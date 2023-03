‘ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്, അമ്മെ’

ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും പഠനവും ജോലിയുമായി മൂന്ന് 'ലാൻഡുകളിലാണ്' എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ് അയർലണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നെണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെതന്നെയാണ്. അവർ വരുന്നെണ്ടെന്നറിഞ്ഞ നാളുമുതൽ അവരുടെ അമ്മ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. ‘‘സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർക്കെന്തിനാ ഇത്രമാത്രം ഒരുക്കേണ്ടത്’’ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ പറയും ‘‘വലിയ കുട്ടികളായില്ലേ , അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണും.’’ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയായതിനാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരുങ്ങാറില്ല. പക്ഷേ അവർ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനപ്രയാസം, അത് താങ്ങാൻ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ' മരവിച്ചതായി ' അഭിനയിച്ച് പീറ തമാശകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും, പിന്നെ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ആരും കാണാതെ വിഴുങ്ങും.

എന്റെ മക്കളും അവരുടെ അമ്മയും എന്റെ പോലെയല്ല, ചുമ്മാ നിന്ന് കരയും ...ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ, വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിക്കാൻ, അവിടെ എത്തിയിട്ട് കഴിക്കാൻ, പിന്നെ കുറെകാലം കഴിക്കാൻ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ സാമഗ്രികളും കൊണ്ടേ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുകയുള്ളൂ ! വിമാന കമ്പനികൾ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളും കുറച്ചു ഭൂമിയും ഇതിനോടകം ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേനെ.

കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തിയതി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ സന്താനം അവളുടെ റൂമിലുള്ള സ്റ്റഡി ബോർഡിൽ ' We are all here , ma ' എന്നെഴുതിയിട്ട് ന്യൂസീലാൻഡിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. ഒരുപക്ഷെ പ്രഗത്ഭനായ കെന്നി ചെസ്‌നിയുടെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടിന്റെ വരികൾ, നന്നായി വായിക്കുന്ന എഴുതുന്ന എന്റെ മോള് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ? ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ടവ്വലുപോലും കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ ഇടാൻ വിമ്മിഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പെണ്ണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ പോയിരുന്നാണ് അവരോട് ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിക്കുക. എന്റെ മോള് എഴുതിയത് ഓജോ ബോർഡിലല്ല വെറും സ്റ്റഡി ബോർഡിലാണ് എന്ന് ആരോട് പറയാൻ .? വിശ്വാസം അതെല്ലേ, എല്ലാം !

എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കൂലികിട്ടുന്ന എല്ലാത്തരം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി അരച്ചാൺ വയറുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടിവന്ന ഞാൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം കൂലി പണിക്കാരായിരുന്ന എന്റെ അപ്പച്ചൻ സഖാവും പാവം അമ്മച്ചിയും വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ, അതോ ആശ്വാസം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ...? 'ഞാനിവിടെതന്നയുണ്ട് അമ്മെ' എന്ന് എഴുതിവെക്കാൻ സ്ഥലമോ സൗകര്യമോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്നും ഇന്നത്തേക്കുള്ള ദൂരത്തിന് ‌കണ്ണുനനയിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളുണ്ട് .! എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാമറിയാമെന്നും അതിൽ നിന്നും അവർ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും ആശ്വാസവും.