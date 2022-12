അന്ന് രജനി വാക്കു കൊടുത്തു, ഇനി ഒരു തുള്ളിപോലും കഴിക്കില്ല

സ്വന്തം സിനിമകളിലെപ്പോലെത്തന്നെയാണ് സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ ജീവിതവും ചില നേരങ്ങളിൽ. അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റും ടേണും അതിഥി കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെയായി ആകെ സംഭവ ബഹുലം. തെന്നിന്ത്യ കടന്ന് ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും സിംഗപ്പൂരിലും അടക്കം സ്വന്തം ആരാധക സംഘത്തെയും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളെയും സൃഷ്ടിച്ച രജനികാന്ത് എന്ന വിസ്മയം 72–ാം വയസ്സിലെത്തിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ..? ‘അന്ത സ്റ്റൈലെ പാറെടാ..’ എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോഴും..

∙ വേഷം മാറി കറങ്ങുന്ന രജനി

ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ വേദിയിൽ നടൻ രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ. ബാലചന്ദർ എന്ന സംവിധായകനും രാജ് ബഹദൂർ എന്ന സുഹൃത്തിനുമാണെന്ന്. രജനീകാന്ത് പണ്ട് ബസ് കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് രാജ് ബഹദൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്തും അതേ ബസിലെ ഡ്രൈവറുമായിരുന്നു. ബഹദൂർ ആണ് രജനീകാന്തിന് സിനിമാഭാവിയുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ് പ്രോൽസാഹനം നൽകിയത്. ഇപ്പോഴും രജനീകാന്ത് ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയാൽ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടിക്കാണാറുണ്ട്. ആളറിയാതിരിക്കാൻ വേഷംമാറി രജനീകാന്തും ഈ പഴയ ചങ്ങാതിയും ടൗൺ ചുറ്റി നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, കെ.ബാലചന്ദർ എന്ന സംവിധാകനു മുന്നിൽ എന്നും രജനി ഒരടി മാറിയേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കു ബഹുമാനവും അൽപം ഭയവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടു രജനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്; അതിനും കാരണമുണ്ട്..

∙ ചെരിപ്പിനടി കിട്ടേണ്ട രജനി!

കർണാടക സ്വദേശിയായ രജനികാന്ത് 1975ൽ കെ.ബാലചന്ദറിന്റെ ‘അപൂർവരാഗങ്ങൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാലോകത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, താൻ മദ്യപാനം നിർത്തിയതും കെ.ബാലചന്ദറിന്റെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്നാണെന്ന് രജനി ഓർക്കുന്നു. ‘ആ സിനിമയിൽ ഇതിഹാസ താരം നാഗേഷ് സാറിനൊപ്പമായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാഗേഷ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതൊന്നും വല്യ കാര്യമല്ല , ടെൻഷനടിക്കേണ്ട, ബാലചന്ദർ സാർ ചെയ്യുന്നത് അനുകരിക്കൂ, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി.. നാഗേഷ് സാറിന്റെ ഒരു കോമഡി, ടൈമിങ്, ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ, ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എല്ലാം ബാലചന്ദർ സാറിന്റെ ആവർത്തനമാണ്. ബാലചന്ദർ സാറിന്റെ ആദ്യ ശിഷ്യനായിരുന്നു നാഗേഷ്.

‘തപ്പു തളങ്ങൾ’ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി 8 മണിക്ക് പാക്ക്അപ്പ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി കുളിച്ചു. പിന്നാലെ അൽപം മദ്യപിച്ചു. 10 മണിയായപ്പോൾ അസി.ഡയറക്ടർ വന്നു പറയുന്നു ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ചെല്ലണമെന്ന്. അതു കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി. ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്നു തോന്നി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, കുളിച്ച് പല്ല് തേച്ച്, മൗത്ത് സ്പ്രേ ഇട്ട്, മേക്കപ് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ബാലചന്ദർ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കയ്യോടെ പിടിച്ചു. എന്നോട് മുറിയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ പോയി തലകുനിച്ച് ഇരുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ മദ്യപിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനു വാക്കു കൊടുത്തു. എവിടെ പോയാലും എത്ര തണുപ്പായാലും ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കില്ലെന്ന്. അതിപ്പോഴും പാലിക്കുന്നു’– രജനി പറയുന്നു.

∙ രാഷ്ട്രീയം വിട്ട തലൈവർ

നാലു വർഷത്തോളം നീണ്ട സസ്പെൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചാണു രജനികാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തോടു കട്ട് പറഞ്ഞത്. ലേറ്റായതിനാൽ ഇനി ലേറ്റസ്റ്റാ വന്തിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യം അതിന് അനുവദിക്കില്ലെന്നു ബോധ്യമായതുമാകാം സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2017 ഡിസംബർ 31-നാണു സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു 234 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ, രജനി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ രജനി മക്കൾ മൻട്രമായി മാറി; പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി. 2021 ജനുവരിയിൽ പാർട്ടിയുടെ പേരു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലപാടിൽനിന്ന് രജനി ‘യു ടേണെ’ടുത്തു. പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിനായി ആരാധകരും മ‍ൻട്രം പ്രവർത്തകരും കാത്തിരിക്കവെയാണ്, പിന്മാറുന്നതായി രജനീകാന്ത് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

തീരുമാനം മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ആരാധകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയെങ്കിലും താരം വഴങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. എന്നാൽ, ഈ പ്രതീക്ഷയും കെടുത്തിയാണ് ‘മക്കൾ മൻട്രം’ പിരിച്ചു വിട്ട് തീരുമാനം തിരുത്തില്ലെന്നു രജനി ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉറപ്പിച്ചത്. ഇൗ സമയത്തിനുള്ളിൽ 17 ജില്ലകളിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഒരു കോടിയോളം അംഗങ്ങൾ മ‍ൻട്രത്തിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. അതായത് 1 കോടി വോട്ടുകളുടെ ബലം. ആ വോട്ടുകൾ ഇനി എങ്ങോട്ടു ചായും? മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളെന്നു പേരെടുത്ത എം.കെ.സ്റ്റാലിനൊപ്പം ആ വോട്ടുബാങ്കിലെ എത്ര പേരെത്തും? രജനിയെ കണ്ണുവച്ചു കാത്തിരുന്ന ബിജെപിക്കെന്തു കിട്ടും? ട്വിസ്റ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണു തമിഴകം.

∙ ഡയലോഗ് സിനിമയിൽ മാത്രം

മുത്തു എന്ന സിനിമയിലെ രജനിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഡയലോഗുണ്ട്. ‘നാൻ എപ്പോ വരുവേൻ, എപ്പടി വരുവേന്നു യാർക്കും തെരിയാത്’. ഈ പഞ്ച് ഡയലോഗ് രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും ചേരും. ‘ആനാ വരവേണ്ടിയ നേരത്തില് കറക്ടാ വരുവേൻ’ എന്ന് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ അടുത്ത വാചകം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്മാറുന്നതു രജനിയാണെങ്കിലും തമിഴകത്തു വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതി കൂടിയാണു പാളിപ്പോയത്. എന്നാൽ, പിന്നീടുണ്ടായ ട്വിസ്റ്റ് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമെന്നും പറയാൻ വയ്യ. യുഎസിൽ ആരോഗ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തിരികെയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ രജനി മൻട്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരെ ചെന്നൈയിലേക്കു വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറാനുള്ള തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ, രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും താൽക്കാലിക അന്ത്യം.

∙ രജനികാന്തിനെ കറക്കി വീഴ്ത്തിയ വില്ലൻ

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറിയതിനു പിന്നാലെ കുടുംബത്തിനൊപ്പവും സിനിമയ്ക്കൊപ്പവുമായിരുന്നു രജനി. നാളുകൾ നീണ്ട അധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ മകൾ സൗന്ദര്യ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ശബ്ദാധിഷ്ഠിത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ‘ഹൂട്ട്’ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ അതീവ ആഹ്ലാദവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതേ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മകളുടെ പുതിയ സംരംഭത്തെ രജനി അവതരിപ്പിച്ചതും. ‘അണ്ണാത്തെ’ എന്ന തന്റെ പുതു പുത്തൻ ചിത്രം മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കുമൊപ്പം കണ്ടതിന്റെ ആവേശം സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പങ്കു വച്ചാണ് രജനി ‘ഹൂട്ട്’ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. പക്ഷേ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ ആഹ്ലാദം ആശങ്കയിലേക്കു വഴി മാറി.

2021 ഒക്ടോബർ 28നു രാത്രി ഏഴരയോടെ രജനിയെ ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പതിവ് ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കായാണു രജനിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെന്നു കുടുംബത്തിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ആരാധകർ തയാറായിരുന്നില്ല. വൈകിയ സമയത്തുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധന തന്നെ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങളും പരക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം രജനിയെ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിനു വിധേയനാക്കുകയാണു ചെയ്തത്. തലയുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെയാണു പക്ഷാഘാതത്തിനു തൊട്ടരികിലൂടെ താരം കടന്നു പോയതായി കണ്ടെത്തിയത്.

∙ ആദ്യ നേട്ടം ബിജെപിക്ക്

രാഷ്ട്രീയപ്രവേശ മോഹം രജനികാന്ത് പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രജനി ആരാധകർ (രജനി രസികർ മൻട്രം) കൂട്ടത്തോടെ ബിജെപിയിലേക്കു പോയി. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1500–ലേറെപ്പേർ പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം 14 യൂണിറ്റുകളാണു രജനി രസികർ മൻട്രത്തിനുള്ളത്. പെരമ്പലൂർ, തഞ്ചാവൂർ, കരൂർ, വിരുദുനഗർ, തിരുവാരൂർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിയിലെത്തി. സത്യസന്ധവും സുതാര്യവും അഴിമതിരഹിതവുമായ രാഷ്ട്രീയമാണു ബിജെപിയുടേതെന്നു തഞ്ചാവൂർ ജില്ലാ രജനി ഫാൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രജനി ഗണേശൻ അന്നു പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും രജനി രസികർ മൻട്രം പ്രവർത്തനവും പ്രത്യേകമായി തുടരാനായിരുന്നു ഇവരുടെ തീരുമാനം.

∙ ഡിഎംകെയ്ക്കു വേണോ തലൈവരുടെ വോട്ട്..?

മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം രജനി സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിൽ പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സ്റ്റാലിന്റെ മിക്ക നിലപാടുകളോടും പൂർണമായും യോജിക്കുന്ന സമീപനമാണു രജനി കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അടുത്തതായി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തലൈവർ ഡിഎംകെയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിച്ചാൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല. ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതാക്കളും തമിഴ്നാട്ടിൽ രജനിക്കുള്ള സ്വാധീനത്തെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലൈവരെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സീറ്റിൽ ബിജെപി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ അതൊരു ബോക്സ് ഓഫിസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നീക്കമായി മാറും. അതു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രജനി ആരാധകരാണ് തമിഴ്‍നാട്ടിലേറെയും.

∙ ലേറ്റായാലും...

എഴുപത്തിരണ്ടാം പിറന്നാളിന് ആരാധകർക്കായി രജനികാന്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷം മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത, രജനികാന്തിന്റെ ‘ബാബ’ എന്ന സിനിമ ഡിസംബർ 12ന് വീണ്ടും റിലീസാവുകയാണ്. മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയിനായ പിവിആർ ആണ് തങ്ങളുടെ തിയറ്ററുകളിൽ ബാബ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രജനികാന്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള ചിത്രമാണ് ബാബയെന്ന് പറയുന്നു പിവിആർ. തിയറ്ററിൽ 3 വർഷത്തോളം തുടർന്ന തിരിച്ചടികൾക്കു ശേഷം, രജനിയുടെ തിരിച്ചു വരവിന് കളമൊരുക്കിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു 2002ൽ ഇറങ്ങിയ ‘ബാബ’. ‘ലേറ്റ്’ ആയി ഇപ്പോൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിലും ‘ലേറ്റസ്റ്റ്’ ഡിജിറ്റൽ എൻഹാൻസ്‌മെന്റോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വരവ്. അതിന്റെ ഗാംഭീര്യം സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തോടൊപ്പംതന്നെ ആരാധകർക്ക് തിയറ്ററിൽ അനുഭവിച്ചറിയാം.

English Summary: Top Star Rajinikanth Turns 72; Is he Planning to Contest in Lok Sabha Elections 2024?