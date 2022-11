80കളുടെ റീയൂണിയൻ; മോഹൻലാലും രജനിയുമില്ല; ഒത്തുചേരൽ മുംബൈയിൽ

എണ്‍പതുകളില്‍ സിനിമയിലെത്തി നായികാനായകന്മാരായി മാറിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ഒത്തൊരുമിക്കാറുണ്ട്. പാട്ടും നൃത്തവുമൊക്കെയായി പഴയ ഓർമകളുടെ സ്മരണകളില്‍ നടത്തുന്ന ആഘോഷരാവിൽ സൂപ്പർതാരങ്ങളടക്കം പങ്കുചേരും. തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാം വർഷവും താരങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. ഇത്തവണത്തെ മുംബൈയിലായിരുന്നു ഒത്തുചേരൽ.

പൂനം ദില്ലണും ജാക്കി ഷ്റോഫുമായിരുന്നു പരിപാടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലിസി, ശോഭന, സുഹാസിനി, നാദിയ് മൊയ്തു, അംബിക, രേവതി തുടങ്ങി മലയാളി നായികമാർ ഒത്തുകൂടിയെങ്കിലും മോഹൻലാൽ, ജയറാം, റഹ്മാൻ അടക്കമുള്ള മലയാള താരങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ചിരഞ്ജീവി, അർജുൻ, വെങ്കടേഷ്, ശരത്കുമാർ, അനിൽ കപൂർ, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, സരിത, മധുബാല തുടങ്ങി നാൽപത് അംഗങ്ങളാണ് ഇത്തവണ റിയൂണിയന് എത്തിയത്.

2009ൽ സുഹാസിനിയും, ലിസിയും ചേർന്നാണ് ആദ്യമായി ഈ ഒത്തുചേരലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ഓരോ കളർ തീമിൽ ഒരു താരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ആണ് ഒത്തുകൂടുന്നത്.

English Summary: 80's Actors Reunion with nearly 40 actors from the Four Southern States gathering in Mumbai