ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിൽ മുത്തമിട്ട് ആർആർആർ; പുരസ്കാരങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ?

What a proud moment for Indian cinema! Congratulations @mmkeeravaani Garu and the entire team of #RRRMovie 👏🏼👏🏼 #NaatuNaatu #GoldenGlobes2023 Bring home the Oscars next 👍🏼👍🏼 https://t.co/Zzad7wuB97 — Jayam Ravi (@actor_jayamravi) January 11, 2023

#JrNTR @tarak9999 earning so much love & respect at the red carpet of #GoldenGlobes2023 #GoldenGlobes ! 🔥 #RRRForBestPicture I am rooting for this Mega Indian film & feeling emotional too! What are you feeling my friends? #SiddharthKannan #SidK pic.twitter.com/XuJQN97LvM — Siddharth Kannan (@sidkannan) January 11, 2023