ഇന്നും അവിവാഹിത; ആരാണ് ഇപ്പോഴും ബോളിവുഡ് താര റാണി ആഷ പരേഖിന്റെ മനസ്സില്‍..?

കാലം അറുപതുകളുടെ തുടക്കം. അന്നു ബോളിവുഡിലെ താരറാണിയും ഈയിടെ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹയുമായ ആഷ പരേഖിന്റെ വീടിനു മുന്നില്‍ എല്ലാ ദിവസവും ചൈനക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാമായിരുന്നു. രാവിലെ ആഷ ഷൂട്ടിങ്ങിനു പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ ഗേറ്റിനു മുന്നിലുണ്ടാവും. ചുണ്ടില്‍ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയുടെ തിളക്കം ചേര്‍ത്തുവച്ച ആഷയെ വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളോടെ, കൊതിയോടെ, അവന്‍ നോക്കിനില്‍ക്കും. അയാള്‍ അപകടകാരിയാണെന്ന് ഒരു ദിവസം അയല്‍ക്കാരി ആഷയെ അറിയിച്ചു. ആഷയില്ലാത്തപ്പോഴും അവനവിടെ ഗേറ്റിനുമുന്നില്‍ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്‍ക്കുമായിരുന്നു. ഇതു കണ്ട് ഒരിക്കല്‍ അയല്‍ക്കാരി ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോഴവന്‍ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു, ആഷയെക്കൂടാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അയല്‍ക്കാരി അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് ചൈനക്കാരന്‍ പ്രകോപിതനായതും അവര്‍ക്കു നേരെ കത്തിയെടുത്തു നീട്ടിയതും. അവര്‍ പേടിച്ചു പിന്മാറി. വിവരമറിഞ്ഞ ആഷയും പേടിച്ചു. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അവനെ ഗേറ്റിനു മുന്നില്‍ കണ്ട് ആഷ ശരിക്കു ഭയന്നു. പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ വന്ന് ചൈനക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി. ആഴ്ചകള്‍ക്കു ശേഷം ആഷയ്ക്ക് ഒരു കത്തു കിട്ടി. അധികാരികളോടു പറഞ്ഞ് ജാമ്യത്തിനു സഹായിക്കണമെന്നും തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് ചൈനക്കാരന്‍ ജയിലില്‍ നിന്നെഴുതിയ കത്ത്. ആ കത്തില്‍ ആഷയോടുള്ള അവന്റെ ആരാധനയും പ്രണയവും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ മോചിപ്പിച്ച് ആഷ അയാളെ ജീവിതപങ്കാളിയാക്കി എന്നതല്ല ഇക്കഥയുടെ ക്ലൈമാക്‌സ്.

ആഷ പരേഖ് എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ ലക്ഷക്കണക്കായ ആരാധകരില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമായിരുന്നു അവന്‍. ഓരോ ആഴ്ചയും ഒരു ചാക്കു നിറയെ പ്രണയലേഖനങ്ങളാണ് അന്ന് പോസ്റ്റ്മാന്‍ ആഷയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവരില്‍ ഒരാളെപ്പോലും ആഷ തിരികെ പ്രണയിച്ചില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല എണ്‍പതുകാരിയായ ആഷ ഇപ്പോഴും അവിവാഹിതയുമാണ്. ജീവിതത്തില്‍ ഒരു പുരുഷനെ മാത്രമാണ് ആഷ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അന്നു ബോളിവുഡില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാമായിരുന്ന പരസ്യമായ രഹസ്യം. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ അതികായനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ പ്രതിഭാശാലിയുടെ പിന്‍തലമുറയും ബോളിവുഡില്‍ വെന്നിക്കൊടി നാട്ടി. മരുമകനും കൊച്ചുമകനും ഇപ്പോള്‍ ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തെ മിന്നും താരങ്ങള്‍. പക്ഷേ ആഷ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മുന്നേ വിവാഹിതനായിരുന്നു. കടുത്ത പ്രണയത്താല്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോവുകയും അതു കരുത്താക്കി ജീവിതത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്കു മുന്നേറുകയും ചെയ്ത അപൂര്‍വം അഭിനേത്രികളില്‍ ഒരാളായി മാറി അങ്ങനെ ആഷ പരേഖ്.

∙ ആരായിരുന്നു ആ കാമുകൻ?

‘ദ് ഹിറ്റ് ഗേള്‍’ എന്ന ആത്മകഥയെഴുതിയപ്പോള്‍ ആഷ തന്നെ തന്റെ കാമുകന്റെ പേരു വെളിപ്പെടുത്തി. ആമിര്‍ ഖാന്റെ അമ്മാവനും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മുത്തശ്ശനുമായ നാസിര്‍ ഹുസൈന്‍. ഒരു കാലത്ത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുൻപ് ബാലതാരമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആഷയെന്ന കൗമാരക്കാരിയെ ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടനായികയാക്കി മാറ്റിയ ‘ദില്‍ ദേകെ ദേഖോ’ 1959 ല്‍ സംവിധാനം ചെയ്തത് നാസിര്‍ ഹുസൈനാണ്. ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ നായകന്‍ ഷമ്മി കപൂര്‍.

ആഷ പരേഖ്. ചിത്രം: instagram/ashaparekh_ji

തുടര്‍ന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ആറു ഹുസൈന്‍ ചിത്രങ്ങളിലും നായിക ആഷ പരേഖ് തന്നെ. ജബ് പ്യാര്‍ കിസിസെ ഹോതാഹെ മുതല്‍ പ്യാര്‍ കാ മോസവും 1971 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കാരവനും വരെ എല്ലാം സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റുകള്‍. നാസിര്‍ ഹുസൈന്‍ ആഷയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറി, പ്രിയതമനും. അന്നത്തെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായിരുന്ന ഷമ്മി കപൂറിന്റെയും ദേവാനന്ദിന്റെയും രാജേഷ് ഖന്നയുടേയും നായികയായി സ്‌ക്രീനില്‍ പ്രണയപരവശയായെങ്കിലും ആഷയുടെ മനസ്സുടക്കിയത് നാസിറിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനും മുൻപേ മാര്‍ഗരറ്റ് ഫ്രാന്‍സിന ലൂയിസ് എന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കോറിയോഗ്രഫറെ നാസിര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ പിന്നീട് അയേഷ ഖാന്‍ എന്നു പേരു മാറ്റി. നാസിറിന്റെ കുടുംബബന്ധം തകര്‍ക്കാന്‍ ആഷ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല.

‘‘ഞാനൊരിക്കലും കുടുംബം കലക്കിയാവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. നാസിര്‍ സാബിന്റെ കുടുംബവുമായി ഒരിക്കലും കലഹവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെയും നോവിക്കാതെ അന്തസ്സായാണ് ഇക്കാലം വരെ ജീവിച്ചത്’’– 2017 ഏപ്രിലില്‍ നടന്ന ആത്മകഥാ പ്രകാശന ചടങ്ങിനിടെ ആഷ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. നാസിര്‍ ഹുസൈന്റെ മകള്‍ നുസ്രത്തും കൊച്ചുമകന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനും മരുകന്‍ ആമിര്‍ ഖാനും ഈ ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവര്‍ പങ്കെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷവും ആഷ മറച്ചുവച്ചില്ല. നാസിറിനെ മാത്രം കമിതാവായി കണ്ട സത്യപ്രണയിനിയായതിനാലാണ് ഇക്കാലം വരെ മറ്റൊരാളെയും വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നതെന്നും അവര്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

ആഷ പരേഖ് ഷമ്മി കപൂറിനൊപ്പം. ചിത്രം: instagram/ashaparekh_ji

∙ അവസാനം വരെ നാസിറിനൊപ്പം...

അഭിനയരംഗത്തു നിന്നു പിന്മാറിയ ആഷ പക്ഷേ സിനിമയെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മൂവി ജെംസ് എന്ന പേരില്‍ നാസിറുമായി ചേര്‍ന്ന് അവര്‍ വിതരണക്കമ്പനി തുടങ്ങി. ഇരുപതിലേറെ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങള്‍ വിതരണത്തിനെടുത്തു. ചിലതെല്ലാം നിര്‍മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലും നാസിര്‍ ഹിറ്റുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഹം കിസിസെ കം നഹി പോലുള്ള സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റുകളാണ് പിന്നീടദ്ദേഹം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍. സിനിമയിലെ നായികമാര്‍ മാറിയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെ നായികയായി ആഷ തന്നെ തുടര്‍ന്നു.

ആഷ വിതരണക്കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പിന്മാറിയതോടെ നാസിര്‍ ഹുസൈന്റെ പതനവും തുടങ്ങിയെന്നു പറയാം. തുടര്‍ന്ന് മന്‍സില്‍ മന്‍സില്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അമ്മ വേഷത്തില്‍ ആഷയെ അദ്ദേഹം തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അതും പരാജയമായി. 1985 ല്‍ അവസാനം സംവിധാനം ചെയ്ത സബാര്‍ദസ്തും പൊട്ടിയതോടെ നാസിര്‍ സംവിധാന ചുമതല മകന്‍ മന്‍സൂര്‍ ഖാനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. നാസിര്‍ തിരക്കഥയെഴുതി മകന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഖയാമത് സെ ഖയാമത് തക് എക്കാലത്തേയും ഹിന്ദി സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റുകളില്‍ ഒന്നായി മാറിയതു ചരിത്രം. മരുമകന്‍ ആമിര്‍ ഖാന്‍ ഈ സിനിമയിലൂടെ ബോളിവുഡില്‍ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആഷ പരേഖ്. ചിത്രം: instagram/ashaparekh_ji

2001 ല്‍ നാസിറിന്റെ ഭാര്യ അയേഷ ഖാന്‍ അന്തരിച്ചു. ഏകാകിയും ദുഃഖിതനുമായി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചു പിന്നീട് നാസിര്‍ ഹുസൈന്‍. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ആഷ നാസിറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചില്ല. വിവാഹാഭ്യാര്‍ഥന നടത്തിയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹവുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു. സുഖവിവരങ്ങള്‍ തിരക്കി. മാനസികമായ പിന്തുണയും നല്‍കി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം 2002 മാര്‍ച്ച് 13ന് നാസിര്‍ ഹുസൈന്‍ അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ ഏറെ ദുഃഖിതയായ കാമുകിയായി ആഷ പങ്കെടുത്തു.

∙ ‘ശമ്പളം വാങ്ങാത്ത’ അധ്യക്ഷ

ഹിന്ദി സിനിമയില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന കാലത്തും തന്റെ മാതൃഭാഷയായ ഗുജറാത്തിയില്‍ ഇറങ്ങിയ ചെറു ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ആഷ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശരവേഗദ സരദാര എന്ന കന്നഡ് സിനിമയിലൂടെ അവര്‍ തെന്നിന്ത്യയിലും നായികയായി. 1981 ല്‍ ഇറങ്ങിയ കാലിയ എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലാണ് അവര്‍ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും അഭിനേത്രിയെന്ന നിലയില്‍നിന്ന് ആഷ പിന്മാറിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചലച്ചിത്രലോകത്തോട് വിടപറയാന്‍ ഈ ഘട്ടത്തിലും അവര്‍ തയാറായില്ല. തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തില്‍ ടെലിവിഷന്‍ സീരിയല്‍ സംവിധാനത്തിലേക്കു കടന്നു. ഗുജറാത്തി സീരിയലുകളിലായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് സ്വന്തമായി സീരിയല്‍ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയും ആരംഭിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനിടെ 1998 ല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ആദ്യ വനിതാ അധ്യക്ഷയുമായി ആഷ. 2001 വരെ ഈ പദവിയില്‍ തുടര്‍ന്ന അവര്‍ ഒരു രൂപ പോലും ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചതുമില്ല.

കന്യാദാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആഷ പരേഖ്. ചിത്രം: instagram/ashaparekh_ji

വിവാഹജീവിതം വേണ്ടെന്നുവച്ച അഭിനേത്രിമാര്‍ ഏറെയുണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍. ഇവരില്‍ പലരും താരറാണിമാരുമായിരുന്നു യൗവനത്തില്‍. പ്രണയത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികള്‍. ചിലരെങ്കിലും നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ നൊമ്പരത്തീയില്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പൊരുതി വിജയിച്ചവര്‍. (ചതിക്കപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയില്‍ അഭയം തേടിയവരും പരാജിതരായി ദുരിതജീവിതം നയിച്ച് അനാഥരായി ഒടുങ്ങിയവരുമുണ്ട്) പ്രണയസാക്ഷാത്ക്കാരമായി വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ചിലര്‍ അധികം വൈകാതെ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. അപൂര്‍വം ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ദീര്‍ഘദാമ്പത്യമുണ്ടാവാം. അതും ഒരു വിജയകഥയാണോയെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ രഹസ്യമറുപടി തൃപ്തികരമാകണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നിത്യപ്രണയിനികളായി ഒറ്റയ്ക്കു പോരാടിയ കലാകാരികള്‍ ജീവിതസായന്തനത്തില്‍ നക്ഷത്രശോഭയോടെ ജ്വലിച്ചുനില്‍ക്കുന്നതു കാണുക.

ആഷ പരേഖ് ഷമ്മി കപൂറിനൊപ്പം. ചിത്രം: instagram/ashaparekh_ji

തിരശ്ശീലയില്‍നിന്നു പുറത്തു കടന്ന ജയലളിത നാടുഭരിച്ച യഥാര്‍ഥ റാണി തന്നെയായി. രേഖയെപ്പോലുള്ളവര്‍ വിവാഹത്തിലേക്കു കടന്നെങ്കിലും പങ്കാളിയുടെ അകാലവിയോഗത്തിനു ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കു നടത്തം തുടര്‍ന്നു. ഇന്നുമവര്‍ ആസ്വാദകമനസ്സില്‍ ജ്വലിച്ചുനില്‍ക്കുന്നു, കരുത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി. മറ്റു ചിലര്‍ നൃത്തരംഗത്തും കലയുടെ ഇതരമേഖലകളിലും വെന്നിക്കൊടി നാട്ടി. ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രണയകഥയിലെ നായകനാരായിരുന്നുവെന്നത് സിനിമാ ലോകത്തും പുറത്തും പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ചിലര്‍ അതു തുറന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റു ചിലര്‍ ഗോസിപ്പുകളോട് പ്രതികരിച്ചതേയില്ല. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ജ്വലിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ആഷ പരേഖിന്റേത്. അസാമാന്യ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള ആഷയോട് അടുത്തിടപഴകാനും സംസാരിക്കാനും പോലും നടന്മാര്‍ക്കും സംവിധായകര്‍ക്കും പേടിയായിരുന്നു. തന്റെ ചങ്കൂറ്റം കണ്ടു പേടിച്ചാവാം ഒരാള്‍ പോലും അക്കാലത്ത് പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നടത്താതിരുന്നതെന്ന് ആഷ തന്നെ പിന്നീടു പലപ്പോഴും തമാശയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ആദ്യ താരറാണിയായ ദേവിക റാണിക്കാണ് 1969 ല്‍ ആദ്യമായി ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ലത മങ്കേഷ്‌ക്കറും ആഷ ബോസ്‌ലെയും ഉള്‍പ്പെടെ അപൂര്‍വം വനിതകള്‍ക്കു മാത്രമേ പിന്നീട് ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ലതയെപ്പോലെ തന്നെ കടലോളം പ്രണയം മനസ്സിലൊതുക്കി കലയെ ഉപാസിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭയാണ് ആഷ പരേഖ്.

