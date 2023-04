‘ശ്രീനിവാസന്റെ മൗനം ജോൺ പോളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മനോവേദന ചില്ലറയല്ല’

ചില താരങ്ങളും പരിവാരങ്ങളും അവരുടെ മാനേജർമാരും, എന്തിന്, സംവിധായകരും നിർമാതാക്കളും കഥകൾ വിശദമായി കേട്ട് തീരുമാനിച്ചതിനു ശേഷവും മൗനം പാലിക്കാറുണ്ട്, സിനിമകൾ തിരസ്കരിക്കാറുണ്ട്‌ എന്ന വാസ്തവം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. പരസ്പരം അറിയാത്തവർ പോകട്ടെ, വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നൊരാൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മറുപടി അയയ്ക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ സിനിമയെന്ന മാസ്മരിക ലോകത്ത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്റ്റഫർ മൈൽസ് എന്ന ലോകപ്രശസ്ത ഇംഗ്ലിഷ് സംവിധായകൻ എടുക്കാനിരുന്ന ‘ദ് ലാസ്റ്റ് ഫറോവ’ എന്ന, മുല്ലപ്പൂവ് വിപ്ലവത്തിനാൽ ഈജിപ്തിന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഹോളിവുഡ് ചരിത്ര സിനിമയുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമാതാവ് ഞാനായിരുന്നു. ആ സിനിമയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടു താരങ്ങൾ, ഷാഹിദ് കപൂറിനും നസീറുദ്ദിൻ ഷായ്ക്കും ഒറിജിനൽ തിരക്കഥ അയച്ചുകൊടുത്തു. നസീറുദ്ദിൻ ഷാ ഉടൻ സമ്മതം മൂളി , ഷാഹിദ് കപൂർ എട്ടു മാസമെടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് കൃത്യമായ യാതൊരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല. പിന്നീട് ഫോണിൽ / നേരിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാനാകാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ കമ്പനിയും സംവിധായകനും പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്തുകയും 2008 ജൂലൈയിൽ തിരക്കഥയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ 2008 നവംബറിൽ ഉണ്ടായ ബോംബെ ബോംബ് സ്ഫോടനം മൂലം കംപ്ലീഷൻ ഗ്യാരന്റി കമ്പനിയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും പിന്മാറിയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും തിരശീലവീണു. ഷാഹിദ് കപൂർ സമയത്തിന് സമ്മതം മൂളിയിരുന്നെങ്കിലോ..?

167 ഓളം തിരക്കഥകൾ എഴുതിയ ജോൺ പോൾ സർ എഴുതിയ ഒരു സിനിമ നിർമിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജോൺ സാറും എഴുത്തുകാരനും നിർമാതാവും നടനും വലിയ കലാകാരനുമായ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ശ്രീനിയേട്ടനും പലപ്പോഴും ഫോണിലും നേരിട്ടും കണ്ടു സംസാരിച്ച് ചെയ്യാനുറച്ച സിനിമയുടെ വഴി തുറന്നുകിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷവാനായ ജോൺ സാറിനോ നിർമാതാവായ എനിക്കോ കുറേ മാസങ്ങളായി യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടാതായപ്പോൾ 17 ഓഗസ്റ്റ് 2011 ൽ ജോൺ സർ ശ്രീനിയേട്ടന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു (അതിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പോഴും എന്റെ കൈവശമുണ്ട്‌). അതോടൊപ്പം ജോൺ സാർ എനിക്ക് തന്ന എഴുത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

‘‘My dear Sri Joly , സഖാവ് ശ്രീനിവാസന് ഒരന്ത്യലിഖിതം. ഇനി ആ വഴിക്കില്ല എന്ന് സൂചന. താങ്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവത്തിലെ വ്യഗ്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അയാളുടെ അൺ സിവിക് രീതികളിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് മനസിലാക്കാക്കുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മഹാത്മാവിനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ആരെയും മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ തുടക്കം .ഒരു വഴി എവിടെയോ ഉണ്ട്. അത് തുറന്നുകിട്ടുംവരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. നമ്മുടെ നിയോഗം അനുസരിക്കാം, നമുക്കെന്തിന് തിടുക്കം. we have not fixed any dead line. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന് യാത്ര. ഞായറാഴ്ച 21ന് രാവിലെ മടങ്ങിയെത്തും. 3 മണിവരെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടാകും അതുകഴിഞ്ഞാൽ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ. കാണാം , കാണണം സസ്നേഹം ജോൺ പോൾ (ഒപ്പ്) ps : ഇതോടൊപ്പമുള്ള കത്ത് ഒരു കോപ്പി താങ്കൾ ഫയലിൽ എടുത്ത് വച്ച ശേഷം ഒറിജിനൽ കഥാപുരുഷന് സ്വപ്നിൽ അപാർട്മെന്റ് ......... കൊച്ചിൻ 682020 ( ഫോൺ .....) വിലാസത്തിൽ കൊറിയർ ചെയ്തയക്കണം.

ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീനിയേട്ടനോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ തന്നെ പറയട്ടെ, ഇതൊക്കെ പതിവാണെന്ന പഴംചൊല്ല് മാറ്റിവച്ചാൽ, ശ്രീനിയേട്ടന്റെ മൗനം ജോൺ സാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മനോവേദന ചില്ലറയല്ല. ശ്രീനിയേട്ടന്റെ ഔദാര്യത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാൻ വയ്യാതെ ജോൺ സർ വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട ഞാൻ ഒരിക്കൽ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ‘‘സിനിമ ലോകത്ത് വിശുദ്ധ പശുക്കളില്ല ,അറവുമാടുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ അല്ലേ സാറെ ?’’ അതിൽ എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നെന് ഞാനിന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ തുറിച്ചനോക്കിയ ജോൺ സാറിന്റെ കണ്ണുകളിലെ പ്രകാശം മങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.