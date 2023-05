‘ഇവനെയാണോ നീ ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്’; ജൂഡിനെക്കുറിച്ച് അവർ അന്നു പറഞ്ഞത്; കുറിപ്പ്

‘2018’ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജൂഡ് ആന്തണിയെ പരിഹസിച്ചവർ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നുവെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടറായ സൈലെക്സ് ഏബ്രഹാം. ‘2018’ സിനിമയുടെ പൂജ ദിവസം എടുത്ത ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു സൈലെക്സിന്റെ കുറിപ്പ്.

സൈലെക്സ് ഏബ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകൾ:

‘‘ഇത് 2018 സിനിമയുടെ ആദ്യ ദിവസം പൂജ കഴിഞ്ഞുള്ള ചിത്രമാണ്. ഇന്നിത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു കാരണം ചിലർക്കു മുന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ‘ദൃശ്യം’ ഉൾപ്പെടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിൽ എന്റെ ഗുരു തുല്യരായ സംവിധായകരോടൊപ്പവും പുതുമുഖ സംവിധായകരോടൊപ്പവും ഒരേ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജൂഡ് ആന്തണിയോടൊപ്പം ‘2018’ എന്ന സിനിമയുടെ ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതും. ആദ്യമായാണ് ഞാനും ജൂഡും കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. ഇന്നിപ്പോൾ ജൂഡ് നല്ലൊരു സുഹൃത്തും സഹോദരനുമാണ് കൂടാതെ ജൂഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘2018’ സിനിമയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്‌ഷൻ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജൂഡ് എന്ന സവിധായകന്റെ ക്രാഫ്റ്റും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

സൈലെക്സ് ഏബ്രഹാം

മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ മുന്നേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ സംവിധായകരെയും കൂട്ടത്തിൽ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് എന്ന യുവ സവിധായകനും ‘2018’ സിനിമയും മലയാള സിനിമയിൽ ചരിത്രം കുറിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഈ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു " A new film with a new combination of Great Director ".

എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം എനിക്ക് വന്ന നിരവധി കോളുകളും ചിലർ നേരിൽ പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ‘ഇവനെയാണോ നീ ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്’,

കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും അത് പുറത്തു പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കു മറുപടി നൽകി, ‘ഈ സിനിമ ഒരു ദിവസം തിയറ്ററിൽ വരും അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമകണ്ട്‌ തിരിച്ചറിയും ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് ഗ്രേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്’.

ഇന്ന് ‘2018’ സിനിമ റിലീസ് ആയി രണ്ടു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ സിനിമ കണ്ടവരും,സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടവരും, ഒന്നും അറിയാതെ പരിഹസിച്ചവരും ജൂഡിനെ വിളിച്ചു അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടു ഒരുപാടു സന്തോഷം. ഈ സിനിമയ്ക്കായി താങ്കൾ എടുത്ത കഷ്ടപ്പാടും ആത്മ സമർപ്പണത്തിനും ഈശ്വരൻ കരുതിവച്ച നാളുകളായിരുന്നു ഇത്.

ഷൂട്ടിനിടയിലും ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫയർ, പരിഹസിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം.

അതുകൊണ്ടു വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടെ കുറിക്കുന്നു, A new film with a new combination of Great Director, Great Producers Great Artists and Great Technician's. ഒരു ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് ചിത്രം. 2018 ചരിത്ര വിജയമാക്കി തീർത്ത ഓരോ മലയാളികളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.