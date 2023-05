161 ഷോകള്‍, 52,838 ടിക്കറ്റുകള്‍; ഏരീസ് പ്ലെക്സില്‍ നിന്ന് ഒരുകോടി വാരി ‘2018’

All time top 5 Kerala grossers :



1. #Pulimurugan - 78.50 Cr

2. #Baahubali2 - 73 Cr

3. #KGFChapter2 - 68.50 Cr

4.#2018Movie - 65 Cr ++ (17 Days)

5. #Lucifer - 63 Cr#2018Movie all set to break #KGFChapter2 in 2 days and become no :3