻതാരയുടെ വിവാഹം ‍ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല!’

കല്യാണം കാണാൻ എല്ലാവരും തയാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ‘നയൻതാരയുടെ വിവാഹം ‍ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല!’ എന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പറയുന്നത്. ‘‘നയൻതാര എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയാണിത്. ഇന്റർവ്യൂകളിലോ സിനിമാ പ്രമോഷനുകളിലോ ഒന്നുംതന്നെ അധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമല്ലാത്ത, ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്ന നടിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി. തീർച്ചയായും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പറ്റില്ലല്ലോ.’’– നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ വിവാഹം എന്ന ഘടകത്തിനു മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനപ്പുറം നയൻതാര എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമാണ്, അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയാണ് വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളുമെല്ലാം ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഭാഗമാണ്.

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

പ്രണയബന്ധങ്ങള്‍, വസ്ത്രധാരണം, ഗ്ലാമറസ് സീനുകളിലെ അഭിനയം തുടങ്ങി നയൻതാരയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഗോസിപ്പുകള്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയോടൊന്നും അനാവശ്യമായി പ്രതികരിക്കാനോ സ്വയം ന്യായീകരിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നയൻതാര, നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് നയൻതാരയോട് ബഹുമാനം കലർന്ന ഒരു സ്നേഹം സിനിമയെ ഗൗരവമായി കാണുന്നവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. ‘തലൈവി’ എന്നാണ് തമിഴ് ആരാധകർ നയൻതാരയെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജയലളിതയുടെ പിൻഗാമിയായി നയന്‍താര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുമെന്നു വരെ പ്രചാരണമുണ്ടായി.

പത്തനംതിട്ട തരുവല്ലയിൽനിന്നായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ‘മനസ്സിനക്കരെ’ കടന്ന് ഇന്ത്യയാകെ നിറഞ്ഞ നയൻതാരയുടെ വരവ്. അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിൽ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു തികയ്ക്കും ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഇത്രയേറെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതം ഡോക്യുമെന്ററിയാകുമ്പോൾ അത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ തലവര തന്നെ മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര നിരീക്ഷകരും പറയുന്നത്. നയൻതാരയുടെ കല്യാണം കാണാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക്, കല്യാണത്തിലേക്ക് അവർ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന കഥയും കണ്ടറിയാം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് മറ്റു ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഇനി ആഡംബര കല്യാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമോയെന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. പലരും അതിന്റെ സൂചനകളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

ചിത്രം: instagram/wikkiofficial

∙ കല്യാണത്തിനു നമുക്കും ‘ക്ഷണം’

കെട്ടുകഥകൾ നമ്മളെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കെട്ടുകഥകളിലെ ഭാവനാലോകത്തെപ്പോലും കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലൊരുക്കിയ ഫാന്റസി വെഡ്ഡിങ്ങുകളും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന താരങ്ങളെ, അവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ധമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലത്തുനിന്ന് അവരുടെ തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളും ഭാഗമാവുകയാണ്.

താരങ്ങളുടെ വിവാഹങ്ങളും പ്രസവവും കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടലും തുടങ്ങി എല്ലാ തരം ‘താരചടങ്ങുകളും’ വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് ഒടിടി ലോകം നൽകുന്ന സൂചന.

ഹോളിവുഡിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുന്‍പു തന്നെ ആഞ്ജലീന ജോളി–ബ്രാഡ് പിറ്റ് ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകൾക്കു വേണ്ടി പീപ്പിൾ മാഗസിനും ഹലോ മാഗസിനും ചെലവാക്കിയത് കോടികളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവാഹ വിപണിയിൽ ഇതിനോടകംതന്നെ കോടികളുടെ ഒഴുക്കാണ്. അതിലേക്കാണ് ഒടിടികളുടെ കൂടി വരവ്. കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുള്ള ഈ ‘വിലകൂടിയ’ നീക്കം ലാഭം കൊയ്യുമോ എന്നു മാത്രമേ ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടതുള്ളൂ.

‌

‌English Summary: The Nayanthara-Vignesh Wedding: How the OTT are Planning to Change India's Entertainment World