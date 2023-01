പട്ടാളഭരണം‌, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മരണസ്ക്വാഡുകൾ; ആർആർആറിനെ മറികടന്ന ‘അർജന്റീന–1985’

2014–ൽ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന മിഗേൽ എച്ചെകൊലാസ് ഒരു കടലാസ് തുണ്ടെടുത്ത് അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: ‘ഹൊർഹെ ഹുലിയോ ലോപെസ് (Jorge Julio Lopez)’, കോടതി മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രഫർമാർ ആ രംഗം ഒപ്പിയെടുത്തു. എച്ചെകൊലാസ് അതിനു ശേഷം ആ കടലാസിന്റെ മറുപുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി എഴുതി: ‘തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി’ (Kidnapped). ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിനും എട്ടു വർഷം മുമ്പ് ലോപെസിനെ കാണാതായിരുന്നു. 2023 ആവുമ്പോൾ കാണാതായിട്ട് 17 വർഷത്തോളമാകും. അർജന്റീനൻ നഗരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ഇഷ്ടികപ്പണിക്കാരനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭം നടക്കാറുണ്ട്. 1976 മുതൽ 1983 വരെ അർജന്റീനയിൽ അട്ടിമറി നടത്തി ഭരണം പിടിച്ച മിലിട്ടറി ജുണ്ട (സൈനിക കൗൺസിൽ) നടത്തിയ ക്രൂരതകൾ അനുഭവിച്ചവരിലൊരാളായിരുന്നു ലോപെസ്. അതിനുത്തരവാദികളിൽ ഒരാളായ എച്ചെകൊലാസിനെതിരെ മൊഴി നൽകുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതാകുന്നത്. സൈനിക ഭരണം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ‘കാണാതായ’ 30,000–ത്തിനടുത്ത് ആളുകളിൽ ഒരാൾ. ആ ൈസനിക–പൊലീസ് നേതൃത്വത്തെ പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം വിചാരണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 1985–ൽ നടന്ന ആ വിചാരണയാണ് ‘അർജീന്റീന–1985’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ‘ആർആർആറി’നെ പിന്തള്ളി ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലിഷ് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം. ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഓസ്കറിനുള്ള മികച്ച വിദേശഭാഷാ ചിത്രമായി അർജന്റീന അയച്ചിരിക്കുന്നതും.

∙ സാന്റിയാഗോ മൈട്രെയുടെ സിനിമ

പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ ജൂലിയോ സ്ട്രസേര, ലൂയി മൊറീനൊ ഒകാമ്പോ എന്നിവർ അർജന്റീന 1976 മുതൽ 1983 വരെ നേരിട്ട ഏകാധിപത്യ പട്ടാളഭരണ കാലത്തെ ക്രൂരതകൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. രേഖകൾ അടക്കം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്ട്രസേരയും ഒകാമ്പോയും അവരുടെ സഹായികളായ, പരിയസമ്പത്തില്ലാത്ത കുറച്ച് അഭിഭാഷകരും ചേർന്ന് സൈനിക ഭരണകാലത്തെ ക്രൂരതകൾക്കിരയായവരെ കണ്ടെത്തുന്നു. രക്തം മരവിച്ചു പോകുന്ന ക്രൂരതകളാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ നേരിട്ടത്.

താനൊരു പട്ടാള വാഹനത്തിൽ വച്ച് പ്രസവിച്ചതും പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ‌ സ്വയം ‍ചെയ്തതും ശേഷം വാഹനം വൃത്തിയാക്കിയതുമടക്കമുള്ളവ, അന്നു പ്രസവിച്ച മകളെ അടുത്തിരുത്തി ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നത് സിനിമയിൽ കാണാം. ഏതോ ഭാഗ്യത്തിന് ‘അപ്രത്യക്ഷരായി’ പോകാതെ രക്ഷപെട്ട ഇതേ വിധത്തിലുള്ള നൂറു കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് കേസിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും കൂടി വിളക്കിച്ചേർത്തെടുത്ത മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ. സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം ചവിട്ടിയരച്ച, ഇന്നും നീതി കിട്ടാത്ത ആയിരങ്ങളെ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതും. കാരണം, ‘ട്രയൽ ഓഫ് ദി ജുണ്ടാസ്’ (ജുണ്ടകളുടെ വിചാരണ) എന്ന യഥാർഥ സംഭവം തന്നെ കഥയാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്കു നയിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

മിഗില്‍ എച്ചെകൊലാസിനെ ശിക്ഷിച്ച ദിവസം (ഫയൽ ചിത്രം– Reuters)

∙ ഇടത്തും വലത്തും പെരോണിസം

ദീർഘകാലം സ്പാനിഷ് ഭരണത്തിലായിരുന്ന അർജന്റീനയിൽ 1930–കൾ‌ മുതലുള്ള ഭരണത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1946–ൽ അധികാരത്തിലേറിയ മുൻ സൈനികൻ ജുവാൻ പെരോൺ 1955 വരെ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നു. ഒരേ സമയം, തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഒപ്പം നിർത്തുകയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എതിരാളികളെ നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്തുകയും പീഡ‍ിപ്പിക്കുകയും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം പല നാത്സി ഉന്നതർക്കും പെരോൺ ഭരണത്തിൽ അഭയം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ 1955–ൽ സൈന്യവും സഭയും കൈ കോർത്തതോടെ പെരോൺ അധികാരത്തിനു പുറത്തായി. അതിനകം പെരോണിസം എന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു. ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽ‌പ്പവും തുറന്ന സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിന് ഇടത്തും വലത്തും അനുയായികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മധ്യ–ഇടത് സ്വഭാവമുള്ള ജസ്റ്റിഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അർജന്റീന ഭരിക്കുന്നത്.

18 വർഷത്തോളം പെരോൺ അധികാരത്തിനു പുറത്തു നിന്നിട്ടാണ് 1973–തന്റെ പാർട്ടിയിലെ ഇടത് അനുയായികൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കഴിയുന്നതിനിടെ ചെഗവാരയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. 1974–ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരോൺ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ വലതുപക്ഷം പിടിമുറുക്കി. പതുക്കെ വലത്–ഇടത് സംഘർഷം രൂക്ഷമാവുകയും പെരോൺ വലതുപക്ഷ ധാരയ്ക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് അസുഖബാധിതനായിരുന്ന പെരോൺ അന്തരിക്കുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇസബെൽ പെരോൺ പ്രസിഡന്റായെങ്കിലും ഇടതു തീവ്രവാദം അക്രമാസക്തമാകുന്നു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അവരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയാക്കി സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അതിനും ഒരു വർഷം മുന്നേ നടന്നിരുന്നുവെന്നും അർജന്റീന കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും ശക്തമാകുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ ആശീർവാദവും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ സൈനിക നേതൃത്വവുമായി പലതവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 1976–ൽ സൈനിക നേതൃത്വം അർജന്റീനയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇതിനായി ജുണ്ട (കൗൺസിൽ) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യം അതിന്റെ ഏറ്റവും കിരാതമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു അതോടെ.

ജൂലിയോ സ്ട്രസേര (ചിത്രം– Reuters)

∙ മരണസ്ക്വാഡുകൾ, അപ്രത്യക്ഷമാകൽ, കുട്ടികളെ കടത്തൽ

പെരോണിന്റെ ഭരണസമയത്തു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുപക്ഷനയം പേറുന്ന അനുയായികൾ സൈനിക–പൊലീസിനിടയിൽ ഇടതുഗറില്ലകളെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സൈനിക ഭരണം വന്നതോടെ അടിച്ചമർത്തൽ രൂക്ഷമായി. എന്നാൽ അതുവരെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ന്യായം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഗറില്ലാ പോരാട്ടം. ഇടതു തീവ്രവാദം ഒതുങ്ങിയതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, ബുദ്ധിജീവികൾ, സാമൂഹിക–മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തർ‌ തുടങ്ങിയവരായി സൈന്യത്തിന്റെ ഇരകൾ. ഇപ്രകാരം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണാതായത് 30,000 പേരെയാണ് എന്നാണ് വിവിധ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഗറില്ലകളെയാണ് നേരിട്ടതെന്ന് സൈന്യവും അവരുടെ അനുയായികളും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് 10,000–ത്തോളം പേർ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ലോക്കപ്പ് മാതൃകയിലായിരുന്നു വിവിധ തടവറകളും ക്യാംപുകളുമൊക്കെ പ്രവർ‌ത്തിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

ഹോർ‌ഹെ റാഫാൽ വിദേല സ്വയം പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. (ചിത്രം – Twitter/@DeividHassel)

ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ക്യാംപുകളി‍ൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വൈദ്യുത ഷോക്കും മറ്റു പീഡനങ്ങളും അരങ്ങേറി. തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സൈന്യത്തിന് താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറി. ഇത്തരത്തിൽ ഏഴു വർഷത്തിനിടയിൽ 400 കുട്ടികളെയെങ്കിലും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നാണ് കണക്ക്. ഇവർ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പിന്നീടൊരിക്കലും ലോകമറഞ്ഞില്ല. വിവിധ ക്യാംപുകളിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട നൂറു കണക്കിന് പേരെ മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റും നൽകി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കടലിൽ തള്ളുന്നതു പോലുള്ള ക്രൂരതകളും അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ ഒന്നാകെ കുഴിച്ചു മൂടി.

ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാര വേദിയിൽ ജൂനിയർ എൻടിആർ, കീരവാണി, രാജമൗലി, രാംചരൺ എന്നിവർ (ചിത്രം– Twitter/@RRRMovie)

1976–77 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ക്രൂരതകളിൽ അധികവും അരങ്ങേറിയത്. 1977–ൽ അമേരിക്കയിൽ ജിമ്മി കാർട്ടർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടം അർജന്റീനയിലെ സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ധന, ആയുധ സഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്. വ്യാപകമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കാണാതാകലും അപ്പോഴേക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 1982–ൽ അർജന്റീന സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലുള്ള രണ്ട് ബ്രിട്ടിഷ് നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. അത് അർജന്റീനയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമാവുകയും സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന് താഴെയിറങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ‘‍ഡേർട്ടി വാർ’ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സൈനിക പീഡനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജ്യം പാപ്പരത്തത്തിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കുമെല്ലാം കൂപ്പു കുത്തിയിരുന്നു. 15,000 മുതൽ 30,000 പേരെ വരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 8961 കൊലപാതകങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

അർജന്റീന 1985–ന്റെ സംവിധായകന്‍ സാന്റിയാഗോ മൈട്രെ, പ്രധാന നടൻ റിക്കാർഡോ ഡാരിൻ എന്നിവർ (ചിത്രം: Twitter/@CulturaNacionAR)

∙ സൈനിക–പൊലീസ് നേതൃത്വത്തിന് വിചാരണ

ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം അവിടം മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന സൈനിക ഭരണകൂടത്തെ വലിയ തോതിൽ വിചാരണ ചെയ്ത നടപടി ആദ്യമായാവും. 1983–ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന റൗൾ അൽഫോസിൻ ഇതിനായി നിയമനിർമാണം നടത്തി. പിന്നാലെയാണ് 1985–ൽ ഈ സൈനിക കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും പീഡനത്തിനും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിനുമെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ സൈനിക–പൊലീസ് നേതൃത്വം വിചാരണ നേരിടുന്നത്. ഈ വിചാരണയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും സിനിമയിൽ കാണാം. ഭരണം മാറിയെങ്കിലും ഭീഷണിയും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പീഡനങ്ങളേറ്റവർ പോലും തുടക്കത്തിൽ മൊഴി നൽകാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലോപെസ് അടക്കമുള്ളവർ ഒടുവിൽ മൊഴി നൽകാൻ തയാറായവരാണ്. 1976 മുതൽ‌ 1979 വരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകപ്പെട്ട് ക്യാംപിൽ‌ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്ന് നിരവധി ക്യാംപുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന എച്ചെകൊലാസിനെതിരെ ലോപെസ് വിചാരണ സമയത്ത് മൊഴി നൽകി. പക്ഷേ ഇത് അധികം മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല. 1986 ആയപ്പോഴേക്കും വിചാരണ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 21 പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച പോസ്റ്റർ (ചിത്രം– Reuters)

കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പഴയ കാലത്തേക്കല്ല, മുന്നോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും അൽഫോസിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വിചാരണ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടു നിയമങ്ങളും പാസാക്കി. 1989–ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന കാർലോസ് മെനെമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പട്ടാള–പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2003–ൽ ജസ്റ്റിഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇടതുവിഭാഗം അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ നെസ്റ്റർ കിർച്ചനെർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ശിക്ഷാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച പരിപാടി പുന:പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികൾക്ക് മാപ്പു നൽകിയതും വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തി വച്ചതും 2005–ൽ കോടതി റദ്ദാക്കി. ഈ വിചാരണ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ്, 2006–ൽ ലോപെസിനെ കാണാതാകുന്നത്. എച്ചെകൊലാസിനെതിരെ മൊഴി നൽകുന്നതിന്റെ അവസാന ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. പിന്നീടാരും ലോപെസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. 2014–ൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എച്ചെകൊലാസ് ലോപെസിന്റെ പേര് എഴുതിയത് മറ്റ് സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

ജുവാൻ പെരോൺ (ചിത്രം– Twitter/@agustindiazcba)

എന്തായാലും എച്ചെകൊലാസ് വിവിധ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. തടവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് എച്ചെകൊലാസ് തന്റെ 93–ാം വയസിൽ മരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണത്തിലേറിയ സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും സ്വയം പ്രസിഡന്റായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്ത ഹോർ‌ഹെ റാഫാൽ വിദേല എന്ന സൈനിക ഭരണാധികാരിയും എച്ചകൊലാസ് കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോയി. വിവിധ കുറ്റങ്ങളിലായി 50 വർഷവും ജീവപര്യന്തവും ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മിലിട്ടറി സ്കൂളിൽ നിന്നു പോലും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റി. ഫാഷിസ്റ്റ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇതേ വിധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിചാരണ നേരിട്ട ഒരു ഡസനോളം വരുന്ന മറ്റ് സൈനിക–പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവസ്ഥയും.

∙ സൈനിക ക്രൂരത പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്ക് മുമ്പും പുരസ്കാരം

അർജന്റീന കടന്നു പോയ അതിന്റെ ഏകാധിപത്യ കാലത്തെ ഒട്ടൊക്കെ പുന:സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ മൈട്രെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു അന്നത്തെ വിചാരണാ നടപടികൾ. അത് അതേപടി പുനരാവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ. അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മറ്റ് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ സൈനിക ഭരണകാലഘട്ടത്തെയാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മികച്ച വിദേശഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള 2010–ലെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ ‘സീക്രട്ട് ഇൻ ദെയർ അയ്സ്’, സൈനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങളും ബലാത്സംഗവും നടത്തിയ ഒരാളെ 25 കൊല്ലത്തിനു ശേഷം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചുള്ള ഫിക്ഷനാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ ‘അർജന്റീന 1985’ ഫിക്ഷനേക്കാൾ വലിയ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്കെത്തിക്കുന്നുന്നു. മറ്റൊരു യാദൃശ്ചികതയുള്ളത് രണ്ടു സിനിമയിലും മുഖ്യവേഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരാൾ തന്നെ – റിക്കാർഡോ ഡാരിൻ.

രണ്ടും നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയായതു കൊണ്ട് രണ്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെക്കുറെ സമാനമായ കഥാപാത്രവുമാണ്. അതിനു മുമ്പ് അർജന്റീന ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ 1985–ലെ ‘ദി ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈനിക കാലഘട്ടത്തിലെ നടപടികളെ തന്നെയാണ്. അർജന്റീനൻ തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂനസ് അയറിസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികൾ അനധികൃതമായി ദത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സൈനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ‘കാണാതായ’വരുടേതാണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. പീഡന ക്യാംപുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ അനധികൃതമായി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ സൈനിക ഭരണകൂടം. മികച്ച വിദേശഭാഷാ ചിത്രത്തിനാണ് ‘ദി ഒഫിഷ്യൽ സ്റ്റോറി’ ഓസ്കർ നേടിയത്.

