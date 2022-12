വെള്ളത്തിനടിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കിടന്ന കെയ്റ്റ്; ക്യാമറയും കൂടെച്ചാടി ഷൂട്ടിങ്; അദ്ഭുതം അവതാർ–2

2.91 ബില്യൻ ഡോളർ അഥവാ 2,40,03,55,69,500 രൂപ; 2.41 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്‌ഷൻ! എണ്ണിയെടുക്കാൻ കുറച്ചു പാടുപെടും. ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണംവാരിച്ചിത്രം. 1200 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് 24,000 കോടി വാരിയ ചിത്രം. അതെ, അവതാർ–1! 13 വർഷം മുൻപ്, 2009 ഡിസംബറിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രണയികളെയും ശാസ്ത്ര കുതുകികളെയും ഒരു പോലെ ഞെട്ടിച്ച ബോക്സ് ഓഫിസ് വിസ്മയ ചിത്രം. അവതാർ വീണ്ടും അവതാരമെടുക്കുകയാണ്; ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെ വിസ്മയത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ പറത്തി വിടാൻ. അവതാർ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘അവതാർ: ദ് വേ ഓഫ് വാട്ടർ’ തിയറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. അതുമൊരു ഡിസംബറിലാണ്. കാത്തിരിപ്പിന്റെ പിരിമുറുക്കത്തിലാണ് ആദ്യ അവതാർ കണ്ടു കൺ മിഴിച്ചു പോയ ആസ്വാദക കോടികൾ. മികവിലും കോടികളുടെ വരുമാനക്കിലുക്കത്തിലും ആദ്യ ഭാഗത്തെ വെല്ലുമോ, രണ്ടാം അവതാരം? കാത്തിരിപ്പിന്റെ തിരശ്ശീല ഉയരുകയാണ്, അവതാർ–2 ഇന്ന്, ഡിസംബർ 16ന്, പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്...

∙ പാൻഡോറയിലേക്ക്...

അവതാർ–1 വെറുമൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം മാത്രമായിരുന്നില്ല. എക്കാലത്തെയും മികച്ച സയൻസ് ഫി‌ക്‌ഷൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. വെറും സാങ്കൽപിക കഥയ്ക്കപ്പുറം ആസ്വാദക ഹൃദയത്തെ തൊട്ട, അമ്പരിപ്പിച്ച സിനിമ. പണമെറിഞ്ഞു പണം വാരിയ സിനിമ. കലയും കച്ചവടവും സമാസമം ലയിപ്പിച്ച അത്യസാധാരണ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. 13 വർഷം മുൻപാണ് ആദ്യ അവതാർ വെള്ളിത്തിരയിൽ പുതുമയുടെ സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ അന്യഗ്രഹ യാത്രയുടെ, ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രം കലർപ്പില്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തിയതു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ അവസാനിക്കാത്ത ആർത്തിയും കുടിലതയും കൂടിയാണ്.

കാലം എഡി 2154. മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ചൂഷണം ഭൂമിയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ച കാലം. ദുര മൂത്ത കണ്ണുകൾ അവൻ ബഹിരാകാശത്തേക്കു പറിച്ചു നട്ടു. അവിടെ കോളനികൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു. വിദൂര ഗ്രഹമായ പാൻഡോറയിലും അവരെത്തി. ധാതുസമ്പത്തിനാൽ സമൃദ്ധമായ മനോഹരമായ ചെറു ഗ്രഹം. പാൻഡോറയിലെ വന നിബിഡതകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിധി! പത്തടി ഉയരമുള്ള, മനുഷ്യ സാദൃശ്യമുള്ള നാവികൾ എന്ന ആദിമ വർഗ ജീവികളുടെ നാട്. ഒപ്പം, മറ്റ് അദ്ഭുത ജീവികളുടെയും തിളങ്ങുന്ന, ശ്വസിക്കുന്ന പൂക്കളുടെയും ചെടികളുടെയും നാട്. നീല നിറമുള്ള ചർമം, നീണ്ട വാൽ, കൂർമ ബുദ്ധി. അന്യഗ്രഹ ജീവികളായ നാവികൾ പലതു കൊണ്ടും വേറിട്ടു നിന്നു. പാൻഡോറയിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ണു വയ്ക്കുന്നതോടെ അവിടം സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു; ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ഭൂമി പോലെ! ഒടുവിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? അതാണ് അവതാർ–1 പറഞ്ഞ കഥ.

∙ ഇന്ത്യൻ ‘അവതാരം’

ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിനൊരു ഇന്ത്യൻ പേര്! അതെ, ജയിംസ് കാമറൺ അവതാർ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. 2010 മാർച്ചിൽ ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ ജയിംസ് കാമറൺ പറഞ്ഞു– ‘‘എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളും ഹിന്ദു സംസ്കാരവും ദേവതാ സങ്കൽപങ്ങളുമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങേയറ്റം സമ്പന്നവും വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞ സംസ്കൃതി! അവതാർ എന്ന പേരിന് അബോധതലത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബന്ധമുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ അവതാർ എന്ന വാക്കിന് പുനർജന്മം എന്നാണ് അർഥം.’’ ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക ബിംബങ്ങളോടുള്ള കാമറണിന്റെ പ്രിയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം കൂടിയായിരുന്ന ആ കടമെടുപ്പ്. അതിനകം, അവതാർ സ്ക്രീനുകളിൽ അദ്ഭുതമായി മാറിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന പേരു കൂടിയായിരുന്നു അവതാർ അഥവാ പുനർജനി. ഭൂമിയിൽനിന്നു മനുഷ്യർ പാൻഡോറയിലെത്തി ജീവിക്കുന്നത് ‘അവതാർ’ ആയാണ്. പാൻഡോറയ്ക്കു പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള ‘ഹൈബ്രിഡ്’ ജീവികൾ! മനുഷ്യനിൽനിന്ന് അവതാർ ആയുള്ള പുനരവതാരം!

∙ പണമൊഴുകി വരും കാലം

‘‘ചെലവോ! ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്’’ – അവതാർ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ നിർമാണച്ചെലവിനെക്കുറിച്ച്, നിർമാണ പങ്കാളി കൂടിയായ സംവിധായകൻ ജയിംസ് കാമറണിന്റെ മറുപടി. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സെറ്റുകളിൽ കോടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞു നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി എത്ര ചെലവിട്ടുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ താൽപര്യമില്ല! എങ്കിലും, പുറത്തുവന്ന ഊഹക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 2000 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണു ചെലവ്! ആദ്യ അവതാർ നിർമിച്ചത് ട്വന്റിയത് സെഞ്ചുറി ഫോക്സ്, ഡൂൺ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്, ലൈറ്റ് സ്റ്റോം എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നിവ ചേർന്നായിരുന്നു. 1200 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട ചിത്രം വാരിയത് 24,000 കോടിയിലേറെ (ഏകദേശ കണക്കുകൾ) അപ്പോൾ, ബില്യൻ ഡോളർ ചോദ്യം വരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗം എത്ര വാരും? ഹോളിവുഡ് ബിസിനസ് പണ്ഡിറ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം തുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് 500 മില്യൻ ഡോളർ അഥവാ ഏകദേശം 4135 കോടി രൂപ!

∙ ഹോ! കാമറൺ

ജയിംസ് കാമറൺ; അവതാർ രണ്ടാം വരവിൽ വമ്പൻ പ്രതീക്ഷകളോടെ ആരാധകർ മന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പേരാണ്. അവതാർ പരമ്പരയുടെ സംവിധായകൻ. സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ. ആഗോളതലത്തിൽ ടോപ് ചാർട്ടിലുള്ള പല പണംവാരിപ്പടങ്ങളുടെയും സംവിധായകൻ. സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം. തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവും ഡിസൈനറുമൊക്കെയാണ്. ഓർമയില്ലേ, ടെർമിനേറ്റർ? അർനോൾഡ് ഷ്വാസ്നെഗർ ആടിത്തിമിർത്ത െടർമിനേറ്റർ. 1984 ൽ ടെർമിനേറ്ററിലൂടെ വെള്ളിത്തിര കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹം പിന്നീടു സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലും വലിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ. അലീൻസ് (1986), ദ് ആബിസ് (1989), ടെർമിനേറ്റർ 2: ദ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ (1991), ട്രൂ ലൈസ് (1994), ടൈറ്റാനിക് (1997), അവതാർ (2009) എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങൾ. 1992ലാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിർമാണക്കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്; ലൈറ്റ് സ്റ്റോം എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്. അവതാറിന്റെ സഹനിർമാതാക്കളാണ് ഈ കമ്പനി.

സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതമാകട്ടെ, സിനിമയേക്കാളും വിസ്മയകരം. പഠനമൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു കാമറണിന്! കാനഡയിലെ ഒൻടാറിയോയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിലേക്കു കുടിയേറി. കോളജ് പഠനം പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച, സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരന് ആദ്യം ലഭിച്ചതു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ റോൾ. സിനിമയിലല്ല, ജീവിതത്തിൽ. സ്റ്റാർ വാർസ് സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ആരാധകനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമാ മോഹം നിറച്ചതും ആ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ. അതിവിചിത്രമായ ഭാവനകൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൂട്ടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളായി പ്രേക്ഷകന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ വരച്ചിടപ്പെട്ടു. അവിശ്വസനീയമായ കഥകൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, ശാസ്ത്രവും ഭാവനയും കൂടിക്കലർന്ന ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങൾ. എന്നിവയെല്ലാമായിരുന്നു കാമറൺ ചിത്രങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര. പക്ഷേ, അവയെല്ലാം അതിതീവ്ര വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകണം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മികവിനും കാതങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് അവ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചുലച്ചത്. അവതാർ പറഞ്ഞതും അതു തന്നെ. സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ധാരാളിത്തമായിരുന്നില്ല, ആ ചിത്രം. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ആർത്തിയുടെ, അധിനിവേശത്തിന്റെ, ദുരന്തത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു അത്. രണ്ടാം ഭാഗമെത്തുമ്പോഴും കാമറൺ ‘ടച്ച്’ അതേ അളവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണു പ്രേക്ഷകർ.

∙ ശ്വാസംമുട്ടിക്കിടന്ന നടീനടന്മാർ!

അവതാർ: ദ് വേ ഓഫ് വാട്ടർ ആഗോള റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ലോകമെങ്ങും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആ വാർത്ത. ചിത്രം കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതു കേട്ടു കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രേമികൾ നടുങ്ങി. തിയറ്റർ ഉടമസ്ഥ സംഘടനയായ ഫിയോകും ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണക്കാരും തമ്മിൽ വരുമാന വിഹിതം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ ഭിന്നതയായിരുന്നു കാരണം. പക്ഷേ, ചർച്ചകൾ നടന്നു, മഞ്ഞുരുകി. റിലീസ് തടസ്സവും നീങ്ങി. റിലീസിന്റെ ആദ്യ 2 ആഴ്ച വിതരണക്കാർക്കു തിയറ്റർ വരുമാനത്തിന്റെ 55% വിഹിതം നൽകും. അടുത്ത 2 ആഴ്ച 50%, തുടർന്ന് 40% എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും വിഹിതം. ആദ്യ 2 ആഴ്ച 60% വിഹിതം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ആ പരിഗണന നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ഫിയോക് തീരുമാനം. മലയാളത്തിന് ആദ്യ പരിഗണനയെന്ന ഉറച്ച നിലപാട്.

അവതാർ ഒന്നാം ഭാഗം റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തതും അടുത്തിടെ കേരളത്തില്‍ ഉൾപ്പെടെ റീറിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. 13 വർഷം മുൻപ് അവതാറിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ഗാംഭീര്യം തീയറ്ററിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തവർ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തെ വരവേറ്റതും. ഓഡിയോ–വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വേർഷനായിരുന്നു ‘ദ് വേ ഓഫ് വാട്ടറി’ന് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സത്യത്തിൽ 2022നു മുൻപേ റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം. എന്നാൽ ഡിസ്നി–ഫോക്സ് ലയനും കോവിഡുമെല്ലാം പണി തന്നു. കാമറൂണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതികതയിലെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പുതിയ അവതാറിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ഇക്കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു.

ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പുതിയ തരം ക്യാമറ തന്നെ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. കാമറണിന്റെ ലൈറ്റ്സ്റ്റോം എന്റർടെയ്ൻമെന്റും സോണിയും ചേർന്നാണ് സോണി വെനീസ് എന്ന ക്യാമറ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. ‘‘3ഡി ചിത്രത്തിന്റെ ഫീൽ കണ്ണടയില്ലാതെ കാണാനാകുന്ന ഒരു സാങ്കേതികത എനിക്കു വേണം’’ എന്നാണ് അവതാറിന്റെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് കാമറണ്‍ പറഞ്ഞത്. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ദൂരമേറെയുണ്ടെങ്കിലും നീന്തിയെത്താൻ കാമറൂണിനെപ്പോലൊരു സംവിധായകന് നിസ്സാ....രം. ചിത്രത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക അണ്ടർ വാട്ടർ മോഷൻ ക്യാപ്ച്വർ ടെക്നോളജിയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമെല്ലാം മിക്ക സമയവും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. 9 ലക്ഷം ഗാലൻ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കും ഇതിനു വേണ്ടി നിർമിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ബാലതാരങ്ങൾക്കു വരെ സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിൽ പരിശീലനവും നൽകി. ക്യാമറ സംഘവും സ്കൂബ ഡൈവിങ് പഠിച്ചാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിനിറങ്ങിയത്.

ലോകമെമ്പാടും 160ലേറെ ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്ന് മലയാളമാണ്. ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളും ചിത്രം സംസാരിക്കും. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ റിലീസിനോട് അത്ര പ്രതിപത്തിയില്ലാത്ത ചൈനയിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവതാർ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ജേക്ക്, നെയ്ത്രി എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണു കാമറൺ പറയുന്നത്. മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ജേക്കും നെയ്ത്രിയും നടത്തുന്ന പോരാട്ടവും ‘ദ് വേ ഓഫ് വാട്ടറിൽ’ കാണാം.ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വേഷമിട്ട സാം വെർതിങ്‍ടൺ, സോയീ സാൽദാന തുടങ്ങിയവർക്കു പുറമേ, കെയ്റ്റ് വിൻസ്‌ലെറ്റിനെപ്പോലെയുള്ള ഹോളിവുഡിലെ മുൻനിര താരങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വേഷമിടുന്നു. ഷൂട്ടിനു വേണ്ടി ഏഴു മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിന്ന കെയ്റ്റ് വിൻസ്‌ലെറ്റിന്റെ കഥയൊക്കെ ഇതിനോടകം പാട്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്വാസം പോലും അടക്കിപ്പിടിച്ചു കാണേണ്ടി വരുന്ന വിസ്മയങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ അതൊക്കെ എന്ത്!

ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പക്ഷേ കാമറൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവതാർ മൂന്നാം ഭാഗം 2024 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ട ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 2026ലും 2028ലും അവതാറിന്റെ മൂന്നും നാലും ഭാഗങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കിയിട്ടേ താൻ നിർത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കാമറൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (നിർത്തുമോ എന്ന കാര്യവും കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണണം)

