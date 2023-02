കറുപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ: ഹരീഷ് പേരടി പറയുന്നു

Actor Hareesh Peradi has been vocal against AMMA's stand in the Vijay Babu sexual assault case