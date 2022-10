കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി പോലും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല: ആ വീട്ടിൽ അവരെ നിരീക്ഷിച്ചൊരാൾ

മരിയയുടെയും ഡെറക്കിന്റെയും ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരു കത്താണ്. പുതുതായി വാങ്ങിയ വീട്ടിലേക്കു താമസം മാറാനുള്ള മിനുക്കു പണികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണു വിചിത്രമായ ആ കത്ത് അവരെത്തേടി എത്തിയത്. 2014 ജൂണിൽ ന്യൂജഴ്സി, വെസ്റ്റ്ഫീൾഡിലെ 657 ബൂലവാഡ് എന്ന വീടാണ് അവർ വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയത്. ആറ് മുറികളുള്ള വലിയ ബംഗ്ലാവ്. മൂന്നു മക്കളാണ് അവർക്കുള്ളത്. വീടിനും ചുറ്റിലും സ്വതവെ ശാന്തരായ ആളുകൾ. പുതിയ വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. 100 വർഷത്തിനും മുൻപ് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ പണിതതാണ് വീട്. മരിയയുടെ ബാല്യം ന്യൂജഴ്സിയിലായിരുന്നു. അവളുടെ ബാല്യകാല ഓർമകളാണ് അവിടെത്തന്നെ പുതിയൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡെറക്. ബ്രോഡസ് എന്നാണ് കുടുംബപ്പേര്. കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കു മാറാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വന്നതോടെയാണ് ആ കൊട്ടാരം തേടി അവരെത്തിയത്. പക്ഷേ, വരാനിരിക്കുന്ന കാളരാത്രികളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല... ‘നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ’ ട്രെൻഡിങ്ങായ ‘ദ് വാച്ചർ’ എന്ന സീരീസിന്റെ കഥയാണിത്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കൽപികമേ അല്ല! യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ‘ദ് വാച്ചർ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2016ൽ ഇതേ പേരിൽ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വിഷയമായതും മരിയയുടെയും ഡെറിക്കിന്റെയും ജീവിതമായിരുന്നു. അസാധാരണമായ അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആ യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്ക്...

∙ ‘ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളെ’

പുതിയൊരു വീടിനായി പലയിടത്തും കയറിയിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് 657 ബൂലവാഡ് എന്ന വീടിനെക്കുറിച്ച് മരിയയും ഡെറക്കും അറിയുന്നത്. ജോൺ വുഡ് ആൻഡ്രിയ വുഡ് എന്നീ ദമ്പതികളാണ് അവിടെ താമസം. 23 വർഷമായി അവരവിടെയുണ്ട്. ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ‍ തന്നെ ബ്രോഡസ് ദമ്പതികൾ അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വലിയ വിലപേശലൊന്നുമില്ലാതെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. പുതിയ വീട് വാങ്ങിയതോടെ പഴയ വീട് വിറ്റു. രണ്ടു മാസത്തെ സാവകാശമുണ്ട് പുതിയ വീട്ടിലേക്കു മാറാൻ. പുതിയ വീടിന് ചെറിയ മിനുക്കു പണികൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിന് ഒരു കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തി. പണി നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോഡസ് ദമ്പതിമാർ നിർദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. മൂന്നാം ദിവസം രാത്രി തിരികെ താമസ സ്ഥലത്തേക്കു പോകാനിറങ്ങവെ ഡെറക് ലെറ്റർ ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കി. കുറേ കടലാസുകൾക്കൊപ്പം മനോഹരമായ ഒരു കവർ. അതിശയത്തോടെ കവർ പുറത്തെടുത്തു. മനോഹരമായ കൈപ്പടയിൽ ‘ടു ദ് ന്യൂ ഓണർ’ എന്നാണ് വിലാസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ചെറു ചിരിയോടെ ഡെറക് എഴുത്ത് മരിയയെ കാണിച്ചു. മരിയയും ചേർന്നാണ് കവർ തുറന്നത്. അതിൽ മനോഹരമായ കൈപ്പടയിലാണ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഓരോ വരിയും വായിക്കുന്തോറും ഡെറക്കിന്റെയും മരിയയുടെയും ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. ആ കത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‘എന്റെ അയൽക്കാരായി എത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ഈ വീട് തന്നെ വാങ്ങിയത്. ഈ വീടിനുള്ളിലെ രഹസ്യ ശക്തി നിങ്ങളെ ഇവിടേക്കു ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നോ..? വർഷങ്ങളായി ഈ വീട് എന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഇത് പണിതിട്ട് ഇപ്പോൾ 110 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 1920കളിൽ എന്റെ വല്ല്യപ്പനായിരുന്നു ഈ വീടിനു കാവൽ. 60കളിൽ എന്റെ പിതാവ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാനെത്തുന്നതിനു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായിക്കാണില്ല. പറയാം, തെരുവിലേക്കിറങ്ങി ചുറ്റും നോക്കുക, വഴിയിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന നൂറുകണക്കിനു കാറുകൾ നിങ്ങൾക്കു കാണാം. ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു കാറിൽ ഞാനുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്കു നോക്കൂ...ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനാകും. ചിലപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായും ഞാനുണ്ടാകാം.’’

കത്തിൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ബ്രോഡസ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്.

‘‘നിങ്ങൾക്കു കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ.. ഉണ്ട്.. ഞാനവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ മൂന്നുപേരാണല്ലേ..? എന്തിനാണ് അവർ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നുണ്ടോ...നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ രക്തം വീടിന്റെ തറയിൽ വീണൊഴുകുന്നത് കാണാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ...? അതിനാണോ എന്റെ താൽപര്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങളീ വീട് വാങ്ങിയത്. പുതിയ രക്തം ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ പഴയ താമസക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അത്ര ചെറുതാണോ...? അതോ വലിയ വീടിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആർത്തിയാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എന്റെ മുന്നിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള കാരണം. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും.... തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും.’’

കത്ത് വായിച്ചു തീർന്നതും മരിയ പാതി മരിച്ച അവസ്ഥയിലായി. എന്താണ് വായിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കാനാകാതെ ഡെറക് വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നു പോയി. എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ വിലാസം നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഭാഗം ശൂന്യം. കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്ത് ഒരു പേരു മാത്രം, ദ് വാച്ചർ.

∙ ‘അവരുടെ നിലവിളി പോലും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല’

ഭയന്നുപോയ ബ്രോഡസ് കുടുംബം പഴയ താമസക്കാരായ ജോൺ വുഡിനെയും ആൻഡ്രിയ വുഡിനെയും തേടിയെത്തി. അവരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് വുഡ് കുടുംബം സ്വീകരിച്ചത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു. വീട് വിൽക്കാറായപ്പോൾ വാച്ചറുടെ ഒരു കത്ത് അവർക്കും വന്നിരുന്നതായി വുഡ് കുടുംബം ഓർമിച്ചു. പക്ഷേ, അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നതെന്നവർ ഓർക്കുന്നില്ല. അതത്ര കാര്യമാക്കാതെ അവർ അന്നുതന്നെ ആ കത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 23 വർഷക്കാലം ജോണും ആൻഡ്രിയയും അവിടെ താമസിച്ചിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിരുന്നില്ല. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാതിൽ അടച്ചിടണം എന്നൊരു തോന്നൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂവെന്നും പറഞ്ഞു. വുഡ് കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി ബ്രോഡസ് കുടുംബം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി വിവരം പറഞ്ഞു. കത്ത് അവരെ കാണിച്ചു.

ഇക്കാര്യം തൽക്കാലം ആരോടും പറയരുതെന്നും പൊലീസ് രഹസ്യമായി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്രോഡസ് ഫാമിലിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു. പുതിയ വീടിന്റെ അയൽക്കാരെയെല്ലാം പൊലീസ് രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബ്രോഡസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വീട് നവീകരണം മുറപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടേക്കു മാറി താമസിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു. രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ വാച്ചറുടെ പുതിയൊരു കത്തു വന്നു. അതിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പേര്, അവരുടെ ജന്മദിനം, വിളിപ്പേര് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ച ശേഷം വാച്ചർ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കു കടന്നു:

‘‘താമസം മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിലായിരിക്കുമോ ഉറങ്ങുക. അതോ നിങ്ങളെല്ലാരും രണ്ടാം നിലയിലായിരിക്കുമോ. നിങ്ങൾ മുകളിലെ നിലയിലും കുട്ടികൾ താഴത്തെ നിലയിലുമാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിലവിളി പോലും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല. തെരുവിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ആരായിരിക്കും ഉറങ്ങുക? എനിക്കു ധൃതിയില്ല. നിങ്ങൾ താമസം മാറുന്നതോടെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനു ശേഷം എനിക്ക് പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാനാകും.’’– പുതിയ എഴുത്ത് വായിച്ചതോടെ ഉള്ള ധൈര്യം കുടി അവരിൽ നിന്നു ചോർന്നുപോയി. തൽക്കാലം താമസം മാറേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. അവരുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ഡിറ്റക്ടീവ് ല്യൂഗോ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല വഴി നോക്കി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഡെറക്കും ല്യൂഗോയും വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. ആരെങ്കിലും വീടിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ. ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. പോസ്റ്റൽ ഡിപാർട്ട്മെന്റിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ 4ന് എന്നു കണ്ടു. അന്ന് വീടിന്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡെറക് വീട് വാങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല!

∙ കത്തെഴുതിയത് ഒരു സ്ത്രീ?

അതിനിടെ ബ്രോഡസ് കുടുംബത്തിന്റെ പുതിയ വീടിനോടു ചേർന്ന് പുതിയ താമസക്കാരെത്തി. അവർ ഒരു വിരുന്നു നടത്തി. ബ്രോഡസ് കുടുംബത്തിനും ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെറക്കും മരിയയും വിരുന്നിനെത്തിയ അതിഥികളെ എല്ലാവരെയും ഓടി നടന്നു പരിചയപ്പെട്ടു. എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഫലമോ നിരാശയും. മറ്റൊരു ദിവസം ജോൺ സ്മിഡന്റ് എന്ന അയൽക്കാരനുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലാങ്ഫോഡ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ബ്രോഡസ് കുടുംബം വാങ്ങിയ പുതിയ വീടിനോടു ചേർന്നാണ് ലങ്ഫോഡ് കുടുംബത്തിന്റെ വീട്. പെഗ്ഗി ലാങ്ഫോഡ് എന്ന 90 വയസ്സുകാരിയും അവരുടെ മക്കളുമാണ് വീട്ടിൽ താമസം. 60 വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് മക്കൾ. അവരിൽ മൈക്കിൾ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരാളാണെന്നും ജോൺ പറഞ്ഞു.

ലാങ്ഫോഡ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഡെറക് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു. 1960 മുതൽ ആ കുടുംബം അവിടെ താമസിക്കുന്നു. വാച്ചറുടെ പിതാവ് താമസിച്ചിരുന്ന കാലം കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് 60കളിലാണ്. റിച്ചഡ് ലാങ്ഫോഡ് എന്ന അവരുടെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് 12 വർഷം മുൻപാണെന്നും ഡെറക് മനസ്സിലാക്കി. നിലവിലുള്ള അവകാശി സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദശാബ്ദമായി. സാഹചര്യ തെളിവുകളെല്ലാം ലാങ്ഫോഡ് കുടുംബത്തിന് എതിരായതോടെ മൈക്കിളാണ് തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന വാച്ചർ എന്നു ഡെറക് ഉറപ്പിച്ചു. നേരെ ല്യൂഗോയെ വിവരം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ, ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ല്യൂഗോ നേരത്തേ അറിയുകയും മൈക്കിളിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റങ്ങളൊക്ക മൈക്കിൾ നിഷേധിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. കത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയതോടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നു മാത്രം കണ്ടെത്താനായെന്നു ല്യൂഗോ, ഡെറക്കിനെ അറിയിച്ചു. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആരെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു കൂടുതൽ സഹായം കിട്ടില്ലെന്നു മനസ്സിലായതോടെ ഡെറക് സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ കുറേ അന്വേഷണം നടത്തി നോക്കി. വീടിനു പലേടത്തും രഹസ്യമായി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. രാത്രികാലം വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരുന്നു. ഫലം ലഭിക്കാതായതോടെ ഒരു മുൻകാല എഫ്ബിഐ ഏജന്റായിരുന്ന റോബർട്ട് ലെനഹനെ കേസ് ഏൽപിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ ബംഗ്ലാവിലെ പഴയ ജോലിക്കാരെ വരെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആരാണ് വാച്ചർ എന്നുമാത്രം കണ്ടെത്താനായില്ല.

∙ ആരായിരുന്നു ‘വാച്ചർ’?

കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൂടി കടന്നുപോയി. ബ്രോഡസ് കുടുംബം താമസം മാറിയില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും പിശാചിനു മുന്നിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താനില്ലെന്നു മരിയ തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പഴയ വീട്ടിൽനിന്നു മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി. താമസിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ മരിയയുടെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലായി താമസം. അതിനിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കത്ത് വരുന്നത്. ‘‘വീട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്’’ എന്നുമാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം. അതോടെ മരിയയുടെ മാനസിക നിലയിൽ മാറ്റം വന്നുതുടങ്ങി. ഉറങ്ങാൻ മരുന്നെടുക്കേണ്ടതായി വന്നു.

ജീവിതം കൈവിട്ടുപോകുന്നതായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയതോടെ വീട് വിൽക്കാൻ ഡെറക് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ആറുമാസം കടന്നുപോയിരുന്നു. വാങ്ങിയ തുകയും മിനുക്കു പണികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയും മാത്രം ചേർത്ത്, ലാഭം നോക്കാതെയാണ് വീടിനു വിലയിട്ടത്. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും കത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ പുറംലോകത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അതോടെ അവർ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ആരും വീട് വാങ്ങാൻ തായാറായില്ല. വാങ്ങിയതിൽ നിന്നും വളരെ വിലകുറച്ചാണ് അവർക്ക് ആ വീട് വിൽക്കാനായത്. ആരാണ് വീട് വാങ്ങിയതെന്ന കാര്യം പുറത്തു പറയാതെ അവർ അത് തലയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. വർഷം പലതു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും വാച്ചർ ആരാണെന്ന കാര്യം അജ്ഞാതമായി നിൽക്കുന്നു.

2018ൽ റീവ്സ് വീഡ്മാൻ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് വാച്ചറുടെയും വീടിന്റെയും കഥ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ‘ദ് വാച്ചർ: ദ് ഹോണ്ടിങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഹൗസ്’ എന്നായിരുന്നു ‘ന്യൂയോർക്ക് മാഗസിനിൽ’ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ തലക്കെട്ട്. വൈകാതെതന്നെ ഇതു വലിയ ചർച്ചയായി. ആരാണ് യഥാർഥത്തിൽ കത്തുകളെഴുതിയതെന്നതു സംബന്ധിച്ച് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളേറെയെത്തി. അതിൽ ചിലതെങ്കിലും ഡെറക്കിനെയും മരിയയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ബൂലവാഡിലെ ആ വീട് കാരണം അവിടുത്തെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്കു പോലും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നതാണു സത്യം. നഷ്ടം വന്നത് ബ്രോഡസ് കുടുംബത്തിനു മാത്രം. കഥയുടെ വിപണി മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അതിന്റെ അവകാശം സ്വന്തമാക്കുകയും സീരീസാക്കുകയുമായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ അതു വൻ വിജയമാകുകയും ചെയ്തു.

