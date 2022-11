ഫുട്ബോൾ മത്സരം; ‘അമ്മ’ ടീമിന് അട്ടിമറി വിജയം

സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ YES TO FOOTBALL NO TO DRUGS എന്ന ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ‘അമ്മ’ ടീം ജേതാക്കൾ. ഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ എക്സൈസ് ടീമിനെ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ‘അമ്മ’ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സെമിഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടീമിനെതിരെ എതിരില്ലാത്ത 4 ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ടീം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

വിജയിക്കുള്ള ട്രോഫി അമ്മ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ടിനി ടോം ഏറ്റുവാങ്ങി. ടിനിടോം, സാജു നവോദയ, രാജീവ് പിള്ള, മണികണ്ഠൻ, പ്രജോദ് കലാഭവൻ, അൻസിബ, ഇടവേള ബാബു, സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ എന്നിവരായിരുന്ന അമ്മ ടീം അം​ഗങ്ങൾ.

കേരളിപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1ന് കൊച്ചിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിന്റെ ടർഫ് കോർട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.