ഫുട്ബോൾ മത്സരം; ‘അമ്മ’ ടീമിന് അട്ടിമറി വിജയം

സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ YES TO FOOTBALL NO TO DRUGS എന്ന ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ‘അമ്മ’ ടീം ജേതാക്കൾ. ഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ എക്സൈസ് ടീമിനെ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ‘അമ്മ’ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സെമിഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടീമിനെതിരെ എതിരില്ലാത്ത 4 ഗോളുകൾ